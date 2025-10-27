Axis anunță camerele bullet robuste, bazate pe inteligență artificială, ce oferă performanțe deosebite

Axis Communications anunță lansarea a patru camere bullet de nouă generație, bazate pe inteligență artificială (AI), care oferă o calitate excepțională a imaginii și detalii video precise de până la 8 MP, chiar și în condiții meteorologice nefavorabile și medii dificile. Construite pe platforma ARTPEC-9, aceste camere oferă performanțe avansate pentru rularea aplicațiilor de analiză direct din cameră (on the edge).

Modelele AXIS P1475-LE și AXIS P1485-LE oferă rezoluție de 2 MP, în timp ce AXIS P1487-LE și AXIS P1488-LE asigură 5 MP, respectiv 8 MP. În plus, modelul AXIS P1488-LE include un senzor mare de 1/1.2″, care garantează performanțe bune, chiar și în condiții de iluminare scăzută.

Aceste camere performante sunt echipate cu OptimizedIR, pentru supraveghere în întuneric total pe o distanță de până la 50 m (164 ft). În plus, prin tehnologia Axis Zipstream, cu suport pentru codecurile AV1, H.264 și H.265, reduce semnificativ cerințele de lățime de bandă și de stocare — și implicit costurile — fără a compromite calitatea imaginii.

Fiind bazate pe procesorul ARTPEC-9, camerele oferă performanțe accelerate și permit rularea unor aplicații de analiză impresionante direct la nivel de dispozitiv (on-the-edge). De exemplu, acestea vin preinstalate cu AXIS Object Analytics, care poate detecta, clasifica, urmări și număra persoane, vehicule și tipuri de vehicule.

Caracteristicile principale includ:

Calitate excelentă a imaginii, cu video de până la 8 MP

Costuri de stocare reduse datorită codec-ului AV1

Analiză video de nouă generație, bazată pe AI

Design robust și rezistent la impact

Securitate cibernetică integrată prin Axis Edge Vault

Aceste camere robuste, rezistente la impact, conforme cu standardele IK10, IP66/67 și NEMA 4X, sunt pregătite pentru utilizare în exterior și pot funcționa la temperaturi extreme. Pot fi alimentate atât prin curent continuu (DC), cât și prin Power over Ethernet (PoE), pentru redundanță energetică. În plus, Axis Edge Vault — o platformă hardware de securitate cibernetică — protejează dispozitivul și oferă stocare și operare securizată a cheilor, certificată FIPS 140-3 Level 3.

Camerele vor fi disponibile prin canalele de distribuție Axis în trimestrul IV al acestui an.