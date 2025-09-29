Consolele portabile ROG Xbox Ally și ROG Xbox Ally X au devenit disponibile la precomandă

ASUS Republic of Gamers (ROG) a anunțat că precomenzile pentru noile console portabile de gaming ROG Xbox Ally și ROG Xbox Ally X au început în țările selectate pe 26 septembrie 2025 de la ora 3:00 a.m., urmând să devină disponibile și pe alte piețe în curând.

Dezvoltate în parteneriat cu Xbox, ROG Xbox Ally și ROG Xbox Ally X oferă ergonomie de excepție, o experiență pe întregul ecran și alte facilități remarcabile, integrând într-un singur dispozitiv ce e mai bun în gamingul pe consolă și cel de pe PC.

Precomenzile sunt disponibile începând de astăzi în următoarele țări: Australia, Belgia, Canada, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japonia, Mexic, Țările de Jos, Noua Zeelandă (numai ROG Xbox Ally), Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Coreea, România, Arabia Saudită, Singapore, Spania, Suedia, Elveția (numai ROG Xbox Ally X), Taiwan, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Statele Unite și Vietnam.

Ambele console portabile ROG Xbox Ally vor fi lansate pe 16 octombrie și în Egipt, Grecia, Ungaria, Malaezia, India, Indonezia, Filipine, Slovenia, Africa de Sud, Thailanda și Ucraina.

Opțiunea de precomandă va fi disponibilă în curând pe alte piețe, inclusiv în Brazilia și China (ROG Xbox Ally X).

Precomenzile sunt disponibile prin Microsoft Store, ASUS eShop și prin distribuitori locali.

ROG Xbox Ally este echipat cu procesorul AMD Ryzen™ Z2 A, care oferă o eficiență energetică remarcabilă, în timp ce ROG Xbox Ally X integrează noul AMD Ryzen AI Z2 Extreme pentru performanțe superioare în titlurile AAA. Ambele dispozitive aduc îmbunătățiri semnificative față de generația anterioară ROG Ally, oferindu-le jucătorilor cele mai bune experiențe de gaming portabil pe Windows 11.