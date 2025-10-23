Cloud privat realizat corect: De ce VCF 9.0 schimbă totul

La începutul acestui an, una din prioritățile profesioniștilor IT din întreaga lume este că vor să investească în cloud privat. Peste 90% dintre practicienii IT au încredere în cloud privat pentru securitate și conformitate, iar 70% intenționează să repatrieze sarcinile de lucru din cloud public în cloud privat.

Cloudul privat permite echipelor IT să își protejeze afacerea, să mențină controlul și totuși să se miște rapid. Dar, pentru mult timp, majoritatea cloud-urilor private nu au fost la egalitate cu cloud-ul public. Erau stive deconectate de calcul, stocare și rețea. În această stare fragmentată, pur și simplu nu puteau oferi același nivel de experiență pentru dezvoltatori, scalabilitate, securitate sau viteză.

VMware Cloud Foundation 9.0 schimbă toate acestea. Pentru prima dată, Broadcom oferă o platformă de cloud privat cu adevărat unificată pentru clienții săi. În ultimele 18 luni, s–a depus efort pentru a unifica elementele de bază ale VCF. Rezultatul? O platformă modernă de cloud privat care elimină compartimentele izolate și unește echipele IT, de dezvoltatori, de securitate, de rețea și de aplicații pe o singură fundație unificată.

Când atingi acest nivel de unificare, se întâmplă un lucru uimitor: simplifici calea de la idei la cod și de la cod la producție. Și, după cum știe orice CEO, această capacitate de a accelera implementarea aplicațiilor este mai mult decât un lucru „bine de avut” în zilele noastre – este critică pentru afacere.

Puncte de fricțiune

Liderii IT vorbesc adesea despre domeniile de fricțiune care încetinesc afacerea. Există trei puncte de fricțiune în special care apar în mod repetat, la companii mari și mici:

• Controlul IT vs. viteza dezvoltatorului. Prea des, există fricțiune între ceea ce își doresc dezvoltatorii și barierele de siguranță pe care specialiștii IT doresc să le pună în aplicare. Cu VCF, dezvoltatorii obțin o experiență fără fricțiuni folosind instrumentele pe care le preferă, în timp ce IT este capabil să mențină un nivel ridicat de control. Asta se numește „infrastructură la viteza dezvoltatorului”.

Securitate vs. viteză. VCF integrează securitatea direct în platformă. Nu e nevoie de o mulțime de soluții de securitate disparate, suplimentare. Totul este acolo, integrat și gata să vă protejeze afacerea fără a adăuga complexitate și costuri.

IT-ul tradițional vs. platforma pentru viitor. Mulți clienți sunt copleșiți de complexitatea mediilor lor existente. Le este greu să renunțe la trecut pentru a putea construi pentru viitor. VCF 9.0 este fundamentul unui cloud hibrid modern, care este modelul viitorului: cloud privat și cloud public care lucrează împreună. Cu VCF 9.0, oferim clienților noștri o platformă modernă construită pentru viitor.

Obiectivul

Obiectivul Broadcom este destul de simplu: Dorește să ofere clienților cea mai bună platformă de cloud privat din lume. Cu VCF 9.0, sunt ajutați să elimine silozurile organizaționale și să reducă fricțiunile care prea des împiedică afacerea. Aceasta este o șansă pentru specialiștii IT de a-și spori impactul și de a-și avansa cariera. Acum este momentul să profitați la maximum de valoarea cloud-ului privat.

SolvIT Networks este partener strategic pentru Europa Centrală și de Est al Broadcom.