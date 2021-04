Cognizant Softvision, Partener Principal la cel mai amplu festival de tehnologie și inovație din România, Bucharest Tech Week

Festivalul care transformă de cinci ani Bucureștiul în capitala tehnologiei își anunță Partenerul său Principal, Cognizant Softvision. Festivalul revine în 2021 cu o spectaculoasă ediție online, adaptată condițiilor aparte în care funcționăm și este organizat sub conceptul “BUCUREȘTI. INIMA TEHNOLOGIEI”. Evenimentul va reuni, prin interacțiuni profesionale și personale, dar și prin acțiuni de networking, toți pasionații de inovație și tehnologie, specialiștii, liderii mondiali și locali în acest domeniu.

Adaptarea la mediul online a celui mai îndrăgit festival al tehnologiei din România a păstrat structura bine-cunoscută din anii anteriori, dar și posibilitatea de socializare în timp real între toți participanții.

Între 18 și 21 Mai vor avea loc șase BUSINESS SUMMITS, conferințe online orientate spre teme de actualitate, susținute de către experți internaționali și locali. Printre aceștia se numără celebrul JOSH LINKNER, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori și speakeri americani, autor de succes și, așa cum el însuși se prezintă, un adevărat creator de probleme; MARC ABRAHAM, Head of Product – Engagement ASOS; EOIN WOODS, CTO Endava; AJIT SIVADASAN, Global Head Online Sales LENOVO; KATIE OSBERG, Global Retail Partnerships Lead, Business Communications GOOGLE.

Ținând cont de dinamica specifică domeniului IT, accelerată de creșterea ritmului digitalizarii din ultimul an, una dintre noutățile festivalului tehnologiei este lansarea Software Architecture Summit, conferință adresată programatorilor și arhitecților software seniori. Evenimentul vine în completarea Java Summit unde specialiștii IT și inginerii software care ocupă un loc important în audiența evenimentului, vor afla de la experți internaționali ultimele trenduri în folosirea limbajelor de programare.

Pe lângă cele șase summit-uri de business, în perioada 21 și 23 Mai va putea fi vizitat gratuit cel mai mare eveniment B2C din ecosistemul tehnologic autohton, dedicat prezentării celor mai recente inovații din domeniu. TECH EXPO.

„Perioada pandemiei a întărit mesajul pe care îl promovăm de cinci ani încoace: tehnologia sprijină și dezvoltă mediul de afaceri, apropie oamenii și este inima comunicării. Suntem foarte încântați că anul acesta pornim la drum împreună cu un lider foarte important din domeniul tehnologiei, Cognizant Softvision, ce susține cu încredere și sprijină ca prin Bucharest Tech Week să punem din nou Bucureștiul pe harta internațională a capitalelor tehnologiei!”, a declarat Alexandru Măxineanu, Division Manager, Concept Tech Events.

În cadrul evenimentului, Cognizant Softvision va prezenta conceptul său HUBS, o nouă experiență de lucru ce permite recrutarea la nivel național a celor mai talentați specialiști IT. Modelul HUBS, alături de mesajul “The Place To Be, Now & Beyond”, se bazează pe ideea de flexibilitate, mobilitate și încredere și permite angajaților actuali, dar și viitorilor angajați ai companiei, să aleagă locul de unde vor să lucreze: de acasă, de la distanță de casă, din unul din cele cinci HUB-uri Cognizant Softvision din țară (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Baia Mare), sau de oriunde se simt cel mai confortabil.

Cognizant Softvision va prezenta, de asemenea, în cadrul Bucharest Tech Week, și Game of Pods, platforma sa de hipercreștere, inspirată din Gaming, un sistem propriu de promovare a excelenței în cadrul echipelor, ce are ca obiective principale optimizarea proceselor de lucru și dezvoltarea talentelor.

„Principiile Cognizant Softvision pun foarte mult accentul pe talentul oamenilor noștri, puterea pe care o conferă lucrul eficient în echipă, pe evolutia continuă si pe energia extraordinară generată de spiritul comunităților noastre tehnice” declară Mihai Constandis, Country Manager Cognizant Softvision România, “Participarea la acest eveniment ne va permite să sprijinim comunitățile locale și globale pe care le iubim atât de mult, să vorbim despre tehnologie si evoluție și să ne afirmăm susținerea unui viitor în care experiențele noastre vor fi mereu însoțite de soluții digitale”

Totodată, în cadrul Bucharest Tech Week, Andres Angelani, CEO Cognizant Softvision va susține o prezentare.

„Cognizant Softvision este poziționat ca unul dintre liderii mondiali în dezvoltarea de produse software personalizate, care creează o experiență digitală diferită, prin care stimulează și implică consumatorii și au impact direct în dezvoltarea afacerii„, a spus Andres Angelani, CEO, Cognizant Softvision. „Bucharest Tech Week oferă companiei noastre o platformă optimă pentru a demonstra angajamentul puternic pe care ni l-am asumat față de piața din România, promovând în același timp importanța unui business din domeniul tehnologiei către un public divers și relevant.”