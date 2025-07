DIGI FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI TELEKOM VODAFONE Consiliul Concurenței aprobă condiționat achiziția Telekom România Mobile Communications Ionut Razvan Share







Consiliul Concurenței a emis recent aprobarea pentru achiziția Telekom România Mobile Communications de către Vodafone România și Digi România. Companiile implicate vor colabora în vederea finalizării documentelor obligatorii ale tranzacției. Mai multe detalii vor fi furnizate la momentul potrivit. Condiționat de finalizarea tranzacției, Vodafone România va achiziționa Telekom România, respectiv o proporție semnificativă a activelor acesteia, incluzând angajații, clienții postpaid, clienții business, rețeaua de magazine și infrastructura de rețea tehnică. Digi România va prelua clienții și componentele activității de prepaid (servicii pe bază de cartele preplătite), precum și anumite active. “Salutăm decizia Consiliului Concurenței de a aproba această tranzacție, reprezentând un moment de referință pentru dezvoltarea pieței locale de telecomunicații. Vodafone este prezent în România de 28 de ani, iar aprobarea acestei tranzacții ne va permite să ne întărim poziția într-o piață competitivă și să ne reconfirmăm promisiunea de a continua investițiile pentru a furniza românilor servicii la cele mai înalte standarde. Viziunea noastră este să contribuim la consolidarea poziției României la nivel european prin inovație, digitalizare și tehnologie“, a declarat Nedim Baytorun, CEO al Vodafone România.

