Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025

Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. Acestea indică subiectele și oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România, cele mai populare evenimente în 2025 pentru români, ce i-a interesat în materie de filme, seriale și rețete sau ce întrebări și-au pus.

Alegerile prezidențiale din primăvară au avut un impact major asupra căutărilor românilor în 2025. Nicușor Dan, președintele ales, dar și contracandidatul său din finala prezidențială, George Simion, precum și prezența la vot sunt în top 10 al căutărilor românilor pe Google în 2025. Trecerea în neființă a unor persoane publice a fost alt declanșator a unor vârfuri de căutări. Moartea lui Ion Iliescu, fost președinte al României și personaj politic important al deceniilor post-comuniste, a fostului Papă Francisc sau asasinarea lui Charlie Kirk, personalitate media și activist politic conservator din Statele Unite, au dus la un interes ridicat în căutările pe Google în țara noastră. Topul celor mai populare căutări ale românilor în 2025 este completat de momente precum meciul dintre FSCB și PAOK Salonic, emisiunea Insula iubirii sau lansarea noului iPhone.

Labubu, o jucărie de pluș populară în toată lumea și generatoare de controverse a generat un trend în căutările românilor pe Google în 2025. Nu a fost singura jucărie „trendy” de anul acesta în România: kendama a înregistrat o creștere foarte mare în căutări, chiar dacă nu a intrat în top 10. La categoria „Filme”, Nosferatu este cel mai popular în căutările pe Google în 2025. Singurul film românesc din top 10 de anul acesta este „Cravata galbenă”, pe locul 3. În materie de seriale, „Squid Game” a fost cel mai popular în căutările românilor pe Google.

Între târgurile de Crăciun cu cele mai importante creșteri în căutări anul acesta sunt cele din străinătate – Viena și Budapesta, care le depășesc pe cele mai populare din România – București și Craiova. Între rețelele cele mai populare în căutările pe Google în 2025 se remarcă cele legate tradițional de sărbătoarea Paștelui: drob, friptură de miel și pască.

„Cum se alege Papa” sau „Cum a votat diaspora” au întrebat românii pe Google, în ton cu evenimentele anului 2025. Controversele și fascinația din jurul păpușii Labubu i-au determinat pe români să întrebe pe Google: „Cum arată Labubu”. În materie de „Idei”, românii au căutat „idei de tatuaje bărbați”, de “ciorbă” sau chiar „idei de afaceri la țară”. Educația în domeniul inteligenței artificiale a fost între preocupările românilor în 2025: a existat un interes ridicat în căutările pe Google pentru „olimpiada de inteligență artificială” și „curs inteligență artificială”.

Topurile celor mai populare căutări pe Google în 2025 au fost realizate folosind liste „trending”: căutări care au înregistrat o creștere susținută față de 2024, pe o perioadă semnificativă de timp. Listele „trending” sunt diferite de listele celor mai căutați termeni (expresii/cuvinte ordonate după volume absolute de căutare pe Google și care tind să se schimbe foarte puțin de la an la an). Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025. Iată mai jos listele de anul acesta:

Căutări populare

Nicușor Dan Ion Iliescu George Simion iPhone 17 Charlie Kirk Prezență vot Insula Iubirii 2025 FCSB PAOK Labubu Papa Francisc

Filme

Nosferatu Anora Cravata galbenă Minecraft Movie Culpa Nuestra The Gorge Babygirl Frankenstein Snow White Thunderbolts

Seriale

Squid Game Adolescence Ginny and Georgia From Wednesday Season 2 The Summer I Turned Pretty Aziz The Last of Us Season 2 Dexter Resurrection American Primeval

Inteligența artificială

Olimpiada de inteligență artificială Inteligență artificială gratis Inteligență artificială online Inteligență artificială Google Inteligență artificială China Ce este inteligența artificială Inteligență artificială pe telefon Curs inteligență artificială Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente Inteligență artificială poze

Oameni[1]

Nicușor Dan George Simion Călin Georgescu Bianca Censori Laura Vicol Mihaela Rădulescu Sebastian Stan Melania Trump Ilie Bolojan Crin Antonescu

Crăciun

Târg de Crăciun Viena 2025 Târg de Crăciun Budapesta 2025 Târg de Crăciun București 2025 Târg de Crăciun Craiova 2025 Vacanță de Crăciun 2025 Crăciun rit vechi 2025 Târg de Crăciun Cluj 2025 Târg de Crăciun Sibiu 2025 Târg de Crăciun Brașov 2025 Renii lui Moș Crăciun

Diete

Dieta Cerin Dieta Mara Bănică Dieta Metabolică Dieta Hashimoto Dieta Moromete Dieta cu ou fiert Dieta Mayo Dieta Uruguayană Dieta cu banane Dieta de rotație

Rețete

Drob de miel rețetă tradițională Ciocolată Dubai rețetă Rețetă pască cu brânză Rețetă drob de pui simplă Drob de miel rețetă ardelenească Miel la cuptor rețetă Rețetă pască Jamila Rețeta Mihaelei pască fără aluat Rețetă drob de miel cu prapure Rețetă chiftele de porc

Cum…?

Cum arată buletinul de vot Cum se vopsesc ouăle Cum a votat diaspora Cum se alege Papa Cum arată Labubu Cum să crești copii puternici mental Cum va fi vremea de Paște Cum se face cozonacul Cum trec la Hidroelectrica Cum se desparte în silabe subiect

Idei

Idei mărțișoare copii Idei de Valentines Day Idei cină Idei tatuaje bărbați Idei de prânz Idei cină rapidă Idei de ciorbă Idei de afaceri la țară Idei de desen Idei pachețel școală

[1] Lista „Oameni” a fost realizată doar cu persoane în viață