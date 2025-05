STIRI TECH & TRENDING Clasificați datele în repaus cu High Speed ​​Discovery de la Symantec DLP Ionut Razvan Share







În octombrie, au fost lansate noi capabilități puternice de clasificare și protecție a datelor care au adus Symantec DLP 16.1 la nivelul următor. O caracteristică care a devenit rapid favorita fanilor este capacitatea de a clasifica și eticheta fișierele folosind integrarea Microsoft Purview Information Protection (MPIP), care îmbunătățește protecția datelor în repaus cu High Speed Discovery for File System. Iată ce a spus unul dintre clienții noștri în timpul testului beta: „Noua funcționalitate de etichetare din DLP 16.1 îmi va ușura viața. Posibilitatea de a scana, clasifica și eticheta datele în repaus facilitează auditul. Cu atât mai mult având în vedere că acest lucru reutilizează fluxurile de lucru existente, astfel încât nu există o curbă de învățare abruptă.” — Administrator Securitate Date, Client Test Beta Încă auzim utilizatori care laudă această actualizare (și noi la fel). Și pe măsură ce organizațiile își dau seama cât de importantă este clasificarea datelor pentru reducerea riscurilor, ne așteptăm ca tot mai multe să se alăture trenului Symantec DLP 16.1. Indiferent de industria dvs., securitatea datelor începe cu o clasificare precisă a datelor. Și odată cu creșterea Managementului Posturii de Securitate a Datelor (DSPM), organizațiile caută mijloace de a clasifica datele eficient și precis în mediul lor. De-a lungul anilor, Symantec a lucrat la oferirea unei soluții gata de utilizare (OOTB) de clasificare a datelor, prin integrarea treptată cu MPIP pentru a clasifica automat documentele/e-mailurile în funcție de conținut, pe toate canalele. A început această călătorie cu Symantec DLP 15.8, care putea citi etichetele MPIP aplicate documentelor și putea sugera și/sau aplica automat etichete MPIP documentelor și e-mailurilor de pe terminal, pe baza politicilor implementate de un client. De-a lungul mai multor actualizări, au fost extinse capacitatea de a clasifica automat datele sensibile folosind MPIP și la datele care se află în aplicațiile cloud. Iar acum, cu DLP 16.1, clienții pot aplica etichete MPIP datelor stocate pe partajările de fișiere, completând acoperirea acestei funcții pe toate terminalele, în cloud și în mediile locale. Multe organizații sunt încă în călătoria lor de clasificare a datelor, clasificând și etichetând minuțios toate documentele din mediul lor pe toate platformele pentru audituri ale posturii de risc și conformitate. Pentru a vă sprijini în acest demers, am integrat Symantec DLP în MPIP pe mai multe canale. Cu DLP 16.1, puteți clasifica și eticheta automat datele locale din fișiere/partajări de rețea utilizând MPIP și tehnologia noastră High Speed Discovery for File System. High Speed Discovery for File Systems este soluția rearchitectată, introdusă în DLP 16.0, pentru scanarea și descoperirea a tot mai multor informații sensibile în fișiere/partajări de rețea locale. Prin scalarea configurației Discover (server), descoperirea durează doar o perioadă scurtă de timp – cu viteze de scanare de până la 1 TB/oră sau mai mult. Un alt beneficiu remarcabil al integrării Symantec DLP și MPIP este capacitatea de a utiliza politicile Symantec DLP existente, optimizate, pentru a detecta și proteja datele sensibile în vederea clasificării documentelor utilizând soluțiile High Speed Discovery for File Systems. Politica DLP determină eticheta MPIP corespunzătoare care trebuie aplicată, apoi documentele etichetate MPIP care au și criptarea RMS activată în portalul Azure vor fi criptate automat atunci când se aplică eticheta MPIP. De asemenea, veți experimenta mai multă flexibilitate și capacități de auditare, inclusiv: 1. Flexibilitate în generarea incidentelor Symantec DLP pentru urmărirea auditului. Alegeți să generați incidente la nivel de regulă de răspuns, aplicând în același timp etichete MPIP documentelor. Acest lucru va ajuta la raportarea detaliată a auditului documentelor extrem de sensibile. Aveți grijă să evitați supraîncărcarea bazei de date Enforce prin activarea generării de incidente numai pentru documentele cu etichete extrem de sensibile sau după cum este necesar. 2. Raportarea etichetei MPIP aplicate. Este introdus un nou atribut care va captura eticheta MPIP aplicată în incidentul DLP generat în timpul clasificării unui document. Acest lucru va permite administratorilor DLP să raporteze etichetele MPIP aplicate în procesul lor de clasificare. 3. Rapoarte de clasificare. Vor fi disponibile statistici detaliate care arată distribuția clasificării, atributele documentelor și politica DLP încălcată per scanare. Raportul poate fi exportat, oferind administratorilor o prezentare generală statistică a clasificării pentru a o revizui și confirma acuratețea per scanare. 4. Restricționarea clasificării datelor pe baza atributelor documentelor. Activați clasificarea datelor pe baza dimensiunii și tipului documentului. Aceste noi controale granulare ajută organizațiile să își ajusteze scanările pentru a obține performanțe mai bune în funcție de mediul lor. 5. Activarea clasificării cu acțiuni de remediere existente. Clasificați, copiați și puneți în carantină fișierele simultan în aceeași țintă de scanare. Documentele sensibile vor fi clasificate, care sunt apoi copiate și mutate în locațiile respective.

Acest lucru simplifică procesul de remediere și reduce costurile de gestionare a țintelor de scanare. Unii dintre clienții noștri au prezentat în avanpremieră această capacitate puternică unora dintre clienții noștri înainte de a o pune la dispoziția tuturor – iar răspunsul a fost covârșitor de pozitiv. Mulți au subliniat nevoia lor de a clasifica decenii de date neetichetate și au apreciat faptul că utilizarea tehnologiei DLP Discover existente a facilitat acest proces, fără o curbă de învățare abruptă. Aceștia au menționat o altă victorie majoră: flexibilitatea cu controale suplimentare asigură clasificarea și urmărirea auditului adecvate pentru etichetele extrem de sensibile. O strategie și o metodologie solide de clasificare ajută la optimizarea productivității organizației dvs., asigurând în același timp conformitatea și securitatea datelor. Cu această integrare Microsoft Purview, obiectivul este de a oferi ce e mai bun din ambele produse: detectarea datelor sensibile la nivel de întreprindere de la Symantec DLP și capacitățile de etichetare de neegalat de la Microsoft. SolvIT Networks vă ajută să vă protejați datele de pierdere și furt, să fiți în conformitate cu legile privind confidențialitatea, și să vă protejați reputația.

