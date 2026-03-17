BenQ a lansat monitorul RD280UG, noul flagship din seria dedicată programatorilor

BenQ a lansat monitorul RD280UG, un model conceput special pentru dezvoltatori și profesioniști care petrec multe ore scriind și analizând cod. Noul model de 28 inch cu rezoluție 4K+ devine vârful de gamă al primei serii de monitoare dedicate programatorilor, dezvoltate de BenQ.

RD280UG continuă filosofia companiei potrivit căreia claritatea afișajului joacă un rol esențial în procesul de programare. Monitorul este proiectat pentru a oferi precizie vizuală, concentrare și confort pe termen lung, elemente esențiale pentru profesioniștii care lucrează zilnic cu volume mari de cod.

Claritate superioară pentru sesiuni lungi de programare

Activitatea de dezvoltare software necesită o concentrare susținută și o structură vizuală clară a informației. Reflexiile sau strălucirea ecranului pot provoca disconfort vizual și pot îngreuna citirea codului. Pentru a elimina aceste probleme, RD280UG utilizează un panou Nano Matte, care reduce reflexiile și strălucirea, oferind o imagine mai clară și mai confortabilă pentru ochi.

Monitorul integrează și modurile dedicate Coding, optimizate pentru lizibilitatea textului în diferite teme vizuale utilizate de dezvoltatori. Modul Dark Theme îmbunătățește claritatea textului în interfețele întunecate și ajută la creșterea vitezei de lucru, în timp ce Light Theme asigură vizibilitate ridicată fără a crește oboseala oculară. De asemenea, Paper Color Mode reproduce senzația de citire pe hârtie, facilitând utilizarea îndelungată fără disconfort vizual.

Spațiu de lucru extins și imagine fluidă

RD280UG oferă o rată de refresh de 120 Hz, care asigură derulare fluidă și fără întârzieri, inclusiv în timpul navigării rapide prin cod. Formatul 3:2 extinde spațiul vertical de lucru, permițând afișarea unui număr mai mare de linii de cod pe ecran.

Monitorul oferă un contrast de 2000:1, îmbunătățit prin tehnologii precum Enhanced Local Contrast și High Pixel Contrast, pentru o separare mai bună a detaliilor și o lizibilitate superioară a textului. Rezultatul este o imagine mai clară, cu negru mai profund și alb mai luminos, utilă nu doar pentru programare, ci și pentru conținut multimedia.

Confort vizual pentru utilizare îndelungată

Pentru sesiunile lungi de lucru, RD280UG integrează MoonHalo, un sistem de iluminare ambientală plasat pe spatele monitorului care creează un echilibru al luminii în jurul ecranului. Funcția Night Hours Protection utilizează tehnologii de reducere a luminozității pentru a diminua oboseala oculară în timpul lucrului pe timp de noapte.

Monitorul include și tehnologii avansate de protecție a ochilor precum Visual Optimizer, reglare automată a luminozității și temperaturii de culoare, precum și Low Blue Light, pentru confort sporit în timpul utilizării îndelungate.

Din punct de vedere ergonomic, RD280UG este echipat cu un sistem de rotație de ±90° cu funcție Auto Pivot, permițând adaptarea rapidă a poziției monitorului în funcție de preferințele utilizatorului.

Optimizat pentru fluxurile moderne de dezvoltare

RD280UG este compatibil cu macOS, Windows și Linux, fiind conceput pentru a se integra ușor în orice mediu de dezvoltare. Monitorul include și o telecomandă Coding Hotkey dedicată, care permite comutarea rapidă între modurile de programare și ajustarea setărilor precum luminozitatea, contrastul sau opțiunile de protecție a ochilor.

Prin eliminarea elementelor care pot distrage atenția și prin optimizarea clarității textului, noul monitor BenQ își propune să ofere dezvoltatorilor un instrument care să susțină concentrarea și productivitatea în proiecte complexe.