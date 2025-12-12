Conformitatea nu înseamnă securitate

Reglementări precum DORA, NIS2 și GDPR au pus guvernanța identității în centrul atenției. Dar prea multe organizații încă tratează guvernanța ca pe o obligație de conformitate – mai degrabă decât ca pe un factor strategic de securitate.

Iată crudul adevăr: poți trece auditul și totuși să fii vulnerabil la atacurile bazate pe identitate. Asta pentru că conformitatea este adesea orientată spre viitor – în timp ce atacatorii privesc spre viitor.

Pentru a-ți proteja cu adevărat organizația, guvernanța identității trebuie să evolueze. Trebuie să fie continuă, contextuală și, mai presus de toate, conștientă de riscuri.

Capcana conformității

Programele tradiționale de guvernanță se concentrează pe demonstrarea controlului – urmărirea persoanelor care au acces, efectuarea de revizuiri periodice și păstrarea evidențelor pentru auditori.

Însă aceste controale sunt adesea manuale, deconectate de la sistemele de securitate și indiferente la riscul în timp real. Aceasta este o rețetă pentru amenințări ratate.

Gândiți-vă la următoarea problemă: un angajat își schimbă rolurile; obține acces la un sistem critic și apoi folosește acel acces pentru a extrage date. Dacă programul dvs. de guvernanță efectuează doar revizuiri trimestriale ale accesului, este posibil să nu detectați acel abuz timp de luni de zile.

Într-o lume a amenințărilor agile, controalele statice nu mai sunt suficiente.

ISPM în acțiune

Gestionarea posturii de securitate a identității (ISPM) este un nou cadru de securitate cibernetică conceput pentru a ajuta organizațiile să ia în considerare aceste riscuri.

ISPM începe cu vizibilitate în timp real – înțelegerea tuturor accesurilor în toate sistemele, inclusiv aplicații cloud, infrastructură și medii vechi. De asemenea: Prioritizează revizuirile accesului pe baza profilurilor de risc ale utilizatorilor

Semnalează proactiv combinațiile toxice și încălcările separării sarcinilor instantaneu

Folosește semnale comportamentale și context (de exemplu, locație, dispozitiv, ora accesului) pentru a informa deciziile de guvernanță

Aici strălucește RSA Governance & Lifecycle.

RSA nu numai că vă ajută să îndepliniți mandatele de conformitate, dar vă permite și să valorificați principiile ISPM care:

• Reduc timpul de certificare a accesului cu până la 60%

• Detectează încălcările politicilor înainte ca auditorii să o facă

• Revocă automat accesul cu risc ridicat fără a aștepta evaluări trimestriale

Reglementările sunt în evoluție – la fel ar trebui să o facă și guvernanța dumneavoastră

Noile reglementări, precum Legea privind reziliența operațională digitală (DORA) și NIS2, depășesc conformitatea cu casetele de selectare. Acestea pun accent pe continuitatea operațională, atenuarea riscurilor și prevenirea proactivă a incidentelor.

Acest lucru se aliniază perfect cu direcția pe care trebuie să o ia guvernanța modernă.

În cadrul DORA, de exemplu, instituțiile financiare trebuie să demonstreze reziliență – nu doar securitate. Aceasta include asigurarea că există controale de acces corecte și că politicile de guvernanță se aliniază cu riscul operațional.

Cu RSA, organizațiile pot:

• Automatiza raportarea pentru auditori și autoritățile de reglementare

• Aplica accesul cu cele mai mici privilegii în mediile hibride

• Alinia fluxurile de lucru de guvernanță cu obiectivele mai largi de gestionare a riscurilor

Guvernanța înseamnă securitate

Atunci când este făcută corect, guvernanța identității nu înseamnă doar satisfacția auditorilor. Este vorba despre permiterea unei creșteri sigure a afacerii.

Prin alinierea guvernanței cu securitatea și riscul, organizațiile pot:

• Minimiza suprafața de atac

• Răspunde mai rapid la amenințările interne

• Construi încredere cu părțile interesate, autoritățile de reglementare și clienții

Pe scurt: conformitatea este linia de plecare – nu linia de sosire. Guvernanța identității conștientă de risc este modul în care câștigați cursa.

Miza nu a fost niciodată mai mare. Atacurile bazate pe identitate sunt în creștere, iar autoritățile de reglementare iau în considerare. Este timpul să facem guvernanța mai inteligentă, mai rapidă și mai aliniată la realitățile amenințărilor actuale.

Cu RSA, puteți trece dincolo de conformitate – și către o adevărată reziliență a identității.

Soluțiile de securitate IT, risc si conformitate RSA sunt distribuite în România de compania SolvIT Networks, ajutând la reușita celor mai importante organizații din lume prin rezolvarea celor mai complexe și mai sensibile provocări privind securitatea.