Compania globală de Agentic AI Wonderful intră pe piața din România

Wonderful, platforma globală de agentic AI, intră pe piața din România și o numește pe Lucia Stoicescu Country Manager. Deschiderea biroului local se înscrie în strategia de extindere accelerată la nivel internațional, în urma unei finanțări de 34 de milioane de dolari pe care Wonderful a obținut-o în luna iulie a acestui an, într-o rundă Seed condusă de Index Ventures.

Finanțarea a fost susținută și de Bessemer Venture Partners și Vine Ventures, unele dintre cele mai prestigioase fonduri internaționale, cu asset-uri de peste 20 de miliarde de dolari.

Compania a dezvoltat o platformă multilingvistică de agenți AI care gestionează interacțiunile vocale și în limba română naturală, pe lângă alte 22 de limbi europene, prin voce, chat și e-mail pentru activitățile de call center. În mod unic, compania folosește o platformă AI performantă și echipe locale pe teren în fiecare țară, pentru a realiza cea mai bună implementare locală și o livrare impecabilă.

„Cred că integrarea AI este cel mai mare avantaj pe care îl poate avea o companie în peisajul competitiv actual. Cu o bază solidă de experți, un ecosistem IT care adoptă rapid noile tehnologii și o industrie BPO înfloritoare, România se află într-o poziție unică pentru adopția AI în limbaj natural. Tehnologia dezvoltatată de noi le permite agenților AI să aibă conversații într-un limbaj natural și să execute acțiuni în mod autonom. Nu este vorba de o soluție IVR/voce robotică, ci de o voce AI care poate purta o conversație similară cu cea umană, poate gestiona inteligent întreruperile, pronunța corect, își poate adapta ritmul de vorbire, poate detecta emoțiile exprimate verbal și poate elimina zgomotele de fundal. Fiecare conversație, apel sau tichet ajută sistemul să devină mai inteligent. Costurile agenticAI sunt semnificativ mai mici decât cele implicate de echipele de call-center și, mai mult decât atât, agenții AI chiar îndeplinesc sarcinile cu succes, rezultatul fiind un serviciu mai bun, timpi de așteptare reduși, și un scor NPS (Net Promoter Score) îmbunătățit”, declară Lucia Stoicescu, Country Manager Wonderful România.

Agenții AI ai Wonderful vorbesc fluent limba română, stăpânesc articolele hotărâte, diacriticele și nuanțele subtile ale politeții în diferite registre de vorbire. Platforma le permite agenților AI să gestioneze o gamă largă de sarcini în limbaj natural fără intervenție umană și se adresează companiilor din industrii precum telecom, utilități și energie, sănătate, retail, bănci și asigurări. Aceste companii, în special cele care au operațiuni intensive de relații cu clienții, se confruntă cu cerințe SLA din ce în ce mai mari, integrări complexe și volume mari de apeluri în sisteme de asistență fragmentate (e-mail, voce, chat). Extinderea echipelor în perioadele de creștere sau de vârf de activitate reprezintă o provocare greu de rezolvat, iar nevoia de soluții multilingvistice este în creștere. Pentru a avea succes în contextul de piață de astăzi, aceste companii au nevoie de o automatizare solidă, flexibilă și pe deplin conformă cu GDPR, EU AI Act, DORA, SOC2 și NIS2.

Lucia Stoicescu are peste 20 de ani de experiență în industria IT, în principal în cadrul unor companii de servicii software cu expertiză în fintech, telecomunicații și medtech, în poziții de top management, cel mai recent rol fiind de CEO al companiei românești de software mindit.io. Lucia este Harvard GMP Alumni, deține și un MBA la UQAM, Université du Québec, precum și un masterat în programare web la Universitatea din București. Anterior, a absolvit Universitatea de Matematică și Informatică din Craiova. Lucia crede în leadership autentic și este dedicată construirii de echipe performante și promovării etice a inteligenței artificiale și a inovației responsabile.

Expertiza sa profesională acoperă zone de activitate precum operaţiuni, managementul proiectelor IT, telecom şi management al proceselor, risk management şi process improvement. Este mamă a doi copii, îi place să citească și să călătorească, iar grădinăritul și activitățile în aer liber, cum ar fi înotul, o ajută să se relaxeze și să se conecteze cu natura.