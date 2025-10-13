Binance a înregistrat intrări nete de fonduri de 14,8 miliarde de dolari în trimestrul 3 din 2025,

Binance își consolidează poziția de lider mondial al exchange-urilor cripto, după ce atrage cea mai mare parte a capitalului nou (investit în cripto) în trimestrul al treilea din 2025. Intrările nete ale Binance au atins 14,8 miliarde de dolari, în timp ce fluxurile nete combinate ale următorilor zece cele mai mari exchange-uri centralizate au totalizat doar 94 de milioane de dolari, arată datele DeFiLlama de la final de septembrie. Intrările nete ale Binance sunt de 158 de ori mai mari, iar diferența uriașă evidențiază încrederea și siguranța pe care utilizatorii o acordă Binance ca platformă preferată pentru active digitale.

În timp ce multe platforme concurente s-au confruntat cu ieșiri negative, capacitatea Binance de a atrage cea mai mare parte a capitalului nou subliniază poziția sa de lider pe piață și puterea bazei sale de utilizatori, care depășește acum 290 de milioane la nivel global.

Scalabilitatea numărului de utilizatori: Binance e exchange-ul numărul 1 din lume

Binance are peste 290 de milioane de utilizatori la nivel mondial, mai mult decât orice altă platformă cripto. În cei opt ani de istorie, utilizatorii au tranzacționat active în valoare de 125 de trilioane de dolari, o cifră care depășește PIB-ul global în 2025. Binance conduce, de asemenea, în rezervele de monede stabile, deținând 31 de miliarde de dolari în USDT și USDC, adică 59% din toate rezervele de stablecoin ale exchange-urilor centralizate, conform datelor din iunie 2025.

Conformitate: Cel mai licențiat exchange

Binance deține 22 de aprobări de reglementare la nivel mondial, cele mai multe dintre toate bursele cripto. 22% din forța de muncă a Binance e angajată în roluri legate de respectarea reglementărilor și gestionarea riscurilor (peste 1.280 de profesioniști). Conformitatea este un pilon de bază al operațiunilor Binance, care utilizează supraveghere de piață 24/7 pentru a preveni abuzurile de piață.

Securitate: Protecția utilizatorilor mai presus de toate

Binance menține un fond SAFU de peste 1 miliard de dolari care ar putea fi utilizat pentru a proteja utilizatorii în situații de urgență. Controalele de securitate în timp real au prevenit pierderi din fraude de peste 10 miliarde de dolari, protejând peste 7,5 milioane de utilizatori în ultimii 2 ani și jumătate.

Din 2022, Binance a contribuit la înghețarea sau recuperarea a 230 de milioane de dolari în active furate, colaborând strâns cu agențiile de aplicare a legii la nivel mondial, răspunzând la peste 241.000 de cereri și organizând peste 400 de sesiuni de instruire cu autoritățile locale din diferite țări.

Inovație: Alpha & Poarta Web3

Binance Alpha, hub-ul de investiții în stadiu incipient, a listat 152 de proiecte de la lansare, aproape jumătate dintre acestea trecând la futures și 15% la piețele spot. În septembrie 2025, volumul zilnic de tranzacționare Alpha a fost în medie de 8,1 miliarde de dolari, cu peste 54 de milioane de tranzacții zilnice în total și o valoare medie a tranzacției de 148 de dolari.

Binance a distribuit peste 6,7 miliarde de dolari în valoare prin peste 100 de airdrop-uri și a integrat accesul DeFi pentru peste 20 de milioane de utilizatori de portofele, consolidându-și rolul de cel mai inovator ecosistem CeFi+DeFi.

Lichiditate și accesibilitate

Cu peste 500 de monede și peste 1.500 de perechi de tranzacționare, Binance oferă cele mai strânse spread-uri din industrie și poate procesa până la 1,4 milioane de ordine pe secundă. Programul său Earn a generat utilizatorilor economii și câștiguri de 5 miliarde de dolari, în timp ce Binance Pay a procesat tranzacții de 230 de miliarde de dolari în peste 300 de milioane de plăți, făcând criptomonedele accesibile și utilizabile la nivel global.

Recompense BNB: Beneficii pentru deținători

Între ianuarie 2024 și septembrie 2025, deținerea a doar 1 BNB pe Binance a adus utilizatorilor peste 200 de dolari în recompense suplimentare prin Launchpool, Airdrop-uri pentru HODLeri, MegaDrop și programe de staking. În plus, creșterea de 243% a prețului BNB în aceeași perioadă oferă utilizatorilor valoare reală dincolo de aprecierea prețului.

Aprecierea tokenului nativ BNB, care ajunge la noi maxime istorice

Tokenul nativ BNB are o apreciere de peste 80% în 2025. Și crește până la 1.350 de dolari pe unitate, valoare atinsă pe 7 octombrie. Ultimele 4 luni aduc urcări semnificative pentru prețul BNB: +19,2% în iulie, +9,5% în august, +17,6% în septembrie și +25,4% în octombrie. De la minimul atins în septembrie 2023, prețul BNB are un avans de peste 500%.

Concluzie

Intrările de fonduri ale Binance în T3/2025 demonstrează leadership-ul său puternic în peisajul exchange-urilor cripto. Scalabilitatea platformei, conformitatea riguroasă, securitatea robustă, inovația continuă, lichiditatea profundă și ecosistemul, care oferă recompense, au făcut-o destinația principală pentru capital, la mare distanță față de rivalii din industrie.

Pe măsură ce industria cripto se maturizează și participarea instituțională crește, angajamentul Binance față de încrederea utilizatorilor și tehnologia de vârf o poziționează în fruntea utilizării și adopției activelor digitale.