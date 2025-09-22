Bit Soft se alătură Grupului Volaris

Bit Soft, un furnizor de top de soluții integrate pentru industria ospitalității în România, Ungaria, Franța și Bulgaria, s-a alăturat Grupului Volaris pentru a-și sprijini ambițiile de creștere pe termen lung.

Această tranzacție le oferă ambelor companii oportunitatea de a beneficia de cunoștințe comune despre piață. Bit Soft se alătură astfel unui portofoliu remarcabil de companii care conduc industria prin inovație și contribuie la consolidarea poziției de lider a Grupului Volaris în sectorul ospitalității și a serviciilor de alimentație publică.

Fondată în 1994, Bit Soft oferă soluții integrate pentru hoteluri, restaurante și lanțuri din industria ospitalității. Portofoliul său include sistemele de management hotelier (PMS) Oracle și Protel, sistemele de gestiune a vânzărilor (POS) Simphony, precum și Breeze – propriul sistem de management 360 de grade pentru restaurante. Breeze integrează chioșcuri de autoservire, platforme mobile, sistemul de afișaj pentru bucătărie (KDS) și un POS.

Compania deservește numeroase branduri internaționale și locale de top, precum Burger King, KFC, Subway, Pizza Hut, City Grill și Ana Hotels.

Achiziția este determinată de dinamica pozitivă a Bit Soft și de obiectivele sale de a-și consolida prezența pe piețele actuale și de a urmări noi oportunități de expansiune geografică. Ca parte a portofoliului în creștere al Grupului Volaris în domeniul serviciilor de alimentație publică, Bit Soft va avea acces la o rețea globală de companii software și la expertiză operațională, păstrând în același timp autonomia și cultura antreprenorială care i-au susținut succesul.

„Am construit Bit Soft din pasiune pentru dezvoltarea software și pentru industria HoReCa.

De 30 de ani, am crescut prin inovare continuă și prin dezvoltarea de soluții care să ajute această industrie să se digitalizeze”, a declarat Bogdan Stanciu, Fondator și Managing Director al Bit Soft.

„Ambiția noastră este să devenim unul dintre principalii jucători din Europa, iar pentru a reuși, trebuie să trecem la nivelul următor și să ne maturizăm ca organizație. Alăturarea la Volaris ne oferă acces la resurse valoroase care ne vor sprijini pe acest drum. Suntem entuziasmați de ceea ce ne rezervă viitorul și încrezători că această tranzacție poate aduce valoare durabilă clienților, angajaților și întregii comunități Bit Soft.”

Angajamentul comun pentru succesul pe termen lung al clienților și pentru inovație face ca Bit Soft să fie un partener natural pentru Grupul Volaris. Volaris este construit în jurul consolidării companiilor și a angajaților lor, pe termen lung.

„Bit Soft este o afacere impresionantă, cu o echipă talentată și o înțelegere profundă a industriei ospitalității”, a declarat Jeff Luchetti, Group Leader în cadrul Grupului Volaris. „Suntem încântați să îi primim în rețeaua Volaris și suntem entuziasmați să sprijinim viziunea lui Bogdan pentru viitor, ca partener dedicat pe termen nelimitat al Bit Soft.”

Această achiziție reflectă angajamentul pe termen lung al Grupului Volaris de a investi și de a dezvolta companii de software esențiale pentru activitatea clienților. Bit Soft se alătură unui portofoliu în creștere de companii din industria ospitalității și a serviciilor de alimentație publică, care acoperă America de Nord și Europa.