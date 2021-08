Cea de-a 7-a ediție Programmers’ Week, organizată de Cognizant Softvision, având tema “Go Beyond”, anunță speakerii inspiraționali de talie globală și sesiunile tehnice

Cognizant Softvision a anunțat astăzi principalii speakeri și paneliști de la cea de-a șaptea ediție a “Programmers’ Week”, un eveniment prin care sărbătorește în fiecare an “Ziua Programatorului”. Evenimentul va avea loc în perioada 13-17 septembrie și cu o zi dedicată produselor digitale, pe 20 septembrie.

Tema evenimentului din acest an este “GO BEYOND”, prin care își propune să inspire programatorii și pasionații de tehnologie din întreaga lume să fie mai creativi, îndrăzneți și inovatori prin serviciile pe care le oferă, din domeniul tech/IT.

Aflat la cea de-a 7-a ediție, evenimentul are loc online, timp de 6 zile, și este conceput special pentru toți specialiștii IT și inginerii de software, la nivel global, pentru a împărtăși din experiența lor și a beneficia de sesiuni de dezvoltare profesională, și a afla idei despre cele mai noi tehnologii și implementări din domeniul tech.

Printre “256 keynote speakers” va fi și inginerul de explorare a spațiului și speaker consacrat TED, Nagin Cox, care va aborda tema evenimentul și importanța „Go Beyond”, a depășirii obstacolelor și a găsi cel mai bun mod de a răspunde atunci când lucrurile nu merg așa cum a fost planificat. De asemenea, pe lista speakerilor se află și CEO și Team Principal al Aston Martin Cognizant Formula One, Otmar Szafnauer, care este de origine Româno-Americană, și inginer la bază, a cărui prezentare se va concentra pe inovație și tehnologie și impactul acestora asupra viitorului curselor de Formula1.

CEO-ul Cognizant, Brian Humphries, va deschide cea de-a 6-a zi a evenimentului, luni, 20 septembrie, denumită “Product Day”, cu o introducere specială, alături de prezentarea platformei Game of Pods. Product Day vine și cu un nume consacrat internațional în dezvoltarea de produse digitale: Teresa Torres, Author, Speaker, Product Discovery Coach, care va vorbi despre “The Why & What of Continuous Discovery”.

Programmers’ Week a fost inițiat ca un mic eveniment intern, în studiourile Cognizant Softvision din România, pentru a sărbători Ziua Internațională a Programatorului, care are loc în a 256-a zi a fiecărui an. Numărul 256 este numărul de valori distincte care pot fi reprezentate cu un octet, o valoare bine cunoscută programatorilor. Evenimentul s-a dezvoltat cu fiecare ediție și este acum o sărbătoare globală, de o săptămână, la care au acces toți pasionații de tehnologie, în mod gratuit, prin înregistrare pe website-ul programmersweek.com.

În plus față de aceste prezentări principale, Programmers’ Week include:

Peste 150 de discuții tehnologice despre viitorul industriei, ultimele tehnologii, inclsuiv demo-uri. Fiecare zi a săptămânii este dedicată discuțiilor specifice despre platforme și tehnologii, după cum urmează:

Luni – 13 septembrie: Cloud Day

Marți – 14 septembrie: Automation Day – QE, QA, DevOps

Miercuri – 15 septembrie: Engineering Day – .NET & Java

Joi – 16 septembrie: Engineering Day – Web & Mobile

Vineri – 17 septembrie: Big Data, Analytics, AI/ML

Luni – 20 septembrie: Product Day

Un panel de discuții “The Future of Software”, moderat de fondatorul Techonomy și jurnalistul tehnic David Kirkpatrick. Panelistii sunt Rajesh Nambiar, President, Digital Business and Technology; Chairman, Cognizant India, Ursula Morgenstern, Cognizant’s President, Global Growth Markets și Andres Angelani, CEO Cognizant Softvision.

Product Day: Cognizant Softvision lansează ca noutate în acest an și o zi dedicată dezvoltării de produse digitale, care va avea inclusiv demo-uri, discuții despre noile tehnologii și abordări ale produselor și implementări de succes.

Andres Angelani, CEO, Cognizant Softvision: „Programmers’ Week 2021 va fi cel mai mare și cel mai de impact eveniment de până acum și suntem onorați că avem mai mulți vorbitori de talie mondială care să împărtășească ideile lor și să ne inspire. Sunt încrezător că line-up-ul de speakeri interni și externi, împreună cu mii de participanți – toți vor împărtăși informații și idei utile și inspiraționale pentru inovații viitoare. Agenda pregătită de Cognizant Softvision pentru Programmers’ Week va fi o ocazie bună pentru toți participanții din domeniul IT să se inspire, să “Go Beyond”!”