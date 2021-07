Cognizant Softvision continuă să angajeze în România

Cognizant Softvision, unul dintre cei mai mari angajatori de tehnologie din România, a anunțat astăzi că intenționează să angajeze încă 500 de noi colegi în echipa din România, până la sfârșitul anului 2021, pe lângă cei peste 500 de colegi angajați în prima jumătate a anului 2021. Astfel, Cognizant Softvision prognozează o creștere de aproape 50% în ceea ce privește numărul total de angajați, la nivel de România, în 2021.

La începutul acestui an, Cognizant Softvision a anunțat o nouă inițiativă care permite angajaților să lucreze de oriunde în România, oferindu-le astfel flexibilitatea de a lucra remote de acasă sau de oriunde se simt confortabil. Datorită conceptului nou și flexibil în ceea ce privește locul desfășurării activității, Cognizant Softvision a reușit să recruteze peste 500 de noi angajați în primele șase luni ale anului 2021, permițând organizației să răspundă cerințelor de business, în ciuda provocărilor legate de pandemia globală.

Mihai Constandiș, Country Manager Romania and Head of Eastern Europe Studios

„Continuăm să ne concentrăm pe calitate, nu pe cantitate, în tot ceea ce facem. Aceasta include angajarea unor experți care doresc să facă parte din ceva special și să asigure livrarea de produse la cele mai înalte standarde de calitate pentru clienții noștri. Am muncit enorm la crearea unei culturi bogate și diverse și a unor valori care să ofere angajaților și candidaților noștri o experiență deosebită de lucru, și flexibilitate, unde să își poată defini și dezvolta cariera și pasiunea pentru tehnologie. Echipele noastre de delivery, comunitățile tehnice și echipa HR au făcut o treabă fenomenală, aducând în Cognizant Softvision oameni noi, talentați, parteneriate și proiecte deopotrivă, și așteptăm cu nerăbdare să continuăm acest trend pe tot parcursul anului și în 2022.”

Alte momente importante ale Cognizant Softvision din primele șase luni ale anului 2021 includ:

Consolidarea prezenței la mai multe evenimente tehnologice regionale, inclusiv sponsorizarea și parteneriatul cu evenimente tehnologice de top precum Bucharest Tech Week, CodeCamp și DevTalks

Investiția și implementarea noilor concepte de birouri care să permită experiențe de lucru variate și să ofere Softvisionerilor o mai mare flexibilitate, mobilitate și apartenență la comunitate

Parteneriat cu Cercetașii Bistrițeni și World Vision România, unde a donat 561 de computere și echipamente tehnologice în valoare de peste 100.000 de dolari, calculatoarele fiind destinate copiilor aflați în pragul abandonului școlar din cauza lipsei accesului la tehnologia necesară educației online în timpul pandemiei

Investiții continue în promovarea unei culturi deschise, primitoare, incluzivă și conectate, crearea de oportunități de învățare și colaborare prin intermediul webinariilor interne, concursuri și alte activități de echipă.

Cognizant Softvision activează în studiouri din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Baia Mare.