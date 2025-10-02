Big Data Week Bucharest Conference, între oportunitățile și provocările AI

Big Data Week, festivalul internațional al datelor, continuă cu o nouă ediție în România, în perioada 7-8 octombrie, la Novotel Bucharest City Centre. Conferința dedicată profesioniștilor și pasionaților de tehnologie, date și inovație digitală aduce în prim plan numeroase teme și perspective care reflectă dinamica actuală a ecosistemului de date și inteligență artificială. Evenimentul, inițiat de companiile de tehnologie eSolutions și MetalSoft, reunește și în acest an specialiști locali și internaționali din companii de top care activează în domeniul big data, inteligență artificială și data analytics.

Ca temă generală, ediția din acest an explorează modul în care datele și inteligența artificială transformă industriile, cu accent pe inovație, infrastructuri moderne de date, data engineering, machine learning și impactul real al tehnologiilor emergente în mediul de afaceri. Pe parcursul celor două zile, comunitatea de tehnologie și cea de business vor avea oportunitatea să afle cum se transformă infrastructurile de date, ce rol joacă AI-ul în procesele operaționale și care sunt cele mai eficiente strategii pentru valorificarea datelor la scară largă.

„Ne aflăm de mulți ani sub influența covârșitoare a inteligenței artificiale. Această tehnologie-forță are un impact total în societate și economie și schimbă ceea ce facem astăzi, de la birou în sala de clasă sau în propriile locuințe. Totul se transformă – modul în care dezvoltăm software, în conjuncție cu AI, felul în care facem business, cu decizii luate pe baza fructificării a milioane de date și fluxuri de lucru automatizate de agenți AI. Într-un context cu schimbări atât de radicale și accelerate, ne rămâne responsabilitatea propagării experienței deja acumulate de lucru cu aceste tehnologii inovatoare. De aceea, Big Data Week va continua ca un cadru esențial pentru identificarea celor mai eficiente strategii de valorificare a datelor la scară largă, pentru înțelegerea transformărilor pe care aceste tehnologii uimitoare le aduc economiei și societății, pentru expunerea schimbărilor tehnologice, tendințelor, provocărilor operaționale, aplicabilității și rolului specialiștilor ca promotori ai acestor schimbări”., declară Marian Sîmpetru, Managing Partner eSolutions.

Big Data Week 2025 se va desfășura pe două direcții principale care includ prezentări, sesiuni tehnice, demonstrații practice, workshop-uri interactive și oportunități de networking. Companii precum: AD/01 – part of Ahold Delhaize, Adobe, Adore Me, Arkage (Artattack Group), BizzTreat,

Bolt, Cloudera, CrowdStrike, EPAM Romania, eSolutions, Google Cloud, IBM, ING Hubs Romania, MetalSoft, New Relic, Tchibo, TP, Vespa.ai vor aduce cunoștințe practice din domeniile de referință – big data și AI – pentru a arăta aplicabilitatea în business, precum și insight-uri tehnice și demo-uri pentru un transfer de expertiză atât de necesar astăzi.

În prezentări, va fi explorat modul în care infrastructurile moderne de date pot genera impact direct în business, pornind de la studii de caz concrete, de exemplu, din retail, unde transformarea datelor operaționale în insight-uri acționabile devine un diferențiator competitiv. Printre subiectele centrale, se numără evoluția arhitecturilor de tip datalake și lakehouse, cu accent pe tehnologii precum Iceberg și Delta Lake, prezentate de lideri din industrie care vor împărtăși lecții valoroase din implementări reale, inclusiv provocările și soluțiile asociate arhitecturilor multi-writer.

Un alt fir roșu al evenimentului este reprezentat de integrarea inteligenței artificiale în procesele de analiză și decizie, de la utilizarea tehnologiei machine learning pentru prevenirea fraudei, până la dezvoltarea de agenți care pot automatiza și optimiza fluxurile de lucru. Participanții vor putea înțelege cum observabilitatea devine esențială în sistemele AI/ML, asigurând transparență și control în fluxurile de procesare complexe de date, dar și cum poate fi evaluată și îmbunătățită calitatea datelor într-un context tot mai automatizat.

Nu lipsesc nici temele legate de guvernanța datelor și responsabilitatea în implementarea AI-ului, cu sesiuni dedicate provocărilor juridice și etice, precum și exemple de bune practici pentru dezvoltarea și guvernarea responsabilă a sistemelor de inteligență artificială. De asemenea, vor fi abordate subiecte precum agregarea datelor din surse multiple în era AI, personalizarea la scară largă a căutărilor în e-commerce, dar și tendințele emergente în noua paradigmă a dezvoltării software, asistată de inteligența artificială.

