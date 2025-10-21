Bogdan Putinică preia conducerea companiei globale de agentic AI Wonderful în 29 de țări din Europa și Asia

Bogdan Putinică, unul dintre cei mai cunoscuți lideri români din tehnologie, preia conducerea companiei globale de agentic AI Wonderful ca Executive General Manager în 29 de țări din Europa Centrală, de Sud-Est și CIS. Din noul rol, el va coordona extinderea accelerată a companiei și adopția tehnologiei AI în piața operațiunilor de client service, estimată la 1% din PIB la nivel internațional.

Bogdan preia noul rol după încheierea mandatului de General Manager al Microsoft în regiunea EURA, din care a coordonat proiecte de transformare digitală în 17 țări din Europa și Asia. Odată cu noua poziție, Bogdan revine la un model consacrat de construcție a companiilor de tip antreprenorial, în care viziunea și viteza de creștere vor fi coordonatele dezvoltării.

„Acest capitol îmi este atât nou, cât și familiar. Nou, deoarece tehnologia AI a intrat într-o fază decisivă, nu mai este doar o viziune detaliată pe slide-uri, ci un motor de creștere și transformare. Familiar, deoarece, în fond, mi-a plăcut întotdeauna să construiesc de la zero echipe, ecosisteme și idei care au un impact semnificativ. La Wonderful, facem exact acest lucru: redefinim modul în care organizațiile interacționează cu clienții prin intermediul agenților avansați de AI care înțeleg limbajul, intenția și emoțiile – pe orice canal, în orice piață. Cu tehnologia potrivită, ceea ce reprezentau înainte serviciile pentru clienți devine informații despre clienți, o experiență mai rapidă, mai umană și disponibilă în toate limbile. Potențialul acestei regiuni este excepțional. Un adevărat mozaic de economii în creștere rapidă, talente inginerești de talie mondială și ambiții digitale mari. De la Varșovia la București, de la Atena la Tașkent, văd piețe pregătite nu doar să adopte AI, ci să inoveze în mod responsabil. AI poate accelera productivitatea, deschide noi surse de venituri și remodela modul în care organizațiile își servesc angajații și clienții, la scară largă și cu un scop precis”, a declarat Bogdan Putinică, Executive General Manager Wonderful, Europa Centrală, de Sud-Est și CIS.

În contextul în care industria globală de customer service înregistrează anual costuri de miliarde de euro, adopția tehnologiei de AI conversațional este în creștere rapidă. Cu o platformă multilingvistică de agenți AI care gestionează interacțiunile în limbaj natural, inclusiv în limba română naturală, tehnologia dezvoltată de Wonderful a fost implementată deja de corporații internaționale, rezolvând problemele legate de latență, precizie și încredere la un nivel fără precedent. Tehnologia ascultă, învață, livrează și aduce un potențial major de creștere pentru companiile cu operațiuni intensive de client service, printr-o automatizare solidă, flexibilă și pe deplin conformă cu GDPR, EU AI Act, DORA, SOC2 și NIS2.

Agenții AI gestionează interacțiunile vocale în limbile locale naturale, prin voce, chat și e-mail pentru activitățile de customer service. Rezultatele se traduc în servicii mai bune pentru clienți, timpi de așteptare reduși și un scor NPS îmbunătățit. În mod unic, compania folosește și echipe locale pe teren în fiecare țară, pentru a realiza cea mai bună implementare locală și o livrare impecabilă.

Prin extinderea accelerată în regiunile Europei Centrale, de Sud-Est și CIS, Wonderful se adresează companiilor din industrii precum telecom, utilități și energie, sănătate, retail, bănci și asigurări, cu operațiuni intensive de relații cu clienții și care se confruntă cu cerințe SLA din ce în ce mai mari, integrări complexe și volume mari de apeluri în sisteme de asistență fragmentate.

Bogdan Putinică a fondat în anul 2000 compania de software IP Devel, unul dintre start-up-urile în tehnologie cu cea mai rapidă ascensiune din România, care a trecut prin două tranzacții majore, fiind achiziționată de Adecco IT prin preluarea unui pachet de acțiuni în 2006 și, integral, de grupul suedez de software și servicii Enea în 2008. A ocupat apoi poziţii executive de top management în cadrul Enea, iar în 2021 a preluat funcția de Country General Manager al Microsoft România, coordonând proiecte de transformare digitală la nivel național, inclusiv de adopție a soluțiior de inteligență artificială și implementarea cloud-ului guvernamental. Bogdan are o expertiză vastă în multiple arii de business, fiind recunoscut pentru capacitatea sa de a construi echipe, de a inova și de a livra rezultate în piețe dinamice și complexe.

Din regiunile coordonate de Bogdan fac parte 29 de țări precum Polonia, Cehia, Țările Baltice, România, Grecia, Țările Adriatice, Moldova, Ucraina, Uzbekistan, Kazahstan și altele.