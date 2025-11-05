Conectivitate inteligentă cu Wi-Fi 7 și camere AI Tapo 4K 8MP

TP-Link vine cu reduceri de până la 40% de Black Friday la unele dintre cele mai performante produse din portofoliul său. Fie că este vorba dispozitive cu cea mai nouă tehnologie Wi-Fi 7 sau despre camere inteligente de supraveghere cu 4K 8MP, cei interesați pot profita de ocazie pentru a-și transforma complet experiența de conectare și confortul de acasă.

Sisteme Mesh Wi-Fi 7 mai rapide, mai puternice și cu acoperire în toată casa

Sistemul Mesh Deco BE25 (3-pack) se adresează utilizatorilor care vor o rețea Wi‑Fi 7 performantă, dar într-un mod mai accesibil și ușor de gestionat. Cu viteze cumulate de până la 3,6 Gbps și porturi de 2,5 Gbps per unitate, sistemul Mesh oferă streaming fără întreruperi, gaming fluid și conferințe video stabile. Acesta dispune și de suita TP-Link HomeShield, care oferă protecție avansată pentru rețea și control parental direct din aplicație.

Deco BE65 Pro (2 pack) este un sistem Mesh Wi-Fi 7 performant, conceput pentru case moderne care au nevoie de viteză și stabilitate în fiecare colț. Acesta atinge viteze cumulate de până la 11 Gbps și, datorită tehnologiei Multi-Link Operation (MLO), asigură conexiuni stabile și fluide între toate dispozitivele, reducând întreruperile. Porturile Ethernet de 5 Gbps și backhaul-ul hibrid wireless + cablu asigură performanță constantă între unitățile mesh, iar cu suita TP-Link HomeShield, utilizatorii beneficiază de protecție IoT, filtrare de conținut și control parental inteligent, direct din aplicație.

Cu o instalare simplă din aplicația TP-Link Deco și un design elegant, gama de sisteme Deco Mesh Wi-Fi 7 oferă un echilibru perfect între putere, stabilitate și acoperire, reprezentând alegerea ideală pentru infrastructura pe care o casă modernă își poate construi întregul ecosistem digital.

Putere și stabilitate de top cu routerele Archer BE700, BE550 și BE220

Routerele Archer reprezintă nucleul performanței wireless de TP-Link, oferind combinația ideală între putere, stabilitate și siguranță. Archer BE700 este conceput pentru utilizatorii care cer totul de la rețeaua lor, viteze de până la 15 Gbps, procesor Quad-Core 2.6 GHz și tehonologie Multi-Link Operation, care asigură conexiuni rapide și stabile chiar și în scenarii cu trafic intens. Mai mult, Archer BE700 are o arhitectură hardware optimizată pentru procesare simultană pe trei benzi și dispune și de un sistem avansat de echilibrare dinamică a traficului, optimizând automat resursele pentru streaming, gaming și transferuri mari de date.

Routerul Archer BE550 duce experiența Wi-Fi 7 la un nou nivel de performanță și acoperire, oferind viteze de până la 9,3 Gbps și tehnologie Multi-Link Operation pentru conexiuni stabile și rapide. Cu o arhitectură pe trei benzi și un procesor puternic, routerul gestionează fără efort activități variate precum conferințe video, realitate virtuală, colaborare în cloud sau descărcări masive de conținut. Sistemul inteligent de direcționare a traficului prioritizează automat aplicațiile importante, menținând o rețea fluidă și sigură.

Routerul Archer BE220 demonstrează că accesul la tehnologia Wi-Fi 7 nu trebuie să vină cu un cost ridicat. Cu viteze de până la 3,6 Gbps și latență redusă, acest router reprezintă echilibrul între performanță și accesibilitate. Acesta oferă o experiență wireless stabilă și fluidă pentru locuințele care doresc să facă upgrade la rețelele moderne. Astfel, fiecare dispozitiv primește exact lățimea de bandă de care are nevoie, fără congestie sau întârzieri. Routerul este complet compatibil cu dispozitivele inteligente din generațiile anterioare, asigurând o tranziție lină către standardul Wi-Fi 7.

