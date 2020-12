Atta Systems – noul nume al start-up-ului românesc de tehnologie AB4 Systems

Start-up-ul românesc de tehnologie, AB4 Systems, dezvoltatorul software al platformei Medicai și a altor soluții software de succes, a anunțat astăzi schimbarea denumirii sale în Atta Systems.

Aceasta vine împreună cu schimbarea întregii sale identități de brand, inclusiv la nivel vizual, menținându-și însă misiunea de a crea produse software relevante pentru clienții săi și utilizatorii acestora.

În prezent clienții Atta Systems provin din țări precum SUA, Marea Britanie, Olanda, Germania, România, Singapore și Malaezia. Printre aceștia se regăsesc nume sonore la nivel mondial, precum UiPath, Carrefour sau EY, Banca Mondială, UNICEF și alte agenții ale ONU, dar și start-up-uri de succes din domeniul medical precum Medicai sau SkinVision, branduri din zona de mobilitate și transport, precum Clever Taxi și UrbanAir sau de entertainment și cultură, ca VRTW – Vinyl, Rum, Tapas & Wine și Animest.

Redenumirea companiei are loc în contextul recentei extinderi a amprentei sale globale, prin deschiderea unui nou birou în Singapore. Odată cu pătrunderea mai puternică pe piața globală, s-a manifestat nevoia unui nume cu o sonoritate internațională, recognoscibil, concis și ușor de memorat, care să faciliteze atragerea de noi clienți internaționali și extinderea continuă a portofoliului companiei. Astfel, reprezentanții companiei au decis că vechea denumire, AB4 Systems, și-a atins limitele și este timpul pentru un refresh.

„Fiind în căutarea unui nou nume care să ne reprezinte ca echipă, am apelat la partenerii noștri de la United Pencils. Plecând de la spiritul nostru de echipă și apetitul pentru inovație, ei au făcut imediat paralela cu furnicile Atta, iar ideea creativă per se a pornit de la cartea lui Ayven Sanderson <<Creatures>>, în care el spune că dacă omul și-ar putea însuşi cunoştinţele care de milioane de ani sunt deţinute de furnicile Atta, doar peste câţiva ani am ajunge la cele mai îndepărtate stele. Asta ne-a inspirat și ne-a făcut să alegem denumirea de Atta Systems, căci ne regăsim întru totul în puterea de muncă și determinarea de a concretiza obiective ambițioase, de care furnicile Atta fac dovadă,” a afirmat Andrei Blaj, Managing Partner și cofondator, Atta Systems.

Noua denumire mizează pe simetrie, ușurința pronunției într-o varietate mai mare de limbi, cât și pe povestea neașteptată din spatele ei. Atta reprezintă un gen de furnici care trăiesc pe continentul american și care se remarcă prin organizare și dedicare față de munca lor, acestea fiind singurele furnici care practică agricultura în coloniile lor subterane. De asemenea, furnicile sunt recunoscute pentru sistemele lor ingenioase de comunicare. Toate aceste atribute definesc și echipa start-up-ului românesc, care a dat dovadă de încredere, bună coordonare și comunicare, dar mai ales de maturitate și implicare față de proiectele dezvoltate pentru clienții și partenerii săi.

Odată cu schimbarea denumirii a fost nevoie și de un logo care să ilustreze noua identitate asumată de start-up. Imaginat și executat de cei de la United Pencils, noul logo are trei variante de decriptare: la prima vedere și în cea mai simplă variantă este litera „a”. La o privire mai atentă se observă că ilustrează esența activității start-up-ului – cifrele 0 și 1, „instrumentele” cu care echipa Atta Systems construiește zi de zi produse software pentru clienți din toată lumea. Și nu în ultimul rând, se disting literele grecești alpha și omega, simbolurile începutului și sfârșitului. Acestea reflectă asistența oferită clienților pe tot parcursul dezvoltării produselor, cât și gama cuprinzătoare de servicii de înaltă calitate de care aceștia beneficiază, de la început și până la finalul proiectului.

Pe lângă dezvoltarea de software pentru web și mobile, Atta Systems abordează și domenii cu tehnologii de ultimă generație, dezvoltând soluții tehnice pentru dispozitive wearable, sisteme de operare pentru TV, pentru platforma de VR/AR Oculus, boți și interfețe conversaționale, data science, machine learning și AI – modelare predictivă, forecasting, analiză statistică, Bussiness Intelligence/Analytics (BI / BA).

„Chiar dacă avem un nume nou, misiunea noastră rămâne aceeași și vom continua să punem accent pe construirea de relații de lungă durată cu clienții noștri, prin care să înțelegem cât mai bine nevoile acestora și să le oferim cele mai bune soluțiile tehnice. Avem o experiență de peste 5 ani și ne mândrim cu faptul că suntem printre puținele companii care oferă un traseu complet de la idee, strategie de produs și designul acestuia, inginerie software, până la lansarea și continuitatea acestuia în piață. Ne place să ne asumăm provocări tehnice dificile, iar în noua formulă, ieșim în față cu o suită completă de servicii centrate pe inovație, aplicând expertiza noastră pe machine learning, AI, data science, big data și multe altele, în domenii precum medtech, fintech, administrație etc.,” a completat Alexandru Artimon, Managing Partner și cofondator, Atta Systems.

Deși anul 2020 a adus un set de provocări neașteptate pentru toate industriile, Atta Systems a reușit să îi facă față și să își îndeplinească planurile de dezvoltare, prin deschiderea noului birou din Singapore. În 2021, start-up-ul românesc de tehnologie își propune consolidarea activității sale de pe continentul asiatic, prin intermediul biroului din Singapore, cât și continuarea creșterii din ultimii 5 ani și extinderea sa pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii.