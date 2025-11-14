Bilanț Cybercrime Atlas 2025: La nivel global au fost identificate peste 17.000 de puncte din rețelele infractorilor cibernetici

În 2023, Parteneriatul împotriva Infracțiunilor Cibernetice al Forumului Economic Mondial a lansat Cybercrime Atlas, o inițiativă concepută pentru a mapa și perturba ecosistemul infracțional cibernetic global. Scopul a fost să reunească cele mai bune minți din sectoarele privat și public pentru a înțelege modul în care funcționează infracțiunile cibernetice și cum pot fi perturbate la scară largă, arată o analiză Binance.

Binance s-a alăturat Cybercrime Atlas încă de la început, recunoscând că securitatea în era digitală nu poate fi realizată individual, ci ca parte a unui efort comun. Prin cercetare continuă, partajarea informațiior și analizarea amenințărilor la nivel de grup, comunitatea Cybercrime Atlas a căutat să transforme eforturile fragmentate de securitate cibernetică într-un mecanism global de apărare.

Raportul de Impact publicat în 2024 a arătat că această abordare a funcționat: au fost colectate peste 10.000 de date concrete despre locații din rețelele infracționale, care au permis derularea de campanii de perturbare, demonstrând astfel eficiența și puterea mecanismului de partajare coordonată a informațiilor.

Bilanț 2025: De la cercetare la perturbarea rețelelor infracționale

Conform raportului din 2025, recent dat publicității, informațiile partajate în cadrul Cybercrime Atlas în perioada 2024-2025, au condus la derularea a patru operațiuni majore transfrontaliere, printre care și Operațiunile Serengeti și Serengeti 2.0 ale INTERPOL, care au vizat rețele de infracțiuni cibernetice și fraudă din 19 țări africane.

Operațiunile, coordonate de INTERPOL și Mecanismul Uniunii Africane pentru Cooperare Polițienească (AFRIPOL), au avut rezultate remarcabile:

1.209 arestări;

97 de milioane de dolari recuperați din activități ilicite;

Peste 120.000 de victime identificate;

678 de milioane de dolari în operațiuni infracționale perturbate.

Efortul depășește așteptările. Cercetările derulate în cadrul comunității Cybercrime Atlas au ajutat la identificarea și neutralizarea infrastructurilor-cheie, de la domenii malițioase la portofele cripto, echipamente de minare și generatoare de energie, slăbind astfel bazele logistice și financiare ale rețelelor infracționale cibernetice.

Inițiativa „creează un multiplicator puternic împotriva infracțiunilor cibernetice”, transformând informațiile în acțiuni cu rezultate măsurabile, spune Neal Jetton, Directorul pentru Infracțiuni Cibernetice al INTERPOL.

Construirea unui sistem pentru acțiune colectivă

În spatele acestor rezultate stă o structură foarte eficientă. Comunitatea Cybercrime Atlas, acum formată din peste 30 de organizații, include lideri globali în securitate cibernetică, servicii financiare și investigații open-source.

Ea combină puterea analitică a marilor companii precum Microsoft, Fortinet, Mastercard, PayPal și Group-IB cu reach-ul operațional al organismelor de aplicare a legii precum INTERPOL și Europol.

Cybercrime Atlas se bazează pe open-source intelligence (OSINT) ca fundament al abordării sale, ceea ce face posibilă colaborarea fără a încălca confidențialitatea sau constrângerile legale. Metoda întărește inclusiv încrederea între participanți, asigurând că informațiile pot fi verificate și acționate rapid.

În perioada 2024-2025, cercetătorii din cadrul Cybercrime Atlas au generat 13 pachete de informații și au validat peste 17.000 de puncte în care se putea acționa împotriva infracționalității. Fiecare pachet a fost dezvoltat pentru a furniza informații în vederea derulării de activități directe de perturbare a infracționalității sau pentru a oferi recomandări de politici pentru sectorul public.

În baza acestui parteneriat, comunitatea Cybercrime Atlas, în colaborare cu Direcția de Criminalitate Cibernetică a INTERPOL și cu Centrul European de Criminalitate Cibernetică (EC3) din cadrul Europol, a oferit instruire preoperațională comandanților unităților de criminalitate cibernetică, procurorilor și factorilor de decizie pentru valorificarea expertizei non-guvernamentale, din peste 40 de țări din Asia, Europa de Sud-Est și cele două Americi.

Care e rolul Binance în Cybercrime Atlas?

Ca unul dintre contributorii fondatori, Binance a jucat un rol activ atât în fazele de cercetare, cât și în acțiunile de perturbare ale Cybercrime Atlas. Echipele Binance de securitate au lucrat alături de instituțiile partenere, pentru a:

Identifica rețele infracționale și infrastructura digitală folosind instrumente OSINT;

Furniza cercetare fundamentală, analiză de legături și perspective de atribuire pentru pachetele de informații;

Susține campanii de perturbare transfrontalieră cu date validate, acționabile, care au susținut informațional operațiuni precum Serengeti 2.0.

Erin Fracolli, Global Head of Intelligence and Investigations la Binance a punctat recent: „Parteneriate precum Cybercrime Atlas sunt critice pentru securizarea spațiului activelor digitale și a mediului digital mai larg. Binance este mândră să participe la această inițiativă ca parte a eforturilor sale de top în industrie pentru a perturba infracțiunile cibernetice.”

Cybercrime Atlas oferă astfel o demonstrație practică a modului în care informațiile open-source, colaborarea structurată și încrederea inter-sectorială pot slăbi sistematic infracționalitatea.

Pentru Binance, este clar că protejarea ecosistemului activelor digitale necesită cooperare activă între industrii.

Lucrând alături de specialiști din domeniile finanțelor, securității cibernetice și de aplicare a legii, Binance continuă să ajute la modelarea strategiilor globale care fac spațiul cibernetic mai sigur pentru utilizatori de pretutindeni.