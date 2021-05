Cincizeci de milioane de persoane în plus se confruntă cu riscuri legate de temperaturi ridicate

Într-o lume cu temperaturi în creștere, accesul la soluții de răcire sustenabile nu este un lux. Este esențial pentru productivitate, o dietă sănătoasă și livrarea vaccinurilor COVID-19. Astăzi, 1,09 miliarde de persoane vulnerabile sunt expuse unui risc ridicat, deoarece se confruntă cu o serie de provocări legate de accesul la soluții de răcire.

Pandemia COVID-19 a agravat situația categoriilor vulnerabile și adaugă 50 de milioane de persoane defavorizate din mediul urban și rural în categoria de risc ridicat în 2021. Între timp, alți 2,3 miliarde de oameni din grupul cu venituri medii-inferioare se confruntă cu un risc diferit – opțiuni ineficiente de răcire și refrigerare, care sporesc nivelurile dăunătoare de gaze cu efect de seră. În 54 de țări cu impact ridicat, 3,4 miliarde de persoane se confruntă cu riscuri legate de accesul la soluții de răcire în 2021.

Raportul Chilling Prospects 2021 publicat astăzi de Sustainable Energy for All (SEforALL) analizează cele patru categorii de persoane vulnerabile din mediul urban și rural, cu venituri medii și medii-inferioare din 54 de țări cu impact ridicat și arată că riscurile globale legate de accesul la soluțiile de răcire sunt în creștere. Acest lucru rezultă, parțial, din cauza creșterii globale a sărăciei constatată prima oară în ultimii 20 de ani, care a afectat în cea mai mare parte Asia de Sud și Africa Subsahariană. În același timp, 2020 a fost unul dintre cei mai fierbinți ani, cu numeroase valuri de căldură înregistrate ce au provocat incendii în natură, care au emis cantități record de dioxid de carbon (CO₂).

„Anul trecut a fost, fără îndoială, unul provocator pentru noi toți și, pe măsură ce pandemia continuă, este esențial, mai mult ca oricând, să ne concentrăm eforturile pe creșterea accesului la energie. Împreună cu efectele schimbărilor climatice, agendele noastre ar trebui să acorde prioritate unei tranziții energetice incluzive și să ofere acces la soluții de răcire sustenabile pentru a sprijini reziliența în domeniul sănătății, economiei și în cel social, în special în zonele cu risc ridicat. Împreună trebuie să abordăm complexitatea provocărilor de astăzi și să ne angajăm să oferim rapid acces la scară largă la energie curată, sustenabilă și la prețuri accesibile pentru toată lumea de pe întreg globul„, a declarat Francesco Starace, președintele Consiliului de administrație al SEforALL și director general al Enel SpA.

Provocările și impactul asupra populațiilor vulnerabile

Lipsa accesului la un lanț particular de frig pentru vaccinurile COVID-19 care salvează vieți este una dintre cele mai mari preocupări cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare și lumea, în general. Economist Intelligence Unit prognozează că 85 de țări sărace nu vor avea acces pe scară largă la vaccinurile COVID-19 înainte de 2023, inclusiv toate economiile africane, cu excepția Gabonului, Egiptului, Etiopiei, Kenya, Marocului și Africii de Sud.

„Cursa pentru a obține imunitatea de grup împotriva COVID-19 dezvăluie dezechilibre istorice, deoarece țările în curs de dezvoltare fără acces la soluții de răcire adecvate riscă să rămână în urmă. Această provocare va avea în cele din urmă un impact asupra redresării sociale și economice, dacă nu va fi rezolvată. Trebuie să lucrăm împreună pentru a spori accesul la soluții de răcire eficiente din punct de vedere energetic și sustenabile pentru a oferi protecție împotriva unei pandemii prelungite și pentru a sprijini eforturile de reziliență„, a declarat Damilola Ogunbiyi, CEO și reprezentant special al secretarului general al ONU pentru Sustainable Energy for All și co-președinte ONU-Energie.

Monitorizare globală a accesului la soluții de răcire

Chilling Prospects 2021 identifică patru grupuri de populații cu risc în cele 54 de țări cu impact ridicat pe baza unui spectru de nevoi referitoare la soluțiile de răcire: confortul și siguranța umană; securitate agricolă, alimentară și nutrițională; și servicii de sănătate și medicină.

