Creează piese muzicale scurte în Gemini, cu Lyria 3

Lyria 3, noul model generativ de muzică de la Google, este disponibil global începând de astăzi, inclusiv în România. Utilizatorii vor putea crea piese muzicale unice de 30 de secunde direct din aplicația Gemini. Lyria 3 funcționează în limba română, atât pentru comenzi text (prompturi), cât și prin crearea de versuri în română pentru piese.

Creatorul trebuie doar să descrie într-o comandă text (prompt) ce vrea să obțină. De exemplu: „Creează o piesă hip-hop, cu un fundal de jazz și versuri amuzante despre un extraterestru care nu mai știa unde și-a parcat naveta”. Creativitatea poate merge și mai departe: Gemini poate crea o piesă plecând de la o imagine pe care utilizatorul o încarcă în aplicaţie.

Iată, pe scurt, cum poate fi folosit instrumentul Lyria 3 din Gemini pentru a obține scurte piese muzicale:

De la text la piesă: Descrie un stil muzical sau o stare/emoție/atmosferă pentru a crea o piesă cu versuri (sau fără) care se potrivește descrierii. Exemplu: „Creează o piesă rock, cu tempo în crescendo și chitară cu mult distors, potrivită entuziasmului pregătirii pentru petrecere”.

De la fișier la piesă: Încarcă o imagine, un PDF sau document, iar Gemini va analiza conținutul și va compune o piesă cu versuri care se potrivesc conținutului. Exemplu: „Folosește aceste fotografii pentru a crea o piesă despre câinele meu Sile, la plimbare prin pădure”.

De la idee la piesă: Transformă orice moment, subiect, situație amuzantă sau glumă într-o piesă pe care să o împărtășești cu prietenii. Exemplu: „Creează o piesă ska-punk care să-i transmită colegului meu de apartament, Matei, să spele vasele”.

Rezultatul va fi o piesă de 30 de secunde, instrumentală sau cu versuri (în funcție de indicațiile utilizatorului), alături de o copertă unică, personalizată, creată cu instrumentul Nano-banana. Piesa poate fi împărtășită cu prietenii prin descărcare sau prin butonul „share”, care trimite link-ul de acces. Piesele rezultate nu vor impresiona prin valoarea lor muzicală, dar pot fi o modalitate distractivă de exprimare.

Scopul Google cu generarea de muzică în aplicația Gemini este să ajute utilizatorii să adauge o coloană sonoră personalizată și distractivă vieții cotidiene. Lyria 3 poate fi încercat la gemini.google.com.

Verificarea conținutului audio și AI responsabil

Piesele generate în Gemini cu Lyria 3 sunt etichetate SynthID, soluția Google de a marca conținutul creat cu inteligența artificială (AI) pentru a putea fi identificat ca atare. Google extinde astfel instrumentele de verificare a conținutului AI către fișierele audio. Utilizatorul trebuie doar să încarce un fișier și să întrebe dacă este generat cu ajutorul unui instrument Google AI, iar Gemini va verifica eticheta SynthID și va răspunde corespunzător.

Lyria 3 a fost dezvoltată cu și pentru respectarea drepturilor de autor. Există filtre implementate pentru a preveni crearea de conținut care este prea similar cu muzica existentă. Pe scurt, chiar dacă utilizatorul cere să creeze o melodie care imită un anumit artist, Lyria (cel mai probabil) nu o va face – iar acest lucru este intenționat, provine din modul în care a fost construită soluția. Aceasta abordare nu este infailibilă, însă utilizatorii pot raporta conținutul care încalcă drepturile de autor. În plus, pentru a utiliza produsele Google, utilizatorii trebuie să respecte Termenii și condițiile Google și politicile de utilizare interzisă a inteligenței artificiale generative, care interzic încălcarea proprietății intelectuale și a drepturilor de confidențialitate ale altora.