Căutările Google în Modul AI, disponibile în România

Google anunță disponibilitatea în România și pentru limba română a „Modului AI”, o nouă funcționalitate în motorul Google Search, care oferă o experiență de căutare bazată pe inteligența artificială, având la bază Gemini 2.5.

Modul AI funcționează ca o opțiune distinctă în motorul de căutare Google, accesibil la www.google.com sau prin aplicația de mobil (Android și iOS). Utilizatorul poate introduce o întrebare în bara de căutare, iar apoi selectează opțiunea de a primi un răspuns în „Modul AI”. Acesta va returna un răspuns bazat pe inteligență artificială, cu posibilitatea de a aprofunda subiectul prin alte întrebări și link-uri web utile. Disponibilitatea Modului AI pentru utilizatori se va face gradual, în următoarea săptămână.

Modul AI extinde capacitățile rezumatelor generate de AI cu raționamente și modalități de interacțiune mai avansate. Instrumentul împarte întrebarea în subiecte secundare și le caută simultan pe fiecare dintre ele. Astfel, Modul AI poate să exploreze întreg web-ul pentru a găsi conținut și mai relevant care să corespundă întrebării adresate.

Modul AI este multimodal, astfel încât utilizatorul poate adresa întrebarea în orice mod dorește: prin text, voce sau cu ajutorul camerei foto/video. Utilizarea imaginilor în căutare se face prin butonul Lens.

Cum poate ajuta Modul AI utilizatorii?

Modul AI reprezintă cel mai puternic instrument de căutare oferit de Google, capabil să răspundă la cele mai complexe întrebări.

Acest instrument permite utilizatorului să adreseze întrebări foarte nuanțate, care anterior necesitau mai multe căutări pentru a primi un răspuns.

Noua funcționalitate este utilă în explorare și sarcini mai complicate, precum compararea de produse, planificarea călătoriilor sau răspunsul la întrebări complexe de tipul „cum să”. De exemplu: „Fă un tabel în care să compari mai multe metode de a face cafea”.

Cum poate ajuta Modul AI companiile?

Noua funcție bazată pe inteligența artificială îi ajută pe oameni să caute, să învețe și să ia decizii mai ușor și mai intuitiv. Acest comportament al utilizatorilor permite afacerilor să se conecteze cu persoanele care arată un grad de interes pentru produsele și serviciile lor, în momentele cheie din procesul de evaluare și decizie. Pe exemplul anterior, utilizatorul ar putea continua căutarea în Modul AI astfel: „Recomandă-mi un espressor cu râșniță integrată, sistem de spumare a laptelui și design retro”.

Deoarece Modul AI permite explorarea în detaliu a unui subiect printr-o căutare avansată și conversațională, capacitatea AI-ului de a înțelege mai bine intenția comercială a potențialilor clienți ajută companiile. Crearea de conținut unic, care să răspundă la întrebări complexe, indiferent de formatul lor – text, voce, imagine sau video, este o metodă prin care companiile pot beneficia de expunerea în rezultatele din Modul AI. O altă modalitate prin care se vor putea promova în viitor în Modul AI este adoptarea unor instrumente de publicitate automate în campaniile de Căutare, care le va permite să capteze traficul relevant generat de interogările lungi și nuanțate.