În 2021, populația defavorizată din mediul rural a crescut cu 31 de milioane, ajungând la 355 de milioane de oameni , din cauza impactului sărăciei asociate pandemiei COVID-19, care pune presiune financiară asupra gospodăriilor și aduce constrângeri de cheltuieli pentru guverne. Bangladesh, India și Nigeria au avut cel mai mare număr de persoane provenind din mediile rurale sărace, aflate în categoria de risc.

Să nu lăsăm pe nimeni în urmă: soluții și inovații

Chilling Prospects 2021 folosește date și instrumente geospațiale pentru a identifica zone economice specifice, cum ar fi orașele sau districtele, care găzduiesc populații ce ar putea fi expuse riscului. Obiectivul este de a informa și de a încuraja factorii de decizie politică să abordeze accesul la soluții de răcire pentru populațiile cu cele mai mari riscuri.

Pentru a aborda această provocare complexă legată de accesul durabil la soluții de răcire, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite a lansat în 2019 un apel pentru ca țările să dezvolte planuri naționale de acțiune pentru răcire (NCAP) care „furnizează soluții de răcire eficiente și durabile și aduc servicii esențiale de conservare a vieții, cum ar fi vaccinurile și hrană sigură pentru toți oamenii.” Mai multe țări recunosc riscurile cauzate de lipsa soluțiilor de răcire și, în prezent, peste 20 de țări dezvoltă astfel de planuri.

Deoarece soluțiile de răcire durabile sunt analizate și demonstrate în întreaga lume în curs de dezvoltare, înțelegerea acestui impact este esențială pentru guverne, orașe și instituții pentru a elabora politici și pentru a pune în aplicare noi inițiative dedicate sporirii accesului la soluții de răcire sustenabile. Soluțiile analizate în diferite regiuni dau rezultate încurajatoare.

Indonezia: Provocarea privind cele 1 milioane de acoperișuri răcoritoare

Universitas Pendidikan Indonesia instalează acoperișuri răcoritoare pe case, instituții religioase, școli și fabrici și ajută aceste comunități. Aceste soluții durabile de răcire pasivă reduc temperaturile interioare între 2 și 3 ° C în locuințele din Jakarta. Într-o clădire industrială, un acoperiș de acest gen a redus temperatura interioară cu 10 ° C, oferind un loc de muncă mai confortabil și mai productiv pentru 500 de muncitori.

Camerun: Soluții inițiate de tineri pentru provocările legate lanțul de răcire adecvat pentru vaccin și domeniul agricol

Bisolar-Tech a pus bazele unui proiect de refrigerare cu impact ridicat care să susțină 8 din 17 obiective de dezvoltare durabilă. Frigiderul pe energie solară folosește agenți frigorifici netoxici, atinge o eficiență de 45%, asigurând o răcire fiabilă pentru vaccinuri și bunuri în afara rețelei și, la scară largă, ar putea stoca peste 360.000 de doze de vaccin în zonele rurale. Această soluție poate fi aplicată și sistemelor alimentare și poate reduce necesarul de energie pentru depozitarea alimentelor, utilizând în același timp excesul de energie pentru a asigura iluminatul și pentru a încărca telefoanele.

„Prin valorificarea acestor inovații, putem oferi soluții de răcire care îmbunătățesc viața oamenilor fără a contribui negativ la schimbările climatice. Pe măsură ce lumea încearcă să își revină după criza COVID-19, am văzut nevoia critică de a avea soluții de răcire care să mențină vaccinurile în siguranță, să sprijine sănătatea și bunăstarea celor mai vulnerabili și să promoveze prosperitatea”, a declarat Brian Dean, Head of Energy Efficiency and Cooling, Sustainable Energy for All.

Chilling Prospects este realizat în cadrul inițiativei Cooling for All a SEforALL, care este susținută de Programul Kigali Cooling Efficiency Program, Fundația Fondului de Investiții pentru Copii și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Raportul a primit, de asemenea, contribuții din partea Global Panel pentru accesul la sisteme de răcire în sprijinul Secretariatului Cooling for All.