Mobilitate fără compromis

Range extenderul Wi-Fi 7 RE235BE devine soluția discretă și eficientă care extinde acoperirea Wi-Fi 7 în locuințele unde semnalul nu reușește să ajună în fiecare colț. De asemenea, RE235BE nu doar amplifică semnalul routerului Wi-Fi 7, ci optimizează inteligent fluxul de date pe mai multe benzi simultan, menținând performanța constantă, chiar și atunci când rețeaua este aglomerată. Designul compact, compatibilitatea universală și configurarea rapidă prin aplicația Tether, îl fac o alegere ideală a oricărei rețele moderne.

Într-o lume mereu conectată, routerul mobil M7750 oferă libertatea de a avea internet rapid oriunde te afli. Suportă rețele 4G LTE și transformă semnalul mobil într-o rețea Wi-Fi stabilă pentru mai multe dispozitive. Printre punctele sale forte se numără autonomia extinsă a acumulatorului și gestionarea inteligentă a traficului, care menține viteza constantă.

Spre deosebire de hotspot-urile integrate în telefoane, M7750 dispune de antene dedicate, o interfață intuitivă și opțiuni de securitate integrate. Este o soluție elegantă și sigură pentru cei care vor conectivitate constantă, fie în vacanță, fie în deplasări de afaceri.

Securitate totală pentru locuințe cu gama de camere inteligente Tapo 4K

Camerele inteligente Tapo completează ecosistemul Tapo cu soluții de monitorizare cu noua gamă de supraveghere ce oferă imagini clare 4K Ultra HD (8MP) și funcții inteligente pentru protecție completă, zi și noapte.

Tapo C560WS este o cameră de supraveghere cu rezoluție 4K, iluminare nocturnă color și recunoaștere facială locală, capabilă să ofere imagini clare în orice condiții de iluminare. Diferențiatorul major este combinația dintre AI integrat și senzorul Starlight, care permite identificarea precisă a persoanelor și obiectelor chiar și noaptea. Carcasa robustă cu certificare IP66 o face perfectă pentru exterior, iar stocarea locală și în cloud oferă flexibilitate maximă.

Camera AI de supraveghere Tapo C260 aduce control panoramic total, cu rotire de 360° și înclinare de 116°, asigurând vizibilitate completă asupra spațiului monitorizat. Funcția de comunicare bidirecțională permite interacțiunea directă cu persoanele din cadru, în timp ce detecția inteligentă a mișcării trimite alerte instantanee prin aplicație.

Camera de supraveghere Tapo C230 se remarcă prin calitatea excelentă a imaginii și funcțiile avansate de analiză a mișcării, oferind o supraveghere discretă, dar precisă, în timp ce Tapo TC74 este echipată cu viziune nocturnă îmbunătățită, alarmă sonoră și luminoasă — un pachet de siguranță complet, compact și accesibil.

Tapo TC82 KIT este o cameră de exterior wireless completă, concepută pentru supraveghere flexibilă și sigură. Este rezistentă la intemperii și funcționează cu panou solar, eliminând nevoia de cabluri complicate. Cu rezoluție 2K QHD, unghi larg de vizualizare și detecție inteligentă a mișcării, camera oferă imagini clare zi și noapte, iar notificările instantanee prin aplicația Tapo permit monitorizarea permanentă a curții, terasei sau aleilor.

Gama Tapo oferă un ecosistem complet de camere și dispozitive smart, toate gestionate dintr-o singură aplicație intuitivă. Funcțiile AI permit detectarea și interpretarea automată a mișcărilor, fețelor sau obiectelor, în timp ce multiplele opțiunile de stocare asigură siguranța datelor și flexibilitate în salvarea înregistrărilor.