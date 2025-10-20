Comisia înregistrează progrese în ceea ce privește finalizarea inițiativei privind încărcătorul comun

În fiecare an, în UE se vând peste 400 de milioane de surse externe de alimentare (EPS). Pentru a spori confortul consumatorilor, precum și eficiența energetică și a resurselor, Comisia a revizuit astăzi cerințele în materie de proiectare ecologică pentru aceste dispozitive. Producătorii vor avea la dispoziție trei ani pentru a se pregăti pentru schimbări.

Normele se referă la EPS care încarcă sau furnizează energie electrică unor dispozitive precum laptopuri, telefoane inteligente, routere fără fir și monitoare de calculator. EPS va trebui să îndeplinească standarde mai ridicate de eficiență energetică și să fie mai interoperabile – de exemplu, toate încărcătoarele USB de pe piața UE vor trebui să aibă cel puțin un port USB de tip C și vor trebui să funcționeze cu cabluri detașabile. Acestea vor fi încărcătoarele comune.

Această măsură va reduce amprenta energetică și de mediu asociată cu fabricarea și utilizarea dispozitivelor.

Se preconizează că noile cerințe vor genera economii anuale de aproximativ 3 % din consumul de energie pe durata ciclului de viață al EPS până în 2035 (echivalentul energiei utilizate într-un an de aproximativ 140 000 de autoturisme electrice). De asemenea, acestea vor reduce 9 % din emisiile de GES aferente și aproximativ 13 % din emisiile poluante aferente. Cheltuielile de consum pot scădea cu aproximativ 100 de milioane EUR pe an până în 2035.

Creșterea interoperabilității EPS va duce, de asemenea, la o creștere considerabilă a confortului consumatorilor.

Toate dispozitivele care intră în domeniul de aplicare al noilor norme de interoperabilitate vor afișa logoul încărcătorului comun al UE, un element vizual distinct care va contribui la informarea consumatorilor și va facilita corelarea dintre încărcător și dispozitivele alimentate.

Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a declarat: A avea încărcătoare comune pentru smartphone-urile, laptopurile și alte dispozitive pe care le folosim în fiecare zi este o mișcare inteligentă care pune consumatorii pe primul loc, reducând în același timp risipa de energie și emisiile. Schimbarea practică pe care o introducem astăzi cu privire la sursele de alimentare externe îi va ajuta pe europeni să economisească bani, reducând în același timp impactul nostru asupra mediului și dovedește că inovarea poate stimula atât progresul, cât și responsabilitatea. Prin această inițiativă, UE urmărește să contureze un viitor în care tehnologia să funcționeze mai bine pentru toată lumea și pentru planetă.

Decizia de astăzi se bazează pe armonizarea porturilor de încărcare și a tehnologiei de încărcare rapidă pentru dispozitive precum telefoanele inteligente, tabletele sau laptopurile în temeiul Directivei revizuite privind echipamentele radio. Aceste modificări suplimentare aduse Regulamentului privind proiectarea ecologică a EPS au prezentat cerințe corespunzătoare pentru încărcătoarele lor și o utilizare mai răspândită a încărcătorului comun în general. Se preconizează că acest lucru va duce la interoperabilitatea a încă 35-40 % din piața EPS a UE, pe lângă cele aproximativ 50 % despre care se presupune deja că se datorează Directivei privind echipamentele radio.

Noul regulament va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în următoarele săptămâni și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu. Noile norme vor deveni aplicabile după trei ani, și anume la sfârșitul anului 2028.