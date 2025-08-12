ATEN redefinește controlul în operațiunile critice: soluție KVM over IP cu suport 4K pe patru ecrane

ATEN International, lider global în furnizarea de soluții de conectivitate și management KVM și AV/IT, anunță lansarea noului KE8980MR Quad-Display KVM over IP Multi-View Receiver, o soluție de înaltă performanță concepută pentru a revoluționa modul în care sunt monitorizate și controlate serverele fizice și virtuale în medii critice.

Noul echipament permite accesul simultan la până la 16 servere, afișate pe 4 monitoare conectate la un singur post de lucru. Operatorii pot repoziționa liber ferestrele, le pot redimensiona sau suprapune, configurând un layout personalizat, adaptat nevoilor operaționale.

Pentru eficiență maximă în fluxurile de lucru, KE8980MR integrează tehnologia exclusivă Boundless Switching MX™, care permite comutarea în timp real între sisteme prin simpla deplasare a cursorului de la o fereastră la alta – eliminând nevoia de comutare manuală.

În timpul monitorizării active, dispozitivul poate trece în Operation Mode, afișând până la 108 servere simultan în format Panel Array™ (6×6), în timp ce serverul selectat este evidențiat pe un ecran dedicat, cu latență extrem de redusă. Astfel, utilizatorii beneficiază de un control precis, în timp real, fără a pierde din vedere contextul general al infrastructurii monitorizate.

Creat pentru agilitate operațională, KE8980MR reduce complexitatea hardware, optimizând în același timp colaborarea între echipe. Capacitățile sale robuste îl recomandă pentru utilizare în medii cu cerințe ridicate, precum broadcasting, controlul traficului aerian, supraveghere sau alte aplicații critice – oferind performanță multiview fără a extinde amprenta sistemului.

Caracteristicile principale ale KE8980MR:

Claritate vizuală 4K60 pe patru ecrane – Oferă rezoluție DCI 4K ultra-clară prin două ieșiri HDMI și două DisplayPort, pentru monitorizare precisă în centre de control.

– Oferă rezoluție DCI 4K ultra-clară prin două ieșiri HDMI și două DisplayPort, pentru monitorizare precisă în centre de control. Control multiview cu Boundless Switching MX™ – Gestionați până la 16 servere în ferestre individuale, redimensionabile și suprapozabile, pe patru monitoare.

– Gestionați până la 16 servere în ferestre individuale, redimensionabile și suprapozabile, pe patru monitoare. Monitorizare centralizată cu Panel Array™ – Afișează până la 108 servere în format 6×6, cu focus pe un server activ, pentru un management eficient.

– Afișează până la 108 servere în format 6×6, cu focus pe un server activ, pentru un management eficient. Acces la mașini virtuale prin VNC/RDP – Compatibil cu VMware®, Microsoft® și Citrix™, prin protocoale VNC și RDP.

– Compatibil cu VMware®, Microsoft® și Citrix™, prin protocoale VNC și RDP. Colaborare fluidă între sisteme fizice și virtuale – Arhitectura pe bază de matrice permite comutarea flexibilă în infrastructuri IT dinamice.

– Arhitectura pe bază de matrice permite comutarea flexibilă în infrastructuri IT dinamice. Presetări pentru spațiu de muncă personalizabil – Salvați și comutați între layout-uri multiview pentru sesiuni rapide, în medii partajate.

– Salvați și comutați între layout-uri multiview pentru sesiuni rapide, în medii partajate. Înregistrare de sesiuni KVM cu CCVSR – Integrare cu sistemul CCVSR pentru înregistrarea video a sesiunilor, inclusiv activitatea tastaturii și mouse-ului, utilă pentru audit și analiză.

„Prin lansarea KE8980MR, introducem o soluție revoluționară pentru centrele de control din medii critice,” declară Nicholas Lin, Senior Vice President ATEN.

„Permițând monitorizarea în timp real și controlul inteligent al serverelor fizice și virtuale pe patru ecrane, KE8980MR crește gradul de conștientizare operațională, facilitează colaborarea și îmbunătățește eficiența – totul printr-un control multiview fluid, video 4K60 și preseturi flexibile.”