BenQ PD2770U aduce performanța de studio și acuratețea certificată Pantone într-un format accesibil

BenQ, inovator global în tehnologia afișajelor vizuale și a dispozitivelor digitale de lifestyle, anunță lansarea monitorului PD2770U, un model de 27 inch cu rezoluție 4K, destinat studiourilor de creație și profesioniștilor care au nevoie de o reproducere precisă a culorilor la un preț accesibil.

Prin acuratețea certificată Pantone®, soluțiile integrate de calibrare și administrarea centralizată a culorilor, PD2770U stabilește un nou reper într-un segment dominat până acum de modele scumpe destinate marilor studiouri.

„Cu PD2770U, studiourile mici și echipele creative nu mai trebuie să aleagă între precizia profesională și accesibilitate,” a declarat Peter Huang, președinte BenQ Corporation. „Acest monitor cu calibrare integrată oferă o precizie de nivel profesional, permițând echipelor să livreze rezultate excelente de fiecare data”

În mediul de producție creativă, chiar și cele mai mici diferențe de culoare pot duce la ore pierdute, revizuiri repetate și clienți nemulțumiți. Studiourile mici dispun rareori de un sistem centralizat pentru alinierea monitoarelor, ceea ce face dificilă menținerea consecvenței între proiecte.

PD2770U rezolvă aceste provocări oferind acoperire 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3 și 100% Rec.709, împreună cu tehnologia AQCOLOR, pentru rezultate uniforme și precise încă din fabrică. Cu certificări Pantone® Validated, Pantone® SkinTone™ și Calman Verified™, utilizatorii pot avea încredere că imaginea afișată pe ecran se va potrivi cu materialele din print, web sau video.

Calibrare automată și consistență între echipe

Spre deosebire de monitoarele consumer care necesită dispozitive externe de calibrare, PD2770U se calibrează singur, folosind funcția Light-Adaptive Calibration și un sistem automat de programare care menține precizia culorilor în timp, în funcție de lumina din studio.

Echipele cu mai multe stații de lucru pot utiliza portul RJ45 LAN și software-ul DMS Local pentru administrare centralizată, sincronizând setările și calibrarea monitoarelor dintr-o singură interfață, economisind timp și asigurând coerență vizuală între toți membrii echipei.

Instrumente care susțin productivitatea creatorilor

De la panoul Nano Matte, care elimină reflexiile, până la parasolarul magnetic inclus, conceput pentru vizualizare fără distrageri, PD2770U este construit pentru productivitate în mediile profesionale.

Software-ul Display Pilot 2 optimizează fluxurile de lucru prin funcții precum ICCsync, împărțirea inteligentă a ecranului și scurtături personalizabile, iar controllerul wireless Hotkey Puck G3 oferă acces rapid la setări precum sursa de semnal, modurile de culoare și luminozitatea.

Aceste instrumente cresc semnificativ eficiența și le permit creatorilor să se concentreze pe procesul artistic, nu pe ajustări tehnice.

BenQ PD2770U aduce precizia culorilor de nivel studio și instrumente de calibrare centralizată la un preț accesibil. Cu o acuratețe profesională la fiecare stație de lucru, monitorul oferă studiourilor mici și echipelor creative posibilitatea de a produce rezultate consistente, pregătite pentru livrare către client.