Cameră PTZ cu AI, optimizată din punct de vedere al costurilor, care oferă calitate excelentă a imaginii

Axis Communications anunță lansarea unei camere PTZ de exterior, bazată pe inteligență artificială, care oferă o calitate excelentă a imaginii în orice condiții de iluminare. Camera, proiectată pentru performanță ridicată, asigură puterea necesară pentru rularea aplicațiilor avansate de analiză direct la nivel edge.

AXIS Q6325-LE oferă o rezoluție de 2 MP și integrează un senzor de ½” cu sensibilitate ridicată la lumină, asigurând imagini clare și luminoase, precum și o redare mai bună a zonelor umbrite. Tehnologiile Lightfinder 2.0, Forensic WDR și OptimizedIR garantează un nivel ridicat de detaliu în orice condiții de iluminare. Axis Zipstream, cu suport pentru codec-urile AV1, H.264 și H.265, reduce semnificativ necesarul de lățime de bandă și spațiu de stocare. În plus, datorită modului dinamic de alimentare cu profil de consum redus, cerințele energetice pot fi diminuate cu până la 30% în anumite intervale de temperatură.

Construită pe baza ARTPEC-9, cel mai recent system-on-chip Axis, această cameră bazată pe inteligență artificială oferă performanță accelerată pentru rularea aplicațiilor avansate de analiză direct la nivel edge. Camera vine cu AXIS Object Analytics preinstalat, permițând detecția, clasificarea, urmărirea și numărarea persoanelor, vehiculelor și diferitelor tipuri de vehicule. Funcția Autotracking 2 asigură urmărirea activă a obiectelor. De asemenea, un instrument de orientare permite afișarea dinamică a suprapunerilor de text, iar simbolul de busolă facilitează orientarea rapidă în cadru.

Caracteristici principale:

Imagini clare, datorită senzorului de ½” și zoomului optic 31x;

Vizibilitate superioară în orice condiții de iluminare;

Analitice AI avansate pentru o supraveghere mai inteligentă;

Costuri reduse de stocare datorită codec-ului AV1;

Securitate cibernetică integrată cu Axis Edge Vault.

Acest dispozitiv de înaltă performanță poate fi utilizat împreună cu accesoriile de montaj existente, oferind o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor de a accesa cele mai recente funcționalități AI și tehnologii Axis.

În plus, este disponibil un midspan (comercializat separat), care oferă suport pentru conexiune prin fibră optică, PoE, audio, I/O și funcția smart restart, facilitând instalarea eficientă din punct de vedere al costurilor și conexiunile pe distanțe mari. Cu certificări IP66, IK10, NEMA 4X și NEMA TS2, camera este rezistentă atât la impact, cât și la condiții meteo dificile. De asemenea, Axis Edge Vault, platforma de securitate cibernetică bazată pe hardware, protejează dispozitivul și oferă stocare și operațiuni securizate ale cheilor criptografice, certificate FIPS 140-3 Level 3.

Această cameră PTZ de înaltă performanță, bazată pe inteligență artificială, oferă o calitate excelentă a imaginii în toate condițiile de iluminare și asigură puterea necesară pentru rularea aplicațiilor avansate de analiză direct la nivel edge.

Descoperiți performanța imaginii în orice condiții de iluminare cu această cameră PTZ