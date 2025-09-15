Confidențialitatea ta este asigurată: Galaxy AI îți permite să preiei controlul asupra datelor tale

Tehnologia evoluează cu viteză mare, devenind din ce în ce mai inteligentă. Aceste progrese rapide au dat naștere Galaxy AI, deschizând noi niveluri de productivitate, creativitate și comunicare. Dar, pe măsură ce AI-ul mobil devine mai capabil, apar și noi preocupări legate de confidențialitate și control.

Samsung abordează ambele aspecte în două moduri cheie: prin proiectarea experiențelor Galaxy AI cu măsuri de protecție încorporate care protejează datele utilizatorilor de la bază și prin aplicarea AI pentru a consolida securitatea mobilă și protecția confidențialității. Deși ambele abordări sunt esențiale, construirea unui AI care gestionează datele în mod responsabil rămâne o prioritate.

Transparența și libertatea de alegere sunt principiile care stau la baza acestui demers. De aceea, setările de confidențialitate intuitive și ușor de folosit de pe Galaxy te ajută să înțelegi ce date sunt folosite în procesarea AI, cum sunt gestionate și cum le poți controla. Aceste măsuri de protecție îți oferă puterea de a-ți stabili propriile reguli pentru experiența ta mobilă — și de a rămâne în siguranță în tot acest timp.

Setări inteligente pentru AI avansat

Această libertate de alegere se aplică și experiențelor Galaxy AI. Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața noastră, e firesc să îți dorești mai mult control asupra modului în care sunt folosite datele tale personale. Aici intervin măsurile de confidențialitate Galaxy AI: un set de politici și protecții care merg dincolo de standard, pentru a te informa și proteja atunci când folosești Galaxy AI.

Unul dintre modurile prin care susținem controlul utilizatorului este prin suita noastră performantă de instrumente AI care pot funcționa direct pe dispozitiv, păstrând astfel datele tale în siguranță, doar la tine. Fie că utilizezi instrumente de comunicare precum Live Translate și Interpreter pentru a depăși barierele lingvistice, fie că utilizezi instrumente de editare precum Audio Eraser[1] pentru a extinde limitele creativității, datele introduse sunt păstrate în limitele telefonului tău. Aceste funcții oferă o experiență mobilă sigură și receptivă, care rulează direct pe dispozitivul tău, la îndemâna ta, funcționând împreună cu protecțiile de confidențialitate Galaxy AI pentru a oferi o vizibilitate mai mare și control asupra datelor tale.

De la lansarea Galaxy AI, viziunea noastră a fost determinată de angajamentul față de deschidere și posibilitatea de alegere din partea utilizatorului. De aceea am ales o abordare hibridă, introducând o combinație puternică de AI pe dispozitiv și bazată pe cloud. Acest lucru asigură o utilizare fără probleme și permite utilizatorilor să beneficieze de toată puterea AI chiar și pentru cele mai complexe sarcini. Funcții avansate precum Generative Edit[2] oferă capacități pe dispozitiv și, de asemenea, accesează AI bazat pe cloud, după cum este necesar, pentru editări care necesită o procesare mai intensă. Cu Galaxy, toate experiențele AI sunt concepute având în vedere confidențialitatea ta — chiar și cele care utilizează servere la distanță. Indiferent de funcția sau setările pe care le alegi, datele personale nu sunt niciodată stocate pe termen lung sau utilizate pentru antrenarea AI — indiferent dacă sunt procesate pe dispozitiv sau în cloud. În plus, cu setările Advanced Intelligence[3], gestionarea confidențialității tale este la fel de simplă ca apăsarea unui buton. Poți alege modul în care sunt procesate informațiile tale personale, inclusiv opțiunea de a dezactiva procesarea online pentru funcțiile AI.

Confidențialitatea este fundamentul Galaxy AI și, datorită listei noastre tot mai lungi de funcții AI pe dispozitiv, alături de opțiuni de setări puternice, la fel este și controlul utilizatorului.

Comenzi intuitive pentru vizibilitate îmbunătățită

Pe lângă funcțiile bazate pe inteligență artificială, este esențial ca selectarea setărilor de confidențialitate să fie ușoară și intuitivă, indiferent de experiența mobilă pe care o alegi. Tabloul de bord Securitate și confidențialitate Galaxy vă oferă control deplin asupra datelor tale, inclusiv asupra persoanelor care le pot vedea și asupra modului în care sunt utilizate, cu o interfață extrem de simplă. Poți face totul – de la vizualizarea și actualizarea permisiunilor aplicațiilor, a controalelor și a funcțiilor de partajare a datelor, până la identificarea datelor care ar putea fi expuse riscului, prin intermediul pictogramelor intuitive de stare de siguranță. Cu Permission Usage, poți chiar să urmărești aplicațiile care au accesat recent datele tale. Acest nivel de transparență în setări este unic pentru Galaxy, oferindu-ți o imagine clară asupra modului în care toate funcțiile Galaxy sunt securizate și gândite să funcționeze exact așa cum îți dorești.

Un alt pilon important al setărilor de confidențialitate Galaxy este funcția Auto Blocker – o caracteristică esențială care îți permite să-ți securizezi dispozitivul mobil fără a compromite ușurința în utilizare. Auto Blocker îți protejează telefonul detectând malware-ul și alte amenințări de securitate, blocând activitățile periculoase. În plus, previne instalarea neautorizată a aplicațiilor, blochează comenzile și actualizările prin USB și reduce riscurile atacurilor de tip „zero click” prin intermediul Message Guard.

Pentru cei care caută o linie de apărare și mai puternică împotriva amenințărilor cibernetice actuale, Maximum Restrictions[4] oferă un set suplimentar de protecții pentru dispozitive. Aceste măsuri de Securitate adăugate oferă un nivel suplimentar de control al utilizatorului, oferindu-ți posibilitatea de a bloca serviciul 2G și de a împiedica interceptarea datelor atunci când sunteți conectat la rețele nesigure. De asemenea, acestea împiedică reconectarea automată neintenționată la anumite rețele Wi-Fi care pot fi mai puțin sigure.

Cu protecția Samsung Knox și setările de confidențialitate ușor de înțeles, ai puterea de a decide cum sunt gestionate datele tale — fie că sunt partajate, fie că sunt păstrate complet pe dispozitiv. Privind în viitor, Samsung va continua să dezvolte tehnologii de securitate bazate pe inteligență artificială pentru a face protecția confidențialității mai inteligentă, mai adaptabilă și chiar mai fluidă. Pe măsură ce inteligența artificială continuă să evolueze, Samsung rămâne angajat să creeze experiențe sigure, bazate pe transparență și alegere — acum și în viitor.