Componenta practică a conferinței este susținută de o serie de workshop-uri interactive, unde participanții vor putea experimenta direct tehnologii de ultimă oră: de la modelarea datelor, la laboratoare hands-on dedicate orchestrării de fluxuri de date în cloud, folosind tehnologii specifice, dezvoltare software asistată de AI sau construcția de aplicații personalizate cu ajutorul agenților de AI. Aceste sesiuni sunt gândite pentru a oferi nu doar cunoștințe teoretice, ci și abilități concrete, aplicabile imediat în proiectele de zi cu zi.

Big Data Week Bucharest este la a șaptea ediție în România, fiind un eveniment prezentat de eSolutions și MetalSoft și susținut de AD/01 – part of Ahold Delhaize, Cloudera, EPAM România, Google Cloud, ING Hubs România și Tchibo. Se adresează tuturor profesioniștilor interesați de inovație, de la data engineers și data scientists, la manageri de proiect, antreprenori și lideri de business, oferind un cadru unic pentru schimb de idei, networking și descoperirea celor mai noi soluții din domeniu. Accesul la conferință se face prin înregistrarea la eveniment și achiziționarea de bilete pe https://bucharest.bigdataweek.com.

AI în 2025 (tendințe)

Augmentarea activității în conjuncție cu AI . Astăzi, orice software integrează AI generativ, iar oamenii tehnici vor lucra împreună cu inteligența artificială pentru a augmenta abilitățile tehnice și a avea timp pentru soluții creative. În loc să vedem chatboți integrați în orice, aceasta va fi o strategie mult mai eficientă pentru a genera valoare reală.

Luarea deciziilor în timp real prin automatizare completă . Companiile care au implementat strategii bazate pe AI se îndreaptă către automatizarea end-to-end a tuturor proceselor de business. Vom vedea aceste lucruri în logistică, customer support, marketing. Aceasta va duce la o eficiență sporită și la posibilitatea de a reacționa rapid la schimbările din comportamentul consumatorilor sau ale pieței.

AI responsabil . Va crește nivelul de conștientizare despre importanța dezvoltării cu AI într-un mod responsabil, sigur, transparent, etic și respectând drepturile în ceea ce privește propretatea intelectuală, iar companiile trebuie să fie atente la aceste aspecte.

Conținut video generativ . Va crește un astfel de conținut. Să ne imaginăm ChatGPT pentru imagini din filme. Este fascinantă direcția în care AI generativ se îndreaptă și ce va putea face în viitor.

Noua generație de asistenți de voce cu AI . Suntem obișnuiți cu Alexa sau Siri, însă capacitțile lor conversaționale sunt reduse. Ce se întâmplă cu noua generație de asistenți vocali este că vor fi capabili să susțină conversații aproape umane, vor permite o comunicare voice-to-voice naturală și vor fi integrați pe tot mai multe dispozitive.

Agenți AI autonomi. Majoritatea tool-urilor AI din prezent îndeplinesc sarcini simple, precum generarea unui text sau interpretarea datelor pentru a face predicții. Ce urmează este că ne îndreptăm către un AI general, capabil să se aplice numeroaselor tipuri de sarcini, datorită agenților AI care operează fără a primi instrucțiuni precise și își ajustează comportamentul în funcție de rezultate.

Quantum AI . Quantum computing ar putea revoluționa AI și nu doar prin a le permite algoritmilor să lucreze de sute de milioane de ori mai rapid, ci și prin a aduce noi oportunități de dezvoltare accelerată a multor domenii – de la dezvoltarea medicinei, la crearea de noi materiale sau surse de energie.

AI în cybersecurity și în apărare . Vom asista la atacuri cibernetice din ce în ce mai frecvente și mai sofisticate, astfel că sistemele cu AI vor deveni esențiale în detectarea breșelor de securitate, în identificarea anomaliilor și în automatizarea sistemelor cibernetice care luptă cu astfel de atacuri. Nu vorbim numai despre algoritmi invizibili, ci și despre atacuri de tip phishing, astfel că chatboții vor avea rolul lor în simularea unor astfel de situații în care ne învățăm lecțiile despre cum să evităm să devenim victime.

AI sustenabil . Sunt două aspecte importante în privința impactului AI în sustenabilitate. Pe de o parte, inteligența artificială se dovedește a fi un instrument foarte puternic pentru protejarea mediului; de exemplu: algoritmii pot reduce consumul de apă și pesticide în agricultură, se poate scădea amprenta de carbon, se poate urmări și eficientiza traficul pentru diminuarea poluării etc. Pe de altă parte, sistemele AI bazate pe cloud generează un consum uriaș de energie, astfel că se va ridica din ce în ce mai mult în discuție și va accelera nevoia de trecere la surse de energie regenerabilă și sustenabilă în data centere.