Atenție la perioada minimă a contractului existent cu furnizorul actual la momentul portării numărului de telefon către un alt furnizor

Mulți utilizatori de servicii de telefonie sunt tentați să-și schimbe furnizorul actual, prin portarea numărului de telefon. Portarea nu anulează însă angajamentele asumate prin contractul încheiat cu furnizorul la care renunță, cum ar fi plata penalităților de încetare anticipată a contractului.

Perioada minimă contractuală

Furnizorii de telefonie stabilesc, de regulă, o perioadă minimă contractuală pentru a-și asigura recuperarea cheltuielilor în cazul ofertelor comerciale, care cuprind anumite beneficii suplimentare pentru utilizatori. Aceste beneficii nu se referă doar la echipamente gratuite sau la preț redus, ci și la planuri tarifare promoționale, instalarea gratuită a serviciilor etc. Conform legii, perioada minimă contractuală nu poate depăși 24 de luni.

Încetarea contractului, la inițiativa abonatului, anterior expirării acestei perioade, presupune, de regulă, plata unor penalități. Prin portarea unui număr de telefon, încetează implicit contractul existent aferent numărului respectiv.

Ce trebuie să știe utilizatorii care doresc portarea

Înainte de a depune cererea de portare, utilizatorii trebuie să verifice contractul curent, pentru a vedea dacă a expirat perioada minimă contractuală.

Utilizatorii pot depune cererea de portare după expirarea perioadei minime contractuale sau pot solicita furnizorului acceptor data la care doresc să se efectueze portarea. Atenție! Perioada de la depunerea cererii de portare până la momentul efectuării portării nu poate depăși 25 de zile.

Dacă utilizatorii doresc să porteze un număr de telefon înainte de expirarea perioadei minime contractuale, este recomandat să afle de la furnizorul actual în ce condiții se va încheia contractul aflat în derulare. Portarea nu anulează eventualele penalități de încetare anticipată a contractului, însă este posibil ca furnizorul să renunțe la acestea, în urma unei negocieri directe cu utilizatorii.

Ce, cum și unde reclami

În cazul oricăror probleme întâmpinate pe parcursul procesului de portare, utilizatorii trebuie să se adreseze, în primul rând, furnizorilor în rețeaua cărora au intenționat să-și porteze numerele (furnizorii acceptori). În lipsa soluționării acestora de către furnizori, utilizatorii se pot adresa ANCOM, utilizând formularul dedicat, disponibil aici. Mai multe informații cu privire la derularea unui proces de portare sunt disponibile la www.portabilitate.ro.

Aspectele legate de valoarea sau modul de calcul al penalităților, stabilite de furnizori pentru încetarea anticipată a contractelor, pot fi adresate Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și/sau instanțelor de judecată competente.