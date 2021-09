Ce noutăți aduce Google pentru noul an școlar

Anul acesta, școala continuă să traverseze o perioadă plină de provocări și schimbări, apărute odată cu pandemia. Pe lângă noile forme în care au învățat copiii – online și hibrid, sistemul educativ a adoptat tot mai mult, într-o formă accelerată, soluții digitale care să îmbunătățească procesul de învățare.

Profesorii, elevii și familiile au acum acces la numeroase soluții care să facă educația mai eficientă și chiar mai distractivă, care să apropie copiii de școală și mai mult.

Google Workspace for Education, pachetul profesorilor și elevilor acestora, a fost unul dintre instrumentele care a susținut schimbările prin care a trecut școala românească de la începutul pandemiei. În prezent, în România 5028 de școli din aproape 2500 de localități utilizează Google Classroom, ceea ce reprezintă aproximativ 80% din școlile din România. Numărul școlilor care utilizează Google Classroom a crescut de aproape 20 de ori de la începutul pandemiei, în primăvara lui 2020. Datele sunt furnizate de Edu Apps, partenerul Google în România pentru Google Workspace for Education.

La acest început de an școlar, Google Classroom vine cu o serie de îmbunătățiri, care în multe cazuri vin să răspundă cerințelor profesorilor și elevilor care folosesc soluția zi de zi. Începând din această toamnă, profesorii vor putea da mai ușor teme către clase diferite, iar elevii vor avea la dispoziție aplicația Classroom Android în modul offline, ceea ce înseamnă că vor putea să-și facă teme de pe telefon, chiar dacă sunt offline. Mai mult, Google Meet din Classroom va aduce câteva schimbări care vizează siguranța. Una dintre ele este „sala de așteptare”, unde toți elevii dintr-o clasă vor sta până vine profesorul, când vor intra în respectiva clasă online. În plus, cei care nu sunt pe lista elevilor dintr-o anumită clasă vor putea participa la ora online doar după ce vor primi permisiunea profesorului, astfel încât să nu existe participanți neinvitați la oră.

Copiii, dar și părinții și profesorii au la dispoziție o platformă Google dedicată siguranței online: Eroii Internetului. Aici, copiii, dar și părinții lor, pot învăța împreună, într-un mod interactiv, cum pot naviga în siguranță pe internet. Prin jocuri și alte instrumente distractive, copiii învață principiile de a fi un cetățean digital bun: cum să-și protejeze parolele, cum să fie amabili pe internet, cum să aibă grijă la ce împărtășesc pe rețelele sociale, cum să întrebe pentru a găsi răspunsuri. Aflată în al doilea an de viață, platforma Eroii Internetului vine la începutul anului școlar 2021 cu jocuri și lecții noi, cu un design optimizat pentru învățare digitală și la distanță și cu un „hub” pentru familii, părinții devin partenerii copiilor în explorarea mediului online. Adulții vor găsi aici pentru cum să discute cu copii despre tehnologie, activități pe care le pot face împreună, jocuri etc. Profesorii pot folosi jocurile și lecțiile de pe Eroii Internetului la școală, platforma oferind aproximativ 30 de cursuri care pot fi utilizate la clasă, pentru a ajuta elevii să exploreze internetul în siguranță.

Instrumente și sfaturi pentru a îmbunătăți învățarea și educația

Jambord – o tablă virtuală la care profesorii au acces și unde elevii pot lipi stickere virtuale, încărca imagini și comenta în timp real.

Realitatea augmentată poate fi un instrument care să condimenteze procesul de învățare, să-l facă mai interesant. Practic, elevii pot vedea pe telefon, în 3D, sau chiar în spațiul camerei în care se află, anumite lucruri care li se predau la școală. Sunt disponibile în realitate augmentată animale terestre, acvatice, păsări, dinozauri, sisteme ale corpului uman (digestiv, circulator, nervos, endocrin, respirator, limfatic, etc), structuri celulare (mitocondria, celula vegetală, nucleul celular ori procariota) sau termeni din biologie (globulă roșie, eucariote sau monocotiledonate). Elementele disponibile în realitate augmentată sunt cele la care este afișată opțiunea „Vizualizați în 3D” după căutarea în Google. Mai multe despre cum sa înveți mai bine acasă cu modele 3D și realitate augmentată aici.

Lens – Elevii pot face o poză unei ecuații sau probleme, iar serviciul Lens le oferă acces rapid la rezultate care să-i ajute, precum ghiduri pas-cu-pas pentru rezolvarea problemei și explicații detaliate pentru a înțelege mai bine conceptele cheie. O alternativă la Google Lens este aplicația Socratic.

Family Link – această aplicație îi ajută pe părinți să-și supravegheze copiii atunci când aceștia sunt online și să stabilească reguli de utilizare a mediului digital pentru aceștia. Părinții pot adăuga pe dispozitivul copilului și un cont de școală al acestuia – pe lângă cel personal, în care sunt trasate reguli de petrecere a timpului liber online – unde să definească ce se întâmplă atunci când copilul folosește dispozitivul pentru școală. De exemplu, dacă pentru distracție are un timp de utilizare a dispozitivului de o oră pe zi, de exemplu, atunci când intră de pe contul de școală – pentru ore online sau teme, să nu existe limită de timp și să aibă acces doar la anumite aplicații și platforme.

Calculator – Cel „built-in” pe care Google ți-l oferă din căutarea „calculator” poate rezolva multe probleme de matematică.