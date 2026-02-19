Capabilități enterprise în Security Center SaaS pentru investigații mai rapide și mai eficiente

Genetec, lider global în software de securitate fizică pentru mediul enterprise, a anunțat astăzi noi capabilități de investigație în Genetec Security Center SaaS, menite să ajute organizațiile să soluționeze incidentele mai rapid.

Incidentele de securitate se desfășoară adesea la nivelul mai multor clădiri, campusuri sau regiuni geografice și se bazează pe imagini și date provenite de la zeci sau chiar mii de camere și dispozitive aparținând unor furnizori diferiți.

În același timp, operatorii de securitate pornesc de regulă cu informații limitate sau incomplete. Sistemele închise, concepute pentru medii cu un singur furnizor, alături de natura fragmentată a instrumentelor tradiționale de investigație, îngreunează acțiunea rapidă a echipelor pe măsură ce investigațiile se extind între locații, sisteme și branduri de camere. Pe baza capabilităților de căutare inteligentă introduse anul trecut, Genetec oferă acum o experiență de investigație care permite echipelor să lucreze mai eficient în medii complexe. Prin menținerea conexiunii dintre probe, decizii și informații contextuale, de la primul raport de incident până la închiderea cazului, investigatorii evită reluarea căutărilor sau duplicarea activităților pe măsură ce investigațiile evoluează.

„Atunci când are loc un incident, echipele de securitate trebuie să acționeze rapid și să urmeze firul investigației oriunde duce acesta, chiar și atunci când informațiile inițiale sunt limitate”, a declarat Anne-Cécile Millot-Tournier, Product Group Director, Intelligent Automation, Genetec Inc. „Spre deosebire de instrumentele concepute pentru sisteme închise, cu un singur furnizor, noile capabilități de investigație din Security Center SaaS sunt dezvoltate pentru mediile enterprise, permițând echipelor să lucreze cu mii de camere, în multiple locații și în ecosisteme mixte, fără a fi nevoite să schimbe sistemele sau să lanseze căutări separate pe măsură ce apar noi piste.”

Identificarea rapidă a probelor și construirea mai eficientă a cazurilor conectate

Investigațiile din Security Center SaaS sunt concepute în funcție de modul real de lucru al operatorilor și investigatorilor. Un caz poate începe cu un raport succint de incident și informații limitate, precum o oră aproximativă sau o descriere parțială a vestimentației suspectului.

Prin utilizarea căutării avansate în limbaj natural, bazată pe inteligență artificială, persoanele avizate pot transforma descrieri uzuale în interogări aplicabile asupra fluxurilor video din multiple locații și de la camere aparținând unor furnizori diferiți. Ulterior, rezultatele pot fi restrânse pe baza unor indicii contextuale, precum locația, activitatea din proximitate sau evenimentele petrecute înainte și după incident.

Pe măsură ce sunt identificate înregistrările relevante, investigatorii își pot valida și rafina concluziile prin intermediul unei previzualizări pe timeline. Aceasta le permite să parcurgă rapid materialul video, să confirme momentele-cheie și să restrângă intervalele de timp, fără a fi nevoie să încarce sau să revizuiască integral înregistrările.

Ulterior, agentii pot urmări persoane, vehicule și obiecte în diferite scene, pot vizualiza deplasarea acestora prin analiza traiectoriei și pot înțelege modul în care s-au desfășurat evenimentele în timp, fără a analiza ore întregi de material video.

Pe măsură ce investigația avansează, probele pot fi consolidate într-un dosar, permițând construirea unei imagini complete a incidentului. Secvențele video, capturile de ecran și materialele asociate pot fi organizate automat în ordine cronologică, îmbogățite cu informații contextuale și etichete și prezentate sub forma unui storyboard coerent, care evidențiază conexiunile dintre evenimente.

Ca parte a experienței de investigație în continuă evoluție din Security Center SaaS, capabilitățile asistate de AI — inclusiv generarea automată de rezumate ale clipurilor video — îi ajută pe investigatori să documenteze rapid conținutul înregistrat, facilitând finalizarea concluziilor, partajarea rezultatelor cu părțile interesate și închiderea eficientă a cazurilor.

O experiență unificată de investigație, concepută pentru implementări de securitate la scară largă

Noile capabilități de investigație reunesc instrumente precum căutarea în limbaj natural, detecția de similaritate, identificarea intrărilor și ieșirilor, analiza contextuală, căutarea vizuală a traiectoriilor, precum și gestionarea cazurilor și a probelor, într-o experiență unificată de investigație.

Profesioniștii din domeniul securității pot trece fără întreruperi de la monitorizarea live la o investigație activă, pot colecta și analiza probe și pot partaja în mod securizat concluzii validate cu părțile interesate interne și externe, toate dintr-o singură interfață.

Începând cu luna februarie 2026, noile capabilități de investigație vor fi disponibile pentru utilizatorii Security Center SaaS, urmând ca funcționalități suplimentare să fie introduse progresiv. Acestea vor ajuta organizațiile să reducă timpul de investigație de la ore la minute și să revină mai rapid la operațiunile zilnice după soluționarea incidentelor, menținând în același timp transparența și controlul operatorilor asupra modului în care sunt formulate concluziile.

Pentru a afla mai multe despre capabilitățile de investigație din Security Center SaaS, vizitați:https://resources.genetec.com/beyond-the-lens/find-evidence-faster-with-our-ai-based-investigation-experience.