Axis își consolidează portofoliul de soluții pentru trafic prin achiziția FF Group

Axis Communications, liderul industriei în domeniul supravegherii video IP, anunță astăzi achiziția companiei FF Group, un furnizor inovator de soluții pentru recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare. Prin această achiziție, Axis este bine poziționată pentru a continua inovația și creșterea pe piața soluțiilor pentru trafic, oferind valoare sporită partenerilor și clienților.

„Piața aplicațiilor pentru trafic este în creștere. Achiziția FF Group ne va consolida competitivitatea, cunoștințele și capabilitățile în recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, consolidându-ne și mai mult poziția de lider în industrie”, declară Ray Mauritsson, CEO Axis Communications.

Cu sediul în Praga, Republica Cehă, FF Group este bine cunoscută pentru rolul său de lider în aplicațiile de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare. Achiziția va oferi Axis un set extins de instrumente pentru dezvoltare și expansiune pe piața în creștere a soluțiilor pentru trafic, valorificând capabilitățile avansate de analiză ale FF Group, care depășesc segmentul traficului.

„FF Group este un partener valoros pentru Axis din 2017, oferind aplicații competitive și inovatoare, precum și expertiză. Sunt foarte încântat să primesc FF Group în Axis și sunt convins că această achiziție va genera valoare pentru clienții noștri”, adaugă Ray Mauritsson.

Va fi inițiat acum un proces de integrare pentru ca FF Group să se alăture organizației Axis. În timpul acestui proces, Axis și FF Group se vor concentra pe asigurarea continuității activității pentru clienți.