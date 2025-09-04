Campania Back-to-School de la Xiaomi continuă cu smartphone-uri de ultimă generație și echipamente smart la prețuri speciale

Xiaomi continuă campania Back-to-School cu noi oferte speciale, disponibile pe www.mi.com/ro, menite să echipeze elevii, studenții și pasionații de tehnologie cu cele mai performante dispozitive, la prețuri speciale.

De la smartphone-uri de top, până la aspiratoare, televizoare și friteuze pentru un stil de viață inteligent, luna septembrie aduce reduceri substanțiale, cadouri și oferte exclusive pe www.mi.com/ro.

Smartphone-uri de top cu reduceri și cadouri atractive

Redmi Note 14 Pro+ 5G Gold, un smartphone elegant cu performanțe de top, ideal pentru cursuri online, jocuri și fotografie de calitate, este redus, până în 7 septembrie, de la 2699 lei la doar 1999 lei, alături de un Redmi Watch 5 Active cadou.

POCO F7 Ultra, perfect pentru pasionații de tehnologie, cu viteză 5G și un design modern pentru o experiență captivantă, este disponibil pe parcursul lunii septembrie la 2799 lei, redus cu 900 de lei, și include un Redmi Watch 5 Lite gratuit.

POCO F7 Pro, dispozitiv echilibrat, ideal pentru multitasking și divertisment, cu performanțe rapide și cameră de calitate, are un preț ce scade de la 2699 la 2099 lei, și vine alături de un Redmi Watch 5 Lite cadou, tot în perioada 1-30 septembrie.

Soluții smart pentru o casă modernă

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, aspirator robot inteligent care curăță eficient, economisind timp pentru studiu sau relaxare, este redus de la 3799,99 lei la 2199,99 lei, și este însoțit de un cupon de 10% reducere, pe durata lunii septembrie.

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Black, dispozitiv esențial pentru mese sănătoase și rapide, ideal pentru studenții cu program încărcat, are un preț redus, de la 549,99 lei la 479,99 lei, și este însoțit de un cupon de 10% reducere, în perioada 1-30 septembrie.

Xiaomi TV A 50” 2025, televizor perfect pentru cursuri online sau seri de filme, cu imagini clare și sunet captivant, este disponibil la doar 1549,99 lei, redus de la 2399,99 lei, alături de cupon de 10% și unui bonus de 400 lei la programul trade-in, pe toată perioada lunii septembrie.

Campania Back-to-School de la Xiaomi este concepută pentru a oferi valoare maximă elevilor, studenților și pasionaților de tehnologie. Cu reduceri directe de până la 1600 de lei pentru toate produsele și cadouri precum ceasuri inteligente, Xiaomi pune la dispoziție tehnologia necesară pentru a excela în noul an școlar.