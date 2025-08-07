Capcana programelor malware: Un singur click te poate costa pierderea tuturor criptomonedelor, avertizează Binance

În 2025, amenințările malware continuă să evolueze. Și vin din toate colțurile internetului, prin orice canal de comunicare: de la motoare de căutare la rețele de social media și chiar aplicații de mesagerie obișnuite. Infractorii cibernetici caută constant noi modalități de exploatare a neștiinței sau lipsei de atenție a utilizatorilor.

Deși aceste amenințări sunt foarte răspândite, o tactică în creștere merită o atenție specială, potrivit specialiștilor în securitate de la Binance: e-mailurile de tip phishing cu atașamente malware.

De ce atașamentele din mail-uri sunt un risc major?

Livrarea malware prin e-mail a devenit una dintre metodele preferate ale infractorilor cibernetici datorită simplității și eficienței sale. Odată cu avansul inteligenței artificiale și al automatizării, atacatorii pot crea acum e-mailuri convingătoare care par legitime, incluzând (de cele mai multe ori) fișiere ZIP sau atașamente care par inofensive.

Odată deschise, aceste fișiere pot instala, fără să ai habar, scripturi sau programe malițioase menite să fure informații personale, să acceseze portofelele cripto sau să compromită setările de securitate ale dispozitivului.

Schema exploatează încrederea victimelor. Te păcălește ca să deschizi un fișier, apoi lansează malware direct pe sistemul tău. Infractorii cibernetici au trecut la alt nivel, combinând manipularea psihologică cu exploatarea tehnică în această abordare recentă.

Cum transmit e-mailurile de phishing programe malware în 2025?

Malware-ul (prescurtare de la software malițios) a fost mult timp o problemă pentru utilizatorii de internet, dar integrarea sa cu e-mailurile de tip phishing a marcat o bornă importantă. Aceste atacuri încep cu un e-mail, care pare transmis de o entitate de încredere (comunicarea pare legitimă), precum un exchange cripto.

E-mailul include de obicei un fișier ZIP sau un atașament executabil care, odată deschis, eliberează malware pe dispozitivul tău. Acest malware poate varia de la keyloggere, care înregistrează tastele apăsate și secvența putând descoperi astfel parolele folosite, la troieni cu acces de la distanță (RAT) care oferă hackerilor control total.

Cu API-urile, atacatorii nu au nevoie de datele tale de conectare, ci doar de un dispozitiv vulnerabil și câteva secunde pentru a accesa fondurile. Aceste escrocherii pot afecta pe oricine, oriunde, în doar câteva momente.

Dar cum te poți proteja de astfel de atacuri?

Instalează un antivirus: Folosește un software de încredere pentru a bloca malware-ul.

pentru a bloca malware-ul. Evită atașamentele din e-mailuri: Nu deschide niciodată fișiere de la expeditori necunoscuți, chiar dacă par legitime.

fișiere de la expeditori necunoscuți, chiar dacă par legitime. Securizează-ți API-ul: Verifică și restricționează regulat permisiunile API în aplicația Binance.

Folosește cheia de acces (passkey): Adaugă o protecție mai puternică contului tău.

Monitorizează activitatea: Verifică retragerile neobișnuite și raportează-le rapid.

Cum poate ajuta Binance?

1.Funcții de securitate: Autentificare cu mai mulți factori (MFA): e important ca utilizatorii să activeze verificarea facială și cheia de acces (passkey).

2.Canale securizate: Binance nu trimite niciodată fișiere ZIP sau atașamente executabile prin e-mail.

3.Suport 24/7: Dacă suspectezi un atac sau o breșă, contul tău poate fi înghețat imediat.

Concluzie:

Pe măsură ce tranzacțiile digitale devin mai frecvente și țintele de mare valoare mai accesibile, sofisticarea acestor escrocherii a crescut dramatic. De aceea, conștientizarea securității (și apărarea proactivă) este mai importantă ca niciodată.

În 2025, e-mailurile de phishing cu atașamente malware reprezintă o amenințare semnificativă, dar nu sunt de neînvins pentru utilizatorii informați și vigilenți.

Fii vigilent. Fii proactiv. Fii prima ta linie de apărare.