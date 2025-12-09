Binance devine prima bursă crypto care obține o licență globală în cadrul reglementărilor ADGM

Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare și numărul de utilizatori, a anunțat astăzi o realizare istorică în materie de reglementare: Autoritatea pentru Servicii Financiare (FSRA) din ADGM, centrul financiar internațional al Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, a aprobat oficial autorizarea platformei globale Binance.com într-un cadru de reglementare cuprinzător.

Această premieră mondială reprezintă un pas major în misiunea Binance de a crea cel mai de încredere și conform ecosistem de active digitale din lume. Licența acordată de FSRA din ADGM oferă credibilitate Binance și acces facil pe mai multe piețe, nu doar în EAU.

Aprobarea reglementării acoperă platforma globală Binance.com prin intermediul a 3 entități reglementate distinct care operează în ADGM. Fiecare dintre cele trei entități (o bursă, o casă de compensare și un broker-dealer) deține permisiuni de reglementare specifice pentru a desfășura anumite activități de servicii financiare, în conformitate cu cadrul reglementar de „standardul de aur”, recunoscut internațional al ADGM.

„Obținerea statutului reglementat din partea ADGM reflectă angajamentul nostru profund față de conformitate, transparență și protecția utilizatorilor. ADGM este unul dintre cei mai respectați regulatori financiari la nivel global, iar deținerea unei licențe FSRA demonstrează că Binance îndeplinește cele mai înalte standarde internaționale de conformitate, guvernanță, management al riscurilor și protecție a consumatorilor”, spune Richard Teng, Co-CEO al Binance.

Cu peste 300 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel global și un volum cumulat de tranzacționare de peste 125 de trilioane de dolari, Binance continuă să conducă evoluția ecosistemului de active digitale prin construirea unei infrastructuri sigure, transparente și complet conforme. Operarea sub regimul robust de servicii financiare al ADGM asigură toți utilizatorii Binance că beneficiază de standarde înalte de supraveghere și protecție.

Începând cu 5 ianuarie 2026, după finalizarea pregătirilor operaționale, Binance.com va începe să-și desfășoare activitățile reglementate ADGM. Acest moment istoric consolidează poziția Binance în fruntea progresului din punct de vedere al reglementării în finanțele digitale și întărește poziția Emiratelor Arabe Unite ca hub global pentru inovația în servicii financiare, susținută de căi reglementare clare și o bază profundă de talente.