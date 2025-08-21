Binance se alătură grupului T3+, un program global pentru combaterea infracțiunilor legate de blockchain

De abia intrată în grup, Binance a contribuit deja la primul său caz ca membru al acestui program. Într-un efort coordonat, aproape 6 milioane de dolari au fost blocați pentru a opri o înșelătorie de tip „pig butchering”.

Nils Andersen-Röed, Head of Global la Unității de Informații Financiare, a declarat: „La Binance, ne angajăm să promovăm un ecosistem cripto matur, în care inovația, reglementarea și securitatea să funcționeze mână în mână. Alăturarea la inițiativa T3+ reflectă dedicarea noastră pentru colaborare proactivă cu partenerii din industrie și autoritățile de aplicare a legii pentru a combate activitățile ilicite în timp real.”

Această colaborare este esențială pentru succesul și credibilitatea pe termen lung a blockchain-ului, iar Binance este mândră să susțină inițiative care contribuie la asigurarea siguranței și integrității rețelelor blockchain și a activelor cripto, mai spune Nils.

T3+ blochează peste 250 de milioane de dolari în active obținute fraudulos

În mai puțin de un an de la înființare, T3 FCU a analizat milioane de tranzacții în valoare de peste 3 miliarde de dolari, a identificat și oprit rapid și eficient inclusiv operațiuni criminale transfrontaliere. Iar în total, peste 250 de milioane de dolari în active obținute ilicit la nivel global sunt blocate.

T3+ reunește unii dintre cei mai mari și mai influenți jucători din ecosistemul cripto pentru a extinde parteneriatele din industrie și cele public-private menite să combată infracțiunile legate de blockchain.

Prin acest nou program de colaborare, T3 FCU speră să crească colaborarea cu exchange-urile, instituțiile financiare și alți actori interesați pentru a îmbunătăți capacitățile de monitorizare, a accelera comunicarea și a multiplica capacitatea colectivă de a aborda activitățile ilicite în ecosistemele blockchain.

Ce spun partenerii despre acest parteneriat?

„Blocarea a peste 250 de milioane de dolari în active ilicite în mai puțin de un an este o dovadă puternică a ceea ce este posibil atunci când industria se unește cu un obiectiv comun”, a declarat Paolo Ardoino, CEO al Tether.

„Infractorii nu au unde să se ascundă pe blockchain. Și am susținut constant această convingere prin acțiuni, colaborând strâns cu agențiile de aplicare a legii globale pentru a monitoriza tranzacțiile și a opri activitățile criminale. Cu lansarea T3+, suntem mândri să contribuim la extinderea acestei colaborări în întregul ecosistem. Doar prin eforturi colective putem construi un mediu mai sigur și mai de încredere pentru utilizatorii din întreaga lume”, mai spune el.

„Odată cu lansarea T3+, extindem sfera colaborării în industria blockchain pentru a aborda mai bine activitățile ilicite în timp real. Blocarea a peste 250 de milioane de dolari în active criminale în mai puțin de un an demonstrează clar ce este posibil atunci când sectorul public și cel privat colaborează. Scopul nostru este să facem criptomonedele sigure și de încredere pentru utilizatorii din întreaga lume”, a declarat Justin Sun, fondatorul Tron.

„Prin colaborarea strânsă cu autoritățile de aplicare a legii din diverse jurisdicții, validăm capacitatea T3 FCU de a se extinde și demonstrăm potențialul pentru noi parteneriate public-private”, a declarat Chris Janczewski, Head of Global Investigations la TRM Labs.

Binance vrea un viitor sigur, transparent și de încredere

Între decembrie 2022 și mai 2025, Binance a ajutat la protejarea a 7,5 milioane de utilizatori de aproape 10 miliarde de dolari în potențiale fraude prin operațiuni de blocare și recuperare și detectare a amenințărilor în timp real.

În viitor, vom continua să ne consolidăm eforturile de conformitate și securitate pe toate fronturile, inclusiv prin aprofundarea cooperării cu partenerii din industrie prin programe precum T3+.