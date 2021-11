Cognizant Softvision România a angajat 1.000 de programatori în primele 11 luni ale anului

Dezvoltatorul de produse și servicii software capitalizează pe model de muncă hibridă și pe noul model de recrutare pentru a atinge un milestone istoric.

Cognizant Softvision, lider în dezvoltarea de servicii și produse software, reprezentant al gigantului Cognizant în România, a anunțat azi că în primele 11 luni ale anului 2021 a angajat peste 1000 de profesioniști în domeniul dezvoltării de software. Acest prag de angajare, fără precedent în industria de profil, întărește poziția de mare angajator în IT, cât și aceea de companie care dezvoltă soluții digitale, folosind ultimele tehnologii pentru clienții și angajații săi.

Compania a atins acest prag de recrutare bazându-se pe fundamentul EVP-ului – The Place To Be, Now and Beyond amplificat de 2 inițiative lansate în ultimul an: modelul de recrutare națională și modelul cultural Studio eXperience:

Recrutarea la nivel național – Modelul de recrutare, oriunde din România, lansat la începutul anului, a facilitat atât angajaților proprii, cât și a acelora viitori să aleagă locația din țară de unde doresc să lucreze. Angajații Cognizant Softvision pot opta pentru munca de la birou, în orașele unde compania are sedii deschise, de acasă, de oriunde de pe teritoriul României, ori hibrid.

Studio eXperience – este cultura născută din realitatea post Covid și oferă cadrul perfect de scalabilitate a operațiunilor Cognizant Softvision la nivel național, prin îmbunătățirea experienței de muncă a angajaților bazată pe flexibilitate, opționalitate, oferind astfel fiecărui angajat posibilitatea de a alege de unde și cum lucrează.

Aceste eforturi, combinate cu o echipă de recrutare și talent management determinată și puternic focusată pe excelență și rezultate, au permis Cognizant Softvision să crească dramatic, în ciuda pieței extrem de competitive a talentului de ingineri software din România.

„Peste 1000 de angajați în 11 luni este un puternic indicator al faptului că Cognizant Softvision se bucură de atenție și considerație în regiune. Într-un an în care trendul este de reconsiderare a locului de muncă, fără precedent în piață, ne bucură foarte mult că peste 1000 de oameni au ales Cognizant Softvision drept companie unde să se dezvolte, să crească, să devină cea mai bună versiune a lor, exact așa cum promite și EVP-ul nostru: The Place To Be, Now and Beyond. Aceasta este, de fapt, esența Cognizant Softvision: crearea unui loc în care cei mai importanți 3 piloni din cariera fiecăruia: oamenii, statutul companiei și oportunitățile se îmbină armonios, un loc unde posibilitățile de creștere sunt nelimitate și în același timp adaptate stilului propriu de viață”, a spus Mihai Constandiș, Country Manager, Romania and Head of Eastern Europe Studios, Cognizant Softvision. “De asemenea, sunt foarte mândru că am reușit să aducem toți acești noi colegi talentați și pregătiți ce acoperă un spectru larg de tehnologii, precum JAVA, Web, .NET, Mobile, Big Data, DevOps și QA Automation. Desigur, vom continua trendul susținut de recrutare și creștem, în continuare, oferind tuturor pasionaților de tehnologie The Place To Be, Now and Beyond”, a mai adăugat Constandiș.

Un alt motiv, la fel de important, ce a facilitat atingerea acestei cifre impresionante a fost structura specifică de organizare a companiei, în principal cu accent pe conceptul de Pods, Guilds și Comunități. Pod-urile sunt echipe multidisciplinare cu o metodologie de lucru Agile care colaborează direct cu clienții companiei. Aceste modele de lucru au fost dezvoltate pentru a conferi structură și adaptabilitate pentru organizația din România, cât și pentru a facilita scalabilitatea, indiferent de cât de mare ar fi aceasta, în principal după achiziția Softvision de către Cognizant, la finalul anului 2018.

„România continuă să ridice ștacheta pentru organizația noastră și pentru omologii din alte regiuni” a spus Andres Angelani, CEO, Cognizant Softvision. „Expertiza, modelul de leadership și cultura organizațională au oferit stabilitate și au generat noi oportunități de dezvoltare, în aceste timpuri nesigure. Nu aș putea fi mai mândru de ceea ce a realizat Cognizant Softvision România, în anul ce tocmai se încheie, și privesc încrezător înspre planurile ambițioase de dezvoltare din 2022”, a concluzionat Angelani.