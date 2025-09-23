Bursele ANIS 2025: Prelungim termenul limită pentru înscriere până pe 30 septembrie 2025

ANIS, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, anunță prelungirea termenului limită pentru înscrierea proiectelor la cea de-a opta ediție a programului Bursele ANIS până pe 30 septembrie 2025, inclusiv. Asistenții universitari, lectorii și doctoranzii de la orice facultate din țară pot aplica la una dintre cele 8 categorii propuse în cadrul programului. După evaluare, câștigătorii vor fi recompensați pentru inovație în procesul de predare cu câte un grant în valoare de 5.000 de euro fiecare.

Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei „Bursele ANIS 2025” ce va avea loc pe 12 noiembrie la Iași.

„Viața de mâine, nu cea de poimâine, este indisolubil legată de tehnologie. Nu sunt suficiente forme de a sublinia cât de important și critic este să ne concentrăm pe subiectele și metodele de predare pentru a avea adulți și o societate funcțională. Suntem deja în urmă la multe capitole privind competențele digitale (la jumătate față de media UE) și adoptarea tehnologiilor. Bursele ANIS recunosc și încurajează cadrele didactice îndrăznețe dar în același timp mențin în atenția publică importanța educației digitale în toate formele. Dacă am duce la extrem, am putea spune că acesta este un subiect de siguranță națională în viitor, pentru care membrii nostri s-au mobilizat în mod record în acest an, cu cel mai mare număr de burse disponibil”, a arătat Corina Vasile, Director Executiv al ANIS.

Programul se adresează cadrelor didactice universitare din toată țara, care au vârsta de până în 40 de ani (împlinită în anul 2025), au introdus un curs/laborator nou în programă sau au actualizat unul existent, folosind metode inovatoare de predare, bazate pe noi tehnologii. Toate criteriile de eligibilitate pot fi consultate online.

Înscrierile se pot realiza prin transmiterea dosarului complet pe adresa burse@anis.ro. Regulamentul programului este disponibil AICI, iar formularul de înscriere este disponibil AICI. Pot aplica lectorii universitari, asistenții și doctoranzii de până în 40 de ani, care în anul universitar 2025–2026 predau discipline ce includ tehnologii precum Big Data, AI/Machine Learning, IoT, Cloud, Cybersecurity, Quantum Computing, Healthtech sau proiecte din categoria Tech for All, menite să aducă tehnologia în facultăți non-IT.

Proiectele pot fi complet noi sau actualizate semnificativ (minimum 50% în ultimul an, ori 60% în ultimii doi ani). După evaluarea aplicațiilor și interviurile cu comitetul de selecție, câștigătorii vor fi anunțați pe 12 noiembrie, în cadrul Galei „Bursele ANIS”.

Bursele vor fi acordate proiectelor care îndeplinesc cel mai bine criteriile de evaluare, juriul urmărind să premieze excelența și inovația. Ne dorim să susținem inițiative de cea mai înaltă calitate, iar numărul final de burse acordate va reflecta potențialul excepțional al proiectelor selectate.

Procesul de evaluare

Toate proiectele vor trece printr-un proces de evaluare preliminară, în baza aplicației scrise și a unui clip video în care aplicanții vor prezenta elementele inovatoare ale cursului sau laboratorului. Cele patru criterii de evaluare sunt: caracterul inovator al cursului/laboratorului și sustenabilitatea lui, structura detaliată ce acoperă obiectivele și materia cursului/laboratorului, metoda, ce se referă la profilul candidatului și utilizarea unor metode inovatoare de predare și continuitatea programului și după anul universitar curent. În luna octombrie finaliștii vor susține un interviu cu membrii comitetului de evaluare (lista completă a membrilor comitetului de evaulare anexată), iar în noiembrie se vor decerna granturile pentru proiectele selectate, în valoare de 5.000 de euro fiecare, în cadrul Galei Burselor ANIS.

De la debut, programul a sprijinit 82 de proiecte didactice, oferind 410.000 de euro cadrelor universitare din 21 de centre universitare. Multe dintre acestea au generat parteneriate de cercetare și dezvoltare între mediul academic și companii private.

Ediția din 2025 este posibilă cu sprijinul Adobe Romania, Amazon Romania, Bitdefender, Booking Holdings România, Cognizant Technology Solutions Romania, DB Global Technology, Endava Romania, Eviden România, IBM România, Orange Services, Siemens România, Societe Generale Global Solution Centre și SoftServe România.