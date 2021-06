AVANCHAIR: Campanie de crowdfunding încheiată cu succes pentru scaunul cu rotile high-tech, promovată de Enel și Banco BPM

Campania de crowdfunding a fost încheiată cu succes, datorită contribuției Enel și Banco BPM, depășind obiectivul de 130 de mii de euro necesari pentru a crea prototipul Avanchair, scaunul cu rotile electric de ultimă generație, gestionat de sisteme de mișcare automate, care va fi lansat în 2022.

Campania de strângere de fonduri, care a durat circa o lună și care a fost promovată pe Eppela, a fost susținută cu donații de 50 de mii de euro fiecare din partea Enel și Banco BPM.

„Prin campania de crowdfunding am atins și am depășit obiectivul de strângere de fonduri care ne va permite să creăm prototipul pe care l-am numit deja „Avanchair One”, a spus Andrea Depalo, fondator și creator al Avanchair. „Vreau să mulțumesc pentru sensibilitate și disponibilitate lui Ernesto Ciorra, Chief Innovability® Officer al Enel și mentor al inițiativei, și lui Giuseppe Castagna, CEO al Banco BPM, care este și compania pentru care lucrez, precum și echipelor acestora. Mulțumim, de asemenea, tuturor celor circa 150 de donatori, mici și mari, care au făcut posibilă această realizare și care poate, în multe cazuri, sunt ei înșiși persoane cu dizabilități. Am spus inițial că am inventat o „putere specială” și este adevărat. Acest scaun are ceva special, deoarece nu ajută utilizatorul să stea jos, ci îi permite să se ridice și să se deplaseze independent. Încheierea campaniei de strângere de fonduri reprezintă, pentru noi, un nou început care ne va motiva să finalizăm prototipul și să ne asigurăm că Avanchair One devine o opțiune disponibilă pentru 70 de milioane de oameni din Italia și din întreaga lume.”

„Andrea Depalo ne-a dat ideea din care s-a născut JuiceAbility al Enel X, prima soluție din lume pentru încărcarea scaunelor cu rotile în spațiile publice. Am contribuit la realizarea obiectivului monetar necesar dezvoltării start-up-ului Avanchair. Suntem bucuroși să avem această relație, care demonstrează modul în care colaborăm cu start-up-urile, cu deschidere, dăruire, pasiune, realizarea de proiecte industriale concrete, inovatoare și sustenabile„, a declarat Ernesto Ciorra, Chief Innovability® Officer al Enel. „Avanchair este o oportunitate pentru oamenii cu dizabilități; un instrument inovator care le poate îmbunătăți viața, depășind barierele și obstacolele care le limitează viața în fiecare zi. Proiectul Avanchair este un exemplu al modului în care principiile sustenabilității și incluziunii, care stau la baza strategiei corporative a Enel, face posibilă crearea unei noi afaceri și a unei lumi mai durabile, mai bune.”

„Suntem mândri că am contribuit la proiectul colegei noastre Andrea, care, deși se confruntă cu multe dificultăți, lucrează în fiecare zi pentru a îndeplini visul de a îmbunătăți viața multor oameni”, a declarat Giuseppe Castagna, director executiv al Banco BPM. „Banca, care a fost întotdeauna atentă la aspectele de sustenabilitate și la proiectele inovatoare, a decis să sprijine Avanchair tocmai pentru că este un start-up cu un obiectiv ambițios, valoros nu numai din punct de vedere al incluziunii sociale, ci și al inovării tehnologice și impactului asupra mediului.”

În comparație cu scaunele cu rotile electrice aflate în prezent pe piață, Avanchair aduce elemente inovatoare pentru utilizatori în timpul activităților de viață zilnică (ADL) și activităților instrumentale ale vieții de zi cu zi (IADL). Avantajele sunt reprezentate în principal de translația laterală, care permite persoanelor cu dizabilități să se transfere cu ușurință de pe scaunul cu rotile pe alte suprafețe, pentru o experiență de integrare completă cu mediul înconjurător. În plus, senzorii IoT din interiorul scaunului permit monitorizarea semnelor vitale ale persoanei și oferă suport în operațiuni de asistență la distanță datorită integrării cu platformele digitale de sănătate (e-sănătate). Datorită dispozitivului JuiceAbility al Enel X, Avanchair poate fi încărcat prin infrastructura de încărcare a mașinilor electrice. Prin intermediul unui cablu inteligent și al aplicației Enel X JuicePass, JuiceAbility permite recunoașterea bateriilor scaunelor cu rotile electrice și conectarea la rețeaua de stații de încărcare pentru vehicule electrice.

În campanie s-au înregistrat donații și din partea SPII, companie specializată în crearea de interfețe om-mașină pentru conducerea vehiculelor, Burago Viti, care va studia și dezvolta elemente speciale de fixare, Kronos Informatica, care va gestiona și elabora big data colectate de la scaun, și incubatorul Le Village, pe lângă donatorii privați.