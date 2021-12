Copiii, tot mai interesați de lumea digitală: înscrieri record în SuperCoders 2021

Cea de a 8-a ediție a programului de educație digitală SuperCoders a atras un număr record de coderi juniori dornici să descopere secretele programării. Peste 370 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani și-au înscris animațiile în concursul național de programare dezvoltat de Orange și Simplon România, în timp ce mai mult de 3.700 de pasionați de tehnologie au luat parte la webinarele online.

Numărul tot mai mare de participanți confirmă, așadar, importanța educației în acest domeniu și dorința copiilor și a adolescenților de a-și dezvolta abilitățile digitale.

Pentru a participa la concursul național SuperCoders, copiii au avut de dezvoltat o animație în Scratch prin care să continue povestea personajului Coder. Această activitate le-a testat micilor coderi imaginația și gândirea logică, necesare pentru a contura structura poveștii și le-a oferit ocazia să-și pună în practică noțiunile de programare de bază. Astfel, sute de noi povești au luat viață anul acesta în cadrul SuperCoders, iar juriul le-a selectat și le-a premiat pe cele mai creative și complexe dintre ele.

Din cei 370 de copii care și-au înscris lucrările în competiție, 50 vor avea ocazia să aprofundeze acest domeniu în cadrul ultimei etape a programului, Academia SuperCoders. Aceasta reprezintă un modul avansat de programare, iar aici micuții vor învăța noțiuni introductive de JavaScript pe parcursul a 12 săptămâni de cursuri online. Cei mai mulți copii înscriși vin din județele Brăila, Cluj, Iași și din București, iar cele mai reușite animații au venit din Baia Mare (Locul I), Galați, Bacău, București, Adjud și Timișoara.

Cum a perceput juriul evoluția copiilor din acest an?

“În primul rând, vrem să felicităm toți copiii care au participat la Concursul Național SuperCoders, transpunându-și ideile și creativitatea în animații prin cod. Am jurizat și noi, atenți la poveste, grafică, animație și interactivitate, timp de 14 ore în total. Și nu putem decât să fim foarte fericiți – în fiecare an de jurizare remarcăm progresul noilor generații, tot mai dornice și pregătite să învețe și să folosească programarea în moduri ingenioase și eficiente”, au descris Creative Monkeyz, creatori de conținut, experiența lor de jurizare.

Ca de fiecare dată, înscrierile copiilor au fost jurizate de experți din diferite domenii, de la mediul digital și programare, până la parenting: Florin Spătaru, Digital Marketing Manager Orange România, Roxana Rugină, fondator Simplon România, Florina Dumitrache, CEO și Co-fondator al CyberEDU, Anca Gheorghe, specialist în marketing & PR și blogger de parenting la Blog în Tandem și nu în ultimul rând, Ramona Pop Cordos și Codin Sebastian Pop – Creative Monkeyz .

“Fiind pentru prima oară în scaunul de jurat al competiției SuperCoders, experiența a fost ca o gură de oxigen! Aveam nevoie să-mi reamintesc cât de talentați sunt copiii din aceste generații digitale, ce creativitate și originalitate au cu toții, ce putere incredibilă de a se exprima prin animații! Acum sunt convinsă, mai mult ca oricând, că viitorul aparține acestor copii și tocmai de aceea fiecare dintre noi trebuie să susțină educația lor digitală!” Anca Gheorghe, Blogger de parenting

Noua generație #SuperCoders va termina cursurile Academiei în aprilie 2022 și, pentru toți participanții SuperCoders 2021, educația digitală poate reprezenta deschiderea unui nou drum către o carieră în domeniu. Orange România invită copiii pasionați de programare din toată țara să fie cu ochii pe programul SuperCoders pentru ediția de anul viitor.

Educația digitală este direcția prioritară de responsabilitate socială a Orange România și unul dintre pilonii strategiei Engage 2025 a grupului din care compania face parte. La inițiativa Orange și în parteneriat cu Simplon România, programul SuperCoders promovează educația digitală și folosirea responsabilă și utilă a tehnologiei în rândul tinerei generații încă din 2014.