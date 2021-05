Cognizant Softvision – Partener Principal la DevTalks Reimagined, cel mai mare eveniment dedicat profesioniștilor și pasionaților de tehnologie din România

Cognizant Softvision, compania lider în domeniul soluțiilor software, se alătură ca partener principal la unul dintre cele mai importante evenimente tech din România

Cel mai mare eveniment online din România, dedicat profesioniștilor IT&C

Cognizant Softvision explică noul model de lucru în Hub-uri și va prezenta două conferințe principale

Cognizant Softvision, una dintre cele mai importante companii de inginerie software din lume și una dintre cele mai mari companii de tehnologie din România, a anunțat astăzi că s-a alăturat ca partener principal la DevTalks Reimagined.

Evenimentul se desfășoară timp de trei zile, în perioada 9-11 iunie și este cea mai mare expo-conferință din România, dedicată developerilor și profesioniștilor IT&C. DevTalks Reimagined acoperă o paletă largă de conținut tehnologic creativ, în cadrul a 15 conferințe care ating o varietate de tehnologii și arii de interes. Peste 8.000 de participanți din întreaga lume sunt așteptați să se adune la evenimentul online și vor interacționa cu peste 100 de speakeri locali și internaționali, parteneri și startup-uri, accesând cele mai noi tendințe în tehnologie, dar și spații și momente create interacțiunii și divertismentului. Conferința virtuală DevTalks Reimagined va include două prezentări principale susținute de speakerii Cognizant Softvision precum și multe alte activări la standul virtual.

Pe lângă cele două prezentări principale susținute de Cognizant Softvision ca partener principal, DevTalks Reimagined va oferi cadrul ideal pentru Cognizant Softvision să prezinte și să promoveze Hub-urile companiei, un concept de muncă remote, la nivel național, care permite angajaților actuali și viitori să aleagă de unde doresc să lucreze: de la distanța, de acasă, cât și de la birou sau într-o manieră hibrid.

Noul model de lucru Cognizant Softvision, poziționează campania ca „The Place To Be” pentru activități, întâlniri sau evenimente care impactează și influențează industria tehnologică, oferă angajaților flexibilitate, autonomie, mobilitate și încredere, oferind astfel experiențe cât mai plăcute și personalizate la locul de muncă. Participanții DevTalks Reimagined vor avea ocazia să se întâlnească cu experții Cognizant Softvision și să descopere mai multe despre puterea comunităților IT.

Andreea Tudorache, Project Manager, DevTalks Reimagined: „Cu sprijinul Cognizant Softvision, am reușit să construim toamna trecută unul dintre evenimentele cheie din umbrela DevTalks, și anume DevCon Live, într-un eveniment virtual extraordinar pentru parteneri și participanți. Sponsorizarea de către Cognizant Softvision la DevTalks Reimagined este un vot de încredere și o dovadă că modelul nostru a avut un impact pozitiv asupra comunității IT&C românești. Împreună cu partenerii noștri, ne-am angajat să oferim conținut relevant și pasiune participanților noștri, contribuind în același timp la evoluția industriei IT.”

Mihai Constandis, Country Manager România și Head of Eastern Europe Studios, Cognizant Softvision: „Acest eveniment de prestigiu ne permite să prezentăm expertiza noastră, sprijinind în același timp comunitățile IT locale și globale. Suntem mândri de cultura noastră, care are la bază comunitățile noastre tehnice, iar prin expertiza și implicarea colegilor noștri dezvoltăm soluții de impact la nivel global, și de-abia așteptăm să ne împărtășim cunoștințele și să învățăm unii de la alții.”

Cognizant Softvision are peste 2.000 de angajați în România și își desfășoară activitatea în studiouri din București, Cluj-Napoca, Iași, Baia Mare și Timișoara.

Află mai multe despre oportunitățile Cognizant Softvision aici

Cognizant Softvision: www.cognizantsoftvision.com

Cognizant: www.cognizant.com