Ce determină riscul de identitate

În peisajul cibernetic actual, identitatea este noul perimetru – și este, de asemenea, noul câmp de luptă. Pe măsură ce organizațiile își extind amprenta digitală în medii cloud, infrastructuri hibride și forță de muncă la distanță, provocarea de a gestiona cine are acces și la ce, nu a fost niciodată mai critică.

RSA crede că o guvernanță eficientă a identității nu mai este doar o necesitate operațională – este un imperativ strategic pentru reducerea riscurilor. Cu toate acestea, multe companii continuă să o trateze ca pe o sarcină de conformitate back-office, deconectată de obiectivele de securitate mai largi. Este timpul să schimbăm asta.

Natura evolutivă a riscului de identitate

Echipele de securitate sunt astăzi inundate de amenințări. Dar, în timp ce campaniile de phishing și vulnerabilitățile zero-day fac titluri, unele dintre cele mai dăunătoare încălcări provin din probleme mult mai simple – cum ar fi utilizatorii care au acces la resurse sau date pe care nu ar trebui să le aibă.

De la conturi orfane și drepturi excesive până la combinații de roluri toxice, riscul de identitate negestionat subminează în liniște chiar și cele mai sofisticate arhitecturi de securitate. Nu mai este suficient să ne întrebăm „este acest utilizator autentificat?” De asemenea, trebuie să ne întrebăm: „ar trebui să aibă în continuare acces la acest sistem și știm de ce?”

Guvernanța ca strategie de gestionare a riscurilor

Viziunea tradițională asupra guvernanței identității se învârte în jurul campaniilor de certificare, listelor de verificare a conformității și fluxurilor de lucru manuale. Dar această abordare nu este scalabilă în mediile de afaceri actuale.

Guvernanța modernă trebuie să devină dinamică, proactivă și conștientă de riscuri. Aceasta înseamnă:

• Evaluarea continuă a drepturilor utilizatorilor în funcție de context

• Identificarea modelelor de acces neobișnuite sau cu risc ridicat și recomandarea de acțiuni pentru reducerea riscurilor

• Valorificarea automatizării bazate pe politici pentru a revoca accesul necorespunzătoare

Organizațiile apelează din ce în ce mai mult la managementul posturii de securitate a identității (ISPM), un nou cadru de securitate cibernetică care îmbrățișează aceste principii. Cu ISPM, guvernanța identității poate trece de la reactiv la proactiv – scoaterea la suprafață a amenințărilor înainte ca acestea să devină încălcări.

Trecerea la ISPM cu RSA

RSA Governance & Lifecycle permite organizațiilor să valorifice principiile ISPM și să construiască strategii de acces conștiente de riscuri de la zero. Cu vizibilitate asupra întregului ciclu de viață al identității – de la cei care se alătură și se mută până la cei care părăsesc organizația – RSA vă ajută să:

• Detectați încălcări ale politicilor și combinații toxice în timp real

• Automatizați revizuirile de acces cu sugestii bazate pe inteligență artificială

• Aplicați principiul privilegiilor minime cu precizie și încredere

• Găsiți și rezolvați proactiv riscurile de identitate.

Și pentru că RSA se integrează profund cu infrastructura existentă de gestionare a identității și accesului (IAM) și de securitate, guvernanța devine o parte integrantă a posturii dvs. de securitate mai ample – nu o idee ulterioară.

Dacă identitatea este noul perimetru de securitate, atunci guvernanța este firewall-ul său. Este mecanismul care asigură că persoanele potrivite au accesul corect – la momentul potrivit, din motivele corecte.

Prin alinierea guvernanței cu gestionarea riscurilor, organizațiile pot reduce expunerea, pot îndeplini cerințele de conformitate și pot construi o bază mai solidă pentru Zero Trust.

Este timpul să treceți dincolo de guvernanța bazată pe bifarea căsuțelor. Să faceți din identitate un factor determinant al securității reale.

Soluțiile de securitate IT, risc si conformitate RSA sunt distribuite în România de compania SolvIT Networks, ajutând la reușita celor mai importante organizații din lume prin rezolvarea celor mai complexe și mai sensibile provocări privind securitatea.