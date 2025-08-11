Ce spune Richard Teng, CEO-ul Binance, despre Project Crypto, anunțat recent de SEC?

“SUA fac în sfârșit un pas dincolo de încercarea de a adapta legi de valori mobiliare vechi de 80 de ani pentru tehnologia blockchain. Forța combinată a Project Crypto, a Legii GENIUS și a celorlalte proiecte de lege privind piața cripto, dezbătute în Congresul SUA în ultimele luni, reprezintă o abordare modulară, pe niveluri, în domeniul supravegherii activelor digitale.

Acest lucru înseamnă standarde clare de clasificare a token-urilor, medii controlate pentru dezvoltarea inovației conform reglementărilor și structuri de licențiere care reflectă modul în care funcționează piețele cripto”, spune Richard Teng, CEO-ul Binance.

Propunerile Proiectului Cripto pot fi un game-changer

“Principiile propuse de Project Crypto pot schimba jocul. Acestea permit dezvoltarea proiectelor de tokenuri cu o marjă de respiro reglementată (sub rezerva dezvăluirilor și a reperelor de conformitate, desigur), în loc să se teamă de aplicarea imediată a legii. Această schimbare va reduce semnificativ riscul legalcare a înăbușit dezvoltatorii din SUA și a alungat talentele peste hotare.

Clarificarea regulilor de custodie pentru activele digitale, inclusiv staking-ul și custodia proprie, abordează un obstacol major întâlnit la nivel instituțional. Administratorii de active, custodii și companiile de plăți au ezitat mult timp să construiască infrastructură cripto din cauza incertitudinii legate de răspunderea custodială și regulile de segregare. Această incertitudine este abordată acum.

Abordarea unificată a licențierii, care reflectă modelele de platforme full-stack (licența „super-app”), recunoaște convergența care are loc în serviciile cripto: tranzacționare, plăți, împrumuturi și custodie oferite sub același acoperiș. Un regim de licențiere unificat oferă platformelor o cale clară de conformitate, îmbunătățind în același timp protecția utilizatorilor. Așa se încurajează inovația fără a compromite supravegherea”, mai spune șeful celui mai mare cripto exchange din lume.

Ce înseamnă implementarea Proiectului Cripto?

“Dacă va fi implementat, Project Crypto ar putea stabili un standard global. Jurisdicțiile din întreaga lume sperau ca SUA să preia rolul de lider/conducător, iar acum văd un angajament serios față de construirea unei reglementări responsabile și prietenoase cu inovația. Este un pas înainte pentru întregul ecosistem. La Binance, am susținut de mult timp reguli clare privind custodia, dezvăluirile și AML (Anti-Money Laundering (Combaterea Spălării Banilor)). Project Crypto validează multe dintre aceste priorități. Felicităm astfel întrega echipă a SEC, în frunte cu președintele Atkins, pentru colaborarea cu industria și recunoașterea nevoii de instrumentede reglementare moderne”, concluzionează CEO-ul Binance.

Ce este Project Crypto?

Project Crypto este o inițiativă lansată de Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA pe 31 iulie 2025, sub conducerea președintelui SEC, Paul Atkins.

Scopul său este modernizarea reglementărilor piețelor de valori mobiliare pentru a integra activele digitale și tehnologiile blockchain în piețele financiare americane, cu obiectivul de a face din SUA „capitala cripto a lumii”, așa cum a anunțat și președintele SUA, Donald Trump.

Care sunt obiectivele proiectului?

Actualizarea reglementărilor SEC considerate învechite, pentru a permite tranzacționarea „on-chain” (pe blockchain) a activelor financiare.

Crearea de reguli clare pentru clasificarea activelor cripto (ex. valori mobiliare, mărfuri, stablecoins sau colectibile digitale).

Promovarea inovației și prevenirea migrării companiilor cripto în afara SUA din cauza reglementărilor restrictive.

Sprijinirea finanțelor descentralizate (DeFi) și a „super-aplicațiilor” care integrează funcții precum plăți și social media (de exemplu, viziunea lui Elon Musk pentru X ca un „everything app”).