Campionatul Teamfight Tactics: Fates pune la bătaie premii de 250.000 de dolari pentru cei mai buni gameri

Riot Games a anunțat Teamfight Tactics: Fates Championship, următorul turneu global pentru jocul auto-battler din universul League of Legends. Campionatul TFT Fates se va extinde atât la nivel regional, cât și internațional, cu premii suplimentare, calificări regionale și o finală mai spectaculoasă.

Campionatul TFT Fates, ce va avea loc pe 7-9 aprilie, va include 24 dintre cei mai buni jucători din lume care vor concura pentru 250.000 dolari. Gamerii pro din America de Nord, America Latină, Brazilia, Europa, Asia și Oceania se vor putea califica la eveniment prin turneele regionale.

„Teamfight Tactics continuă să fie unul dintre titlurile noastre cu cea mai rapidă creștere datorită accesibilității și profunzimii sale„, a spus Whalen Rozelle, Sr. Director Esports la Riot Games. „Pentru a satisface dorința gamerilor de a lua parte la o competiție dedicată, pentru Fates Championship am crescut atât valoarea premiilor, cât și numărul de jucători care se pot califica la eveniment. De asemenea, vom explora noi modalități de a sărbători în continuare fenomenul esportul la nivel global.”

Teamfight Tactics (TFT) este un joc free-to-play de strategie jucat în 8 persoane, în care fiecare jucător combină campioni din League of Legends (LoL) cu obiecte în diferite formațiuni pentru a-i învinge pe ceilalți șapte jucători din meci. De la lansarea din 2019, TFT a apărut ca un concurent de top în acest gen, cu 80 de milioane de jucători la nivel global, oferind o experiență de joc distractivă și antrenantă, asemănătoare șahului, pentru toate tipurile de jucători pe mai multe platforme. Precedentul Campionat Global TFT a avut mii de concurenți din întreaga lume din care doar 16 au ajuns in finală, KCDouble61 din Franța câștigând finala internațională.

Pe lângă Teamfight Tactics, Riot Games este și publisher-ul League of Legends și VALORANT, două dintre cele mai mari jocuri esporturi din lume. League of Legends este jucat în prezent de peste 800 de jucători profesioniști în peste 100 de echipe care concurează în 11 ligi și două competiții internaționale majore: Mid-Season Invitational și the World Championship. În 2021 VALORANT va avea propriul Champions Tour, un circuit internațional cu trei niveluri de competiție: Challengers, Masters și Champions. Pe tot parcursul anului, echipele cu cele mai bune performanțe vor acumula puncte care vor conta pentru calificarea la evenimentul Champions, unde o singură echipă va fi desemnată campioană globală. Mai multe informații se găsesc pe https://www.riotgames.com