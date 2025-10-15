Binance alocă 400 de milioane de dolari prin “Together Initiative”, pentru recuperarea și refacerea încrederii în industrie, în urma recentului episod de volatitate

În ultimele zile, piața globală a criptomonedelor a trecut printr-o volatilitate semnificativă, afectând utilizatorii, organizațiile și întreaga industrie. Pentru mulți, consecințele scăderii macroeconomice au fost dureroase pentru industria noastră emergentă, influențând nu doar prețurile activelor, ci și încrederea utilizatorilor.

Binance s-a confruntat, de asemenea, cu provocări și a fost supus observării sau examinării critice din interiorul și exteriorul industriei. Ca lider al industriei, ne așteptăm la un anumit nivel de analiză, fie ea corectă sau nu. Totuși, utilizatorii sunt întotdeauna prioritatea noastră principală. Acest crez este ceea ce ne definește. Fără sprijinul utilizatorilor noștri, Binance nu ar exista.

Binance lansează oficial „Inițiativa Împreună”.

1.300 de milioane de dolari în USDC

Binance va distribui între 4 și 6.000 de dolari în USDC, în total 300 de milioane de dolari, utilizatorilor eligibili care îndeplinesc următoarele criterii:

Utilizatori care au suferit pierderi din lichidări forțate în tranzacțiile Futures și Margin între 10-10-2025, 00:00 și 11-10-2025, 23:59 (UTC).

Suma totală a pierderilor din lichidare: echivalentul a minimum 50 de dolari.

Pierderile totale din lichidare reprezintă cel puțin 30% (raportul de pierdere) din activele nete totale ale utilizatorului, conform snapshot-ului din 09-10-2025, 23:59 (UTC).

Utilizatorii care au primit deja compensații nu sunt eligibili pentru această inițiativă.

Suma în USDC va fi determinată pe baza evaluării pierderilor din lichidare, raportului de pierdere și a altor factori. Binance intenționează să înceapă distribuirea USDC în 24 de ore și să finalizeze distribuția către conturile Spot ale utilizatorilor eligibili în 96 de ore de la momentul anunțului la nivel global.

Program de sprijin instituțional de 100 de milioane de dolari

Pentru utilizatorii din ecosistem și instituționali grav afectați de fluctuațiile pieței, Binance va înființa un fond de împrumut cu dobândă scăzută de 100 de milioane de dolari pentru a-i ajuta să-și reia tranzacțiile. Ne așteptăm ca acest lucru să stimuleze recuperarea participanților din ecosistem, să reducă presiunile de lichiditate și să mențină operațiunile stabile pentru partenerii din ecosistem. Utilizatorii VIP și instituționali eligibili pot depune cereri prin intermediul managerilor lor de cont dedicați.

Gânduri finale

În această perioadă dificilă pentru industrie, înțelegem că orice decizie va fi întâmpinată probabil cu opinii divergente. Pentru claritate, deși nu ne asumăm răspunderea pentru pierderile utilizatorilor, derulăm “Inițiativa Împreună” deoarece credem că este crucial să reconstruim încrederea în industrie. În cele din urmă, Binance a ales să investească aceste resurse acolo unde sunt cel mai necesare: pentru utilizatorii noștri. Această decizie derivă din convingerea noastră că această industrie se va dezvolta pe termen lung a industriei și din angajamentul față de valorile Binance axate pe utilizatori.

Ca și în alte perioade dificile din istoria scurtă a pieței cripto, vom depăși și acest moment împreună, ca o industrie unitară. Rămânem încrezători în viitorul industriei noastre. În final, dorim să reamintim comunității și utilizatorilor noștri că piața cripto este volatilă, iar riscurile investiționale sunt inerente.Vă rugăm să investiți rațional, cu prudență și să vă gestionați pozițiile corespunzător.