Cele mai cunoscute jocuri PlayStation beneficiază de reduceri de vară spectaculoase

Reducerile de vară la o selecție de jocuri PlayStation încep astăzi în magazinele retailerilor parteneri din România. Campania este în desfășurare până pe 13 august și include oferte la jocuri first party legendare, precum God of War, The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: Marea Aventură și multe altele.

În plus, pe PlayStation Store, gamerii vor putea regăsi titluri emblematice pentru PS4 și PS5, precum și conținut suplimentar cu reduceri de până la 70%, până pe 18 august.

Explorează New York-ul Marvel alături de Spider-Man și Miles Morales, intră pe circuitul de curse în Gran Turismo Sport sau bucură-te de una dintre cele mai îndrăgite povești din lumea gaming-ului, cu The Last of Us Part II. Mai mult, gamerii se pot bucura de o călătorie complet localizată în limba română împreună cu simpaticul Sackboy, pe PS5 sau PS4.

Aceste titluri, dar și multe altele, sunt disponibile la prețuri speciale pentru posesorii de PlayStation 4 sau PlayStation 5 care vor să-și completeze colecția de jocuri și să trăiască experiențe pline de adrenalină.

Pentru lista completă a jocurilor incluse în promoție poți accesa PlayStation Store, dar și paginile dedicate din magazinele online ale Altex, Media Galaxy și eMAG.