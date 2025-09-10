Cloud privat și AI securizat: ce soluții au companiile românești pentru noile norme europene

Transformarea digitală rapidă din ultimii ani a schimbat modul în care companiile operează, de la proceduri interne până la gestionarea datelor și securitate. În plus, valul tot mai puternic al atacurilor cibernetice a adus în prim-plan o întrebare esențială: cum își pot proteja organizațiile infrastructura IT și informațiile sensibile într-un cadru reglementat tot mai strict?

Sectoare precum energia, transporturile sau serviciile guvernamentale se numără printre cele mai afectate, însă vulnerabilitatea infrastructurilor critice este o provocare pentru orice companie care urmărește performanța operațională, într-un cadru stabil și securizat. Pe acest fond, noile reglementări europene care intră treptat în vigoare aduc cerințe mult mai stricte privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice. Astfel, companiile trebuie să demonstreze nu doar capacitatea de a preveni atacuri, ci și planuri clare de reacție și continuitate. Securitatea IT devine o prioritate strategică, iar organizațiile au nevoie de soluții adaptate specificului activității lor, mediului local și conforme cu reglementările europene.

Specialiștii Medialine, companie internațională specializată în furnizarea de soluții IT complete și personalizate pentru companii medii și mari, remarcă importanța cloud-ului privat, care oferă companiilor un control mai ridicat asupra datelor, infrastructuri flexibile și garanții suplimentare privind protecția informațiilor. În plus, normele GDPR și cerințele stricte NIS2 obligă organizațiile să fie mult mai atente la unde și cum sunt stocate datele sensibile. „Această schimbare de paradigmă ne arată clar că securitatea datelor nu mai este doar o obligație tehnică, ci un pilon fundamental al strategiei de business. Companiile care aleg să își construiască infrastructura pe modele de cloud privat și să adopte soluții de AI securizat vor fi cele care vor reuși să își protejeze datele și să rămână competitive. Rolul nostru este să le oferim experiența noastră vastă și instrumentele necesare prin care să evite riscuri majore și să se alinieze corect normelor europene”, declară Elena Radu, Director Operațional Medialine România.

Ce beneficii oferă cloud-ul privat și AI securizat

Adoptarea unor soluții performante este o realitate care câștigă teren și în România, iar rolul furnizorilor de servicii IT devine și el critic. În acest context, Medialine și-a consolidat poziția prin dezvoltarea unor soluții adaptate atât nevoilor locale, cât și rigorilor europene.

Company Cloud este un exemplu de ecosistem digital care răspunde cerințelor impuse de noile norme, o soluție ce oferă companiilor resurse tehnice performante, control, transparență și capacitatea reală de a avansa rapid într-un mediu imprevizibil. Găzduit în centre de date din Germania și Austria, sistemul oferă criptare permanentă a datelor, backup automat, disaster recovery (soluții de reluare rapidă a activității după incidente majore) și monitorizare prin centre specializate de securitate. Dincolo de protecția tehnică, soluția se remarcă prin flexibilitate, ea permițând rularea arhitecturilor moderne și integrând servicii variate, de la infrastructură la distanță (IaaS, DaaS) până la aplicații gestionate (SaaS, Managed Services).

„Vedem un apetit tot mai mare și în țara noastră pentru soluții care pot oferi agilitate, vizibilitate, siguranță. Companiile nu mai caută doar „servere mai bune”, ci un model IT care să le permită să reacționeze rapid la schimbări, să se protejeze eficient și să poată integra tehnologii noi fără să reconstruiască totul de la zero. CompanyCloud nu a fost gândit doar ca o platformă de cloud, ci ca un ecosistem ce poate răspunde eficient nevoilor de infrastructură scalabilă, gestionare a serviciilor și flexibilitate, conformitate cu reglementările europene. Practic, mutăm infrastructura IT din zona de constrângere în cea de avantaj competitiv”, spune Elena Radu.

Pe zona de inteligență artificială, soluția Company AI Agent a fost concepută de Medialine ca răspuns la preocupările legate de confidențialitatea datelor atunci când companiile explorează automatizarea inteligentă. Platforma este construită pe tehnologii de ultimă generație și rulează în medii controlate, fie în cloud-ul privat Medialine, fie pe infrastructura proprie a clientului. Acest lucru permite companiilor din domenii sensibile, precum financiar, sănătate sau transporturi, să utilizeze tehnologii de ultimă generație și să adopte noi instrumente digitale într-un mediu securizat, conform cu reglementările europene.

Astfel de soluții demonstrează că, în fața unor norme europene mai stricte și a unui peisaj cibernetic tot mai provocator, companiile românești pot găsi modele viabile de conformare și, în același timp, oportunități pentru a-și