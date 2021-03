‘‘Creatorul de probleme’’, Josh Linkner, vine pe 18 mai la Bucharest Tech Week

Celebrul antreprenor și speaker american, JOSH LINKNER va participa la cea de-a V-a ediție a Festivalului tehnologiei, Bucharest Tech Week, în cadrul Innovation Summit.

JOSH LINKNER este unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori și speakeri americani, autor de succes și, așa cum el însuși se prezintă, un adevărat creator de probleme. Josh crede cu tărie că toți oamenii au o capacitate creativă incredibilă, capacitate ce are misiunea de a debloca gândirea inventivă și a găsi întotdeauna o cale de rezolvare a tuturor problemelor. El studiază de peste 30 de ani creativitatea umană și se folosește de această ipoteză pentru a ajuta liderii, indivizii și comunitățile să crească.

La București, în cadrul Innovation Summit, Josh va explica cum presiunea de a genera idei mărețe nu face altceva decât să copleșească individul și să inhibe creativitatea. Soluția vine tocmai din exersarea zilnică a acestei gândiri creative pe care o au negreșit toți oamenii, creativitate ce naște idei mărunte ce conduc de fapt, în timp, la rezultate gigantice. Cum a ajuns un traficant de droguri să lanseze o companie de fitness de succes, sau cum a adus un simplu tatuaj o creștere de 30% a vizibilității unui restaurant, ori cum a reușit o asistentă medicală să aducă îmbunătățiri majore în tratarea anumitor probleme cardiace pentru care nici corporații uriașe nu au găsit soluții? Acestea sunt doar câteva exemple din studiile de caz pe care JOSH LINKNER le va prezenta pe 18 mai, la Business Summits, în cadrul Bucharest Tech Week.

Până la vârsta de 50 de ani, JOSH LINKNER a fondat și a condus cinci companii în domeniul tehnologiei, companii care s-au vândut ulterior la o valoare de peste 200 de milioane de dolari. Totodată, el este și autorul a patru bestsellere: Hacking Innovation, The Road to reinvention, Disciplined dreaming și Big little breakthroughs. Ultimele două dintre acestea au câștigat inclusiv titulatura de New York Times Bestsellers.

Josh este totodată un investitor și un consultant de afaceri. El a investit până în prezent și / sau a îndrumat peste 100 de startup-uri. Josh este unul dintre partenerii fondatori ai Detroit Venture Partners, o companie de investiții cu capital de risc, ce ajută la reconstrucția zonelor urbane cu ajutorul tehnologiei și a antreprenoriatului.

În prezent, Josh ocupă funcția de Președinte și Co-fondator al Platypus Labs, o companie de cercetare, formare și consultanță în domeniul inovației. JOSH LINKNER a fost desemnat de două ori Antreprenorul Anului de către Ernst & Young și a primit prestigiosul premiu United States Presidential Champion of Change, în timpul mandatului președintelui Barack Obama. Totodată, el scrie în mod constant pentru Forbes, The Detroit Free Press și Inc. Magazine, iar articole legate de realizările sale profesionale privind inovația au fost prezentate și de alte publicații celebre precum The Wall Street Journal, Harvard Business Review, CNN și The New York Times.

Josh este, de asemenea, tatăl a patru copii, un chitarist profesionist de jazz și are o obsesie ușor ciudată pentru pizza.