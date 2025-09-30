Creştere a industriei dezvoltatoare de jocuri video din România: studiourile au generat anul trecut o cifră de afaceri de peste 343 milioane de euro

În 2024, industria dezvoltatoare de jocuri video din România a înregistrat o cifră de afaceri de 343,16 milioane de euro, conform raportului realizat de RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România) și Banca Transilvania. Acest fapt confirmă dinamica pozitivă a sectorului, rezultatele din 2024 marcând o creștere de circa 8% comparativ cu 2023, când industria înregistra 317 milioane de euro. La nivel global, veniturile din industria jocurilor au totalizat o cifră de 187,7 miliarde de dolari.

Industria de game development din România rămâne una dinamică și variată, reunind în prezent 206 studiouri active. Capitala concentrează cea mai mare parte a acestora, cu 98 de studiouri, fiind urmată de centre regionale precum Cluj (32), Iași (12), Ilfov (8), Timiș (7) și Brașov (4). Alte 45 de studiouri își desfășoară activitatea în diferite județe ale țării. Aproximativ 6100 de profesioniști activează în acest sector, un număr ușor mai mic decât în 2023, dar care generează o productivitate mai crescută: peste 56.000 de euro pe angajat.

„Industria dezvoltatoare de jocuri video din România a revenit pe creștere în 2024, depășind 343 milioane de euro. Este un semnal important de stabilitate și maturizare, care confirmă că ecosistemul local are capacitatea de a naviga contextul global dificil și de a genera din nou plus valoare. Este esențial să consolidăm această evoluție și să o transformăm într-o creștere mai accelerată prin stimularea producției de jocuri originale realizate în România.”, a declarat Alexandru Chica, președinte RGDA.

Cele mai mari companii de dezvoltare de jocuri video din România în 2024, după cifra de afaceri, sunt Electronic Arts România, Ubisoft România, Amber Studio, Green Horse Games, Gameloft România, Playtika, Super Hippo Games/Nutaku, Quantic Lab, eRepublik, AMC România, Fortis Games, Whyttest şi Funcom.

Ponderea companiilor multinaționale, care reprezenta 89% din venituri în 2015, a scăzut la 70% în 2024 iar zona de servicii a crescut la 18%.În același timp, studiourile care dezvoltă IP-uri originale au înregistrat cea mai semnificativă creștere, pană la 12% din totalul veniturilor provenind din jocuri originale create în România, de trei ori mai mult decât acum 10 ani.

“Datele privind structura companiilor din industria locală arată maturizarea industriei. Este o evoluție sănătoasă, pentru că arată diversificarea sectorului și faptul că studiourile românești încep să construiască tot mai mult produse proprii, cu potențial global.”, a declarat Andreea Medvedovici Per, director executiv RGDA.

Printre cele mai notabile jocuri dezvoltate sau co-dezvoltate în 2024-2025 în România se numără ASKA, Breachway, Zoria: Age of Shattering, Door Kickers 2: Task Force North, Cubic Odyssey, EA FC 26 (Electronic Arts România), Dune: Awakening (Funcom), Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft România), Monument Valley 3 (Amber) şi WSOP (Playtika România).