BenQ lansează seria MOBIUZ EX: primele monitoare de gaming care duc arta vizuală la un nou nivel

BenQ, lider mondial în inovarea monitoarelor, dezvăluie noua serie de monitoare din seria MOBIUZ EX. Gama include modelele EX271UZ, EX321UZ și EX271QZ. Noile monitoare introduc Smart Game Art, o tehnologie exclusivă BenQ care adaptează automat afișajul la stilul artistic al fiecărui joc, alături de Spectral Colour Refinement și High Pixel Contrast, pentru o experiență de joc spectaculoasă și o imersiune completă în titlurile open-world și cele bazate pe poveste.

„Cercetările noastre arată că jucătorii de astăzi își doresc mai mult decât acțiune – caută atmosferă, detalii și expresivitate artistică”, declară Ajen Liao, Head of IT Display Products la BenQ Corporation. „Vedem gaming-ul ca pe o călătorie vizuală prin lumi atent create, iar seria MOBIUZ EX a fost proiectată pentru a reda aceste elemente estetice cât mai fidel. Am analizat în detaliu direcția artistică a jocurilor și am calibrat culorile inspirându-ne din artbook-urile oficiale, pentru a reflecta intenția creatorilor și așteptările jucătorilor în materie de imersiune.”„Această lansare marchează un pas important în misiunea BenQ de a îmbunătăți experiența de gaming prin expertiza noastră în redarea culorilor. Înțelegând atât arta jocurilor, cât și tehnologiile de afișare, aducem mai aproape jucătorii de viziunea creatorilor.”

Colour Shuttle – optimizare automată pentru arta jocurilor

Odată cu accentul tot mai mare pus de titlurile moderne pe direcție artistică, iluminare și prezentare cinematografică, BenQ a dezvoltat Colour Shuttle, o bibliotecă cu peste 120 de profiluri de culoare dedicate. Aceasta oferă vizualuri optimizate pentru fiecare stil artistic, de la anime la RPG-uri.

Sistemul Smart Game Art, bazat pe învățare profundă și antrenat pe o bază de date unică de artă AAA, recunoaște automat identitatea vizuală a jocului și aplică setările de culoare ideale, eliminând nevoia de ajustări manuale.

Spectral Colour Refinement – detalii artistice pe întregul spectru

Tehnologia exclusivă BenQ Spectral Colour Refinement elimină efectul de banding și netezește tranzițiile dintre lumini și umbre, scoțând în evidență texturile fine care, pe ecranele convenționale, sunt adesea pierdute. Astfel, fiecare monitor este calibrat să ofere o fidelitate cromatică demnă de producții cinematografice și jocuri AAA de top.

High Pixel Contrast – realism dinamic la nivel de pixel

Combinată cu Spectral Colour Refinement, tehnologia High Pixel Contrast reglează dinamic luminozitatea și detaliile umbrelor pixel cu pixel. Rezultatul: imagini mai profunde, clare și tridimensionale, care dau viață peisajelor întunecate, ruinelor scăldate în soare sau orașelor la apus.

Performanță hardware pentru noua generație de jocuri

Modelele MOBIUZ EX au diagonale între 27 și 32 de inci, rezoluție QHD sau 4K, rate de refresh de până la 540 Hz și acoperire de 99% a spectrului DCI-P3, cu suport pentru Adobe RGB pe anumite modele.

Cele trei noi monitoare, EX271UZ, EX321UZ și EX271QZ, sunt echipate cu panouri QD-OLED, timp de răspuns ultra-rapid de doar 0,03 ms GtG și suport FreeSync Premium Pro.

Pentru console, seria oferă HDMI 2.1 cu VRR și ALLM, DP 2.1 80 Gbps (exclusiv pe EX321UZ), eARC, control media integrat și un suport reproiectat, cu profil redus, care permite integrarea soundbar-urilor.

Prin interfața intuitivă Colour Shuttle, utilizatorii au acces rapid la setările de culoare, beneficiind de performanță de top și fidelitate vizuală indiferent de stilul artistic al jocului.

Bazată pe date de joc actualizate constant și pe feedback-ul comunității, seria MOBIUZ EX redefinește experiența vizuală în gaming, folosind tehnologii de ultimă generație pentru a reda titlurile AAA exact așa cum au fost gândite de dezvoltatori.

Preț și disponibilitate

BenQ MOBIUZ EX271UZ – 999 euro, disponibil din Q1 2026

BenQ MOBIUZ EX321UZ – 1399 euro, disponibil din Q2 2026

BenQ MOBIUZ EX271QZ – 949 euro, disponibil din Q2 2026