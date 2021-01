Cele mai noi laptopuri Asus, ZenBook S (UX393) și ZenBook 14 (UX435EA), sunt disponibile în România

Laptopul premium ZenBook S este dotat cu un ecran tactil de 13,9 inchi, în formatul 3:2, rezoluție 3,3K (3.300 x 2.200 pixeli) și este validat PANTONE, acoperind 100% spațiul de culoare DCI-P3 și 133% paleta sRGB.

ZenBook S are la bază procesoare ce urcă în gamă până la Intel Core i7 din cea de a 11-a generație, cu până la 16 GB de memorie RAM și SSD PCIe 3.0 x4 M.4 de până la 1TB. Acesta dispune de porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A și HDMI de dimensiuni mari, împreună cu două porturi Thunderbolt 4 USB-C și un cititor de carduri MicroSD.

ZenBook S (UX393) are 15,7 mm în grosime, cântărește 1,35 kg și este construit cu un corp integral metalic. Bateria de mare capacitate (67 Wh), cu suport pentru încărcare rapidă, îi oferă până la 12 ore de autonomie. Laptopul este validat Intel Evo™, oferind performanțe de top cu o excelentă portabilitate.

Noua nuanță Jade Black prezintă elemente contrastante, tăiate cu diamant în cupru roșu, iar logo-ul ASUS este amplasat asimetric pe capac. O balama ErgoLift asigură o poziție confortabilă pe tastatura spațioasă, amplasată de la o margine la alta, precum și un flux de răcire îmbunătățit.

ZenBook S dispune de ASUS NumberPad 2.0, tastatura numerică virtuală iluminată cu LED în cadrul touchpad-ului. Chiar și atunci când NumberPad este activat, touchpad-ul poate fi folosit pentru controlarea cursorului de pe ecran. Totodată, laptopul are o cameră cu infraroșu (IR) pentru logarea rapidă și ușoară via Windows Hello, chiar și în medii slab iluminate.

Nu în cele din urmă, ZenBook S beneficiază și de tehnologia ASUS de anulare a zgomotelor asistată de AI. Aceasta se bazează pe o vastă bază de date creată prin machine-learning, pentru a identifica cu precizie și a elimina tot felul de zgomote ambientale, de la țăcănitul tastaturilor, la conversațiile din birou, oferind sunet cu o claritate de cristal pentru apeluri vocale sau videoconferințe.

Primele două configurații intrate pe piața locală:

UX393EA-HK001R : Intel Core i7-1165G7, ecran tactil 13,9″ 3,3K, 16 GB LPDDR4X RAM, stocare SSD 1 TB, grafică integrată Intel Iris Xe, Windows 10 Pro – cu un preț de aprox. 8599 de lei (TVA inclusiv)

UX393EA-HK012T: : Intel Core i7-1165G7, ecran tactil 13,9″ 3,3K, 8 GB LPDDR4X RAM, stocare SSD 512 GB, grafică integrată Intel Iris Xe, Windows 10 Home – cu un preț de aprox. 7599 de lei (TVA inclusiv)

ZenBook 14 are o carcasă ușoară, dar rezistentă, făcută dintr-un aliaj de magneziu, cu finisaje Pine Grey sau Lilac Mist și o greutatea de aprox. 1,19 – 1,29 kg. Laptopul se încarcă prin USB-C și dispune de întreaga gamă de porturi necesare productivității, inclusiv două Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Tip A, HDMI 2.0 și un cititor de carduri microSD. Include, de asemenea, conectivitate wireless Intel WiFi 6 (802.11ax), îmbunătățită cu tehnologia ASUS WiFi Master.

Seria ZenBook 14 (UX435EA) are la bază procesoarele Intel ce urcă în gamă până la Core i7 de generația a 11-a, cu grafică Intel Iris Xe. ZenBook 14 este echipat cu un ecran NanoEdge, cu acoperire 100% sRGB, cu rame subțiri pe cele patru laturi. Capacul ecranului este susținut prin balamale ErgoLift ce înclină tastatura la deschidere, pentru un plus de confort.

Primele două configurații intrate pe piața